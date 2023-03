UKRAINERUSSIAWAR. Mar Nero: tre versioni sulla caduta del MQ-9. Bachmut: Wagner prende Zaliznyansky

Non accenna a placarsi la questione del drone USA MQ-9 caduto in prossimità della Crimea il 14 marzo nel Mar Nero. Il senatore repubblicano della Carolina del Sud Lindsey Graham ha esortato la Casa Bianca ad avvertire Mosca che gli aerei militari russi verranno distrutti se si avvicinano agli aerei dell’aeronautica americana in acque internazionali.

Nel frattempo nella social sfera sono sparse diverse ricostruzioni di quanto accaduto all’MQ-9. La US Air Force afferma che le manovre di una coppia di caccia russi ha portato alla caduta del drone Su-27. Uno degli aerei che è decollato per intercettare avrebbe utilizzato un noto trucco, ha aperto la valvola di scarico e ha cosparso il drone di carburante, il cui getto ha danneggiato il rotore principale dell’MQ-9. Gli Stati Uniti hanno persino definito la manovra “malsana per l’ambiente”.

Altre fonti affermano che la causa dell’incidente sia stata un malfunzionamento tecnico. Nell’area del suo volo, presumibilmente, c’erano effettivamente aerei delle forze aerospaziali russe, ma hanno assistito solo alla caduta dell’UAV.

Secondo una terza versione, l’MQ-9 Reaper è stato abbattuto da un caccia russo con un missile aria-aria, scambiandolo per un altro drone d’attacco delle Forze Armate dell’Ucraina.

Quanto realmente accaduto potrà essere chiarito dal video della telecamera del drone americano, che stava chiaramente riprendendo mentre in volo. Prima della sua pubblicazione, oltre alla comparsa delle fotografie del relitto, è difficile determinarne la causa esatta. Del resto come scrivono nella social sfera: «un simile incidente doveva accadere prima o poi».

Dal febbraio 2022, secondo la social sfera russa, «gli aerei da ricognizione dei paesi della NATO volano costantemente sulle acque del Mar Nero. I droni RQ-4 (Global Hawk, ndr) coordinano gli attacchi aerei delle forze armate dell’Ucraina e provocano apertamente le forze armate della Federazione Russa: sono noti casi di loro violazione dello spazio aereo russo, anche se per pochi secondi».

E poi aggiungono: «Non sorprende che un altro oggetto aereo che volava vicino alla penisola sia stato considerato una minaccia. Ciò è assolutamente logico sullo sfondo dei raid regolari di droni ucraini in Crimea, che si stanno svolgendo con il sostegno diretto degli Stati Uniti».

Adesso la questione è chi arriva prima al relitto del drone. I russi sono di certo interessati ad arrivare e recuperare il relitto.

Il comandante in capo della NATO in Europa, SACEUR, Christopher Cavoli ha cancellato i voli UAV MQ-9 Reaper vicino ai confini della Russia. Tre partenze del MQ-9 erano previste per il 15 marzo 2023: dall’Italia alla Crimea, dalla Lituania a Kaliningrad e dalla Romania a Lvov.

Dal fronte si apprende che le forze armate ucraine perdono nodi difensivi a nord di Artemovsk (Bachmut). L’informazione è stata confermata, ovvero gli uomini della Wagner hanno preso il villaggio di Zaliznyansky che ora è sotto controllo russo. Lo ha annunciato via social il capo della Wagner PMC Yevgeny Prigozhin in un messaggio audio. Di conseguenza, le unità russe stanno per entrare nello spazio operativo a nord di Artemovsk.

La perdita di Zaliznyansky complica notevolmente la difesa ucraina nel settore settentrionale della “zona Bachmut”. Le unità russe possono ora aumentare la pressione sul villaggio di Orekhovo-Vasilyevka. In caso di perdita, gli ucraini avranno come uniche possibili linee difensive di fronte a Slavyansk e Kramatorsk sotto forma dei villaggi di Minkovka e Malinovka, in cui possono prendere piede. Questo territorio è estremamente difficile da conquistare. L’ulteriore sviluppo del successo a nord di Bachmut potrebbe costringere le forze armate ucraine a cedere vasti territori a causa dell’incapacità di difendersi in quest’area. E stiamo parlando dei territori fino alla periferia di Slavyansk e Kramatorsk.

Le forze armate della Federazione Russa continuano a colpire Konstantinovka, attraverso la quale le forze armate ucraine stanno cercando di spingere le riserve a Bachmut. Ci sono stati arrivi regolari in città ormai da diversi giorni. Allo stesso modo, i colpi vengono effettuati nell’area dell’orologio Yar. In risposta le forze armate ucraine stanno cercando disperatamente di salvare la strada Khromovo – Chasov Yar.

Graziella Giangiulio