UKRAINERUSSIAWAR. Dubbi sul video del Pentagono. Prigozhin deride i media italiani sulla questione Crosetto. USA testano arma ipersonica. Ucraina prepara la controffensiva primaverile

Il Pentagono ha pubblicato un video della perdita dell’UAV Reaper MQ-9 sul Mar Nero in cui si vede del carburante fuoriuscire dal veicolo russo. I russi, sulla social sfera, hanno commentato che dei 19 passaggi necessari per fare cadere il drone nel video gli americani ne hanno mostrati solo due. Per ora il drone resta nel Mar Nero i russi fanno sapere che se di loro interesse lo andranno prendere, ironicamente on line dagli analisti filo russi è stato suggerito agli americani di rivolgersi all’azienda ucraina che ha contribuito a far saltare il North Stream II.

Ironia a parte il drone americano MQ-9 si trova a una profondità di 900 metri. Al di sopra di esso, è stato stabilito il dovere delle navi della flotta russa del Mar Nero di non permettere a nessuno di avvicinarsi al luogo dell’incidente. La questione del suo recupero è in fase di risoluzione.

C’è una nave nella flotta del Mar Nero che è in grado di farlo: la leggendaria “Commune” costruita nel 1913. Ricostruita molte volte e con un enorme track record di lavori subacquei (compreso il recupero di diversi sottomarini, oltre che di aerei e navi), dispone di veicoli d’altura in grado di operare a una profondità fino a mille metri.

Dal 13 al 14 marzo, sulla costa del Pacifico degli Stati Uniti al largo della costa della California, lungo la rotta standard del raggio missilistico occidentale di Vandenberg, gli statunitensi hanno eseguito un altro test di armi missilistiche, molto probabilmente, da crociera ipersonica AGM-183 ARRW lanciata dall’aria (ALCM). Nel 2021, la DARPA (Department of Defense Advanced Research Projects Agency) riferiva quasi regolarmente di fallimenti nella creazione di missili di nuova generazione. Tuttavia, gli ultimi lanci hanno avuto successo: l’ultimo test di un missile ipersonico di tipo HAWC è stato effettuato il 18 gennaio dallo stesso sito di test.

Il Pentagono ha ora richiesto 150 milioni di dollari per l’anno fiscale 2024 per completare lo sviluppo dell’AGM-183 ARRW di Lockheed Martin, oltre a 384 milioni di dollari per sviluppare il missile da crociera ipersonico HACM basato su HAWC. Raytheon sarà coinvolto nella creazione di armi HACM avanzate.

Inoltre, al Congresso sono stati richiesti 944 milioni di dollari per continuare lo sviluppo del progetto missilistico ipersonico Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), la cui portata dichiarata dovrebbe essere di 2.700 km. Finora, DARPA non ha annunciato risultati concreti dal test AGM-183. Tuttavia, data l’elevata attività del velivolo dell’agenzia di difesa missilistica, possiamo affermare che molto probabilmente il test ha avuto luogo. Allo stesso tempo, il Pentagono prevedeva di lanciare l’ARRW almeno una volta prima della messa in produzione.

I servizi speciali polacchi hanno arrestato nove stranieri con l’accusa di spionaggio per conto della Federazione Russa, ha detto il capo del Ministero degli affari interni.

Sempre il 16 marzo sulla questione drone USA si è espresso Dmitry Peskov, portavoce di Putin: «I militari russi si occuperanno della questione del recupero di un drone statunitense dal fondo del mare se lo riterranno necessario per garantire la sicurezza; Nell’incidente con il drone americano, ci sono stati contatti tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti sia sul piano militare che diplomatico». Tra le altre dichiarazioni Peskov: «Il Cremlino si rammarica del desiderio di Finlandia e Svezia di aderire alla NATO. La Russia non ha mai rappresentato e non rappresenta una minaccia per Finlandia e Svezia che vogliono aderire alla NATO. Svezia e Finlandia, che hanno espresso il desiderio di aderire alla NATO, non si sono mai opposte alla Federazione Russa. La Federazione Russa sostiene buoni rapporti con la Moldavia, ma rifiuta l’esistenza di un certo “piano”. Il Cremlino si rammarica che le autorità moldave siano ora colpite da una “infezione russofobica”. Putin e Assad ai colloqui hanno discusso della cooperazione in ambito tecnico-militare e della normalizzazione delle relazioni tra Siria e Turchia. A seguito dei negoziati tra Putin e Assad, è stata presa una decisione che consentirà la firma di un documento sulla cooperazione commerciale ed economica tra la Federazione Russa e la Siria. Un incontro personale tra Erdogan e Assad dovrebbe essere preceduto da una serie di contatti a livello operativo, che sono in corso».

Il presidente Vladimir Putin ieri, ha incontrato gli imprenditori, ha parlato di un nuovo modello economico russo, dell’inflazione verso il 4%; crescita del fatturato estero dell’8% e surplus commerciale a 332 miliardi di dollari; descrivendo nei dati uno schiaffo alle sanzioni europee-statunitensi.

Al fronte le forze della Federazione Russa controllano completamente la linea di contatto sulla riva sinistra del Dnepr nella regione di Kherson. Il ministero della Difesa russo ha riferito che fino a 50 militari ucraini sono stati uccisi nella direzione di Krupyansk, così come è stato distrutto un pezzo di artiglieria M777 di fabbricazione statunitense.

Alle 09:00 del 16 marzo è allerta aerea in tutta l’Ucraina. Esplosioni si sono verificate nella regione di Sumy, nel nord dell’Ucraina, secondo quanto riportato dall’edizione ucraina di Klymenko Time.

A seguito dell’incidente del drone americano nel Mar Nero il Capo della Repubblica di Crimea Sergei Aksenov ha fatto sapere che l’Ucraina non ha alcuna possibilità di conquistare la Crimea, perché nulla minaccia la penisola dopo la fortificazione e la formazione della difesa. Meno sicuri gli analisti militari russi che hanno detto di attendere un’offensiva ucraina in primavera anche se ancora non si è ben capito proveniente da dove.

Prigozhin, dopo aver deriso le dichiarazioni dei media italiani sulla questione Crosetto e aver precisato che la Wagner non è un gruppo, ma una Divisione, intervista alla Reuters e audio reperibile on line social sfera filo russa, in una seconda intervista sull’efficacia di Wagner PMC ha detto: «Non abbiamo perso un solo metro quadrato». Secondo Prigozhin, i meriti del Wagner PMC rappresentano circa il 2% del territorio preso durante il NMD. E ha chiosato «Ma prima, teniamo tutto, vinciamo e poi lo scopriremo».

In merito all’offensiva nel Donbass: tutte le strade vicino ad Avdiivka sono sotto il controllo del fuoco dell’esercito russo. Mentre la situazione a Bachmut rimane difficile, secondo Denis Pushilin capo della DPR. E ha aggiunto: «La situazione a Bakhmut rimane difficile, Kiev non ritirerà le truppe, l’accumulo di forze nemiche a Chasov Yar è in corso». «Le truppe russe continuano la loro offensiva contro Avdiivka. Gli ucraini sono stati messi fuori combattimento da una serie di roccaforti e respinto dalla Krasnogorovka recentemente liberata. Inoltre, i nostri stanno avanzando vicino a Kamenka per prenderne possesso nel prossimo futuro», ha chiosato Pushilin.

L’offensiva primaverile dell’esercito ucraino sarà sicuramente nel sud secondo gli analisti militari russi. «Ora resta solo da capire esattamente dove verrà sferrato il colpo principale. I militari e i mercenari ucraini sondano costantemente la difesa russa lungo il Dnepr. Ieri l’abbiamo visto a Zaporozhye. Penso che il prossimo tentativo sarà nell’area da Velikaya Novoselovka a Vuhuledar» riporta un post.

Mercenari e coscritti di età avanzata assorbono solo Bakhmut. Ad Avdiivka e Maryanka, le forze armate ucraine reagiscono con le forze disponibili e continuano a creare una forza d’urto. Si registra solo uno sfondamento del fronte in uno dei settori o la creazione di un altro “tritacarne”, come Bachmut, può interferire con i piani ucraini. Si pensa che Avdiivka possa diventare un posto simile.

Direzione Zaporozhye situazione alle ore 13.00 del 16 marzo 2023. Dopo l’offensiva infruttuosa di ieri nei settori Pologovsky e Orekhovsky, le forze armate ucraine sono passate alle battaglie posizionali. Lungo la linea di contatto è aumentata l’attività degli equipaggi di cannoni e razzi di artiglieria, il che potrebbe indicare i preparativi per la prossima offensiva.

Nel settore Vasilyevsky, i gruppi di sabotaggio e ricognizione della 65a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine, con il supporto del calcolo dell’MLRS BM-21 Grad, hanno condotto una sortita infruttuosa nelle posizioni delle forze armate russe vicino a Vasilyevka. L’attacco è stato respinto e la 65a brigata ha perso due morti e dieci feriti.

Nella sezione Pologovsky delle Forze armate dell’Ucraina, stanno conducendo un massiccio bombardamento delle posizioni del 291° reggimento di fucileria motorizzata della 42a Divisione delle Forze armate russe. Con un alto grado di probabilità, le formazioni ucraine stanno pianificando un’altra ricognizione in vigore. Sono in corso battaglie di posizione nell’area di Novozlatopol nel settore Gulyai-Polye. A nord della linea del fronte operano due elicotteri dell’aviazione dell’esercito Mi-8. I mortai da 120 mm con munizioni sono stati consegnati alle posizioni della 110a brigata della difesa territoriale delle forze armate dell’Ucraina. Secondo i segnali esistenti, le unità delle Forze armate ucraine intendono continuare a “sondare” la difesa dell’esercito russo in vari settori della direzione Zaporozhye. Allo stesso tempo, le forze armate ucraine non si aspettano una controffensiva delle forze armate russe nel prossimo futuro: il comando della 128a brigata delle guardie prevede di trasferire il personale nella direzione di Donetsk.

Graziella Giangiulio