CINA. Inasprite le regole per i fondi d’investimento

Se da un lato gli investimenti in fondi privati in Cina sono cresciuti a dismisura, fino a raggiungere un volume di 20.000 miliardi di yuan, dall’altro sono aumentati i rischi che hanno spinto le autorità a frenare la crescita sfrenata del settore.

L’Asset Management Association of China, Amac, un gruppo del settore dei fondi supervisionato dall’autorità di regolamentazione dei titoli del Paese, ha pubblicato il 24 febbraio nuove regole per inasprire i requisiti di registrazione per le società che cercano di registrarsi come gestori di fondi privati Pfm, e per i fondi di nuova costituzione offerti privatamente. Le regole entreranno in vigore il 1° maggio, ha dichiarato l’associazione, riporta CaixinGlobal.

Le misure per la registrazione e il deposito dei fondi di investimento privati aumentano significativamente i requisiti di capitale iniziale sia per le società che per i fondi. Secondo gli analisti, questo cambiamento bloccherà l’ingresso di molte società più piccole, mentre aiuterà i Pfm più grandi, tra cui alcuni stranieri, ad espandere la propria attività.

Il mercato cinese dei fondi privati si è espanso in modo sostanziale da quando è stata aperta la registrazione nel febbraio 2014. A dicembre 2022, c’erano 23.667 Pfm registrati che gestivano 145.048 fondi privati con 20.000 miliardi di yuan di asset, quasi 10 volte i 2,1.000 miliardi di yuan di gennaio 2015, secondo l’Amac.

In base al nuovo regime, le società che vogliono diventare Pfm dovranno in genere versare un minimo di 10 milioni di yuan di capitale versato, cinque volte l’importo minimo attualmente richiesto.

Le norme attuali stabiliscono che l’importo minimo deve essere in grado di sostenere il funzionamento continuo di un Pfm per un certo periodo, di solito almeno sei mesi. Inoltre, l’importo non deve essere inferiore al 25% del capitale sociale e non deve essere inferiore a 2 milioni di yuan.

Le nuove misure prevedono che il capitale versato debba essere pagato in valuta. Si tratta di un requisito sostanzialmente in linea con quello previsto per le istituzioni finanziarie autorizzate, che «alzerà notevolmente l’asticella per la costituzione di una Pfm».

A novembre, circa il 46% di tutti i Pfm registrati aveva un capitale versato inferiore a 10 milioni di yuan, secondo i dati dell’Amac riportati da Caixin.

Secondo le nuove regole, le Pfm dovranno raccogliere un minimo di 20 milioni di yuan iniziali per ogni nuovo fondo privato che investe in un singolo obiettivo, 10 milioni di yuan per lanciare un fondo di titoli o azioni private, o 5 milioni di yuan per un nuovo fondo di venture capital. Coloro che istituiscono un fondo di venture capital dovranno aumentare la raccolta fondi ad almeno 10 milioni di yuan nei primi sei mesi.

A dicembre 2020, 24.161, ovvero il 47%, dei fondi mobiliari privati avevano un patrimonio gestito, Aum, inferiore a 10 milioni di yuan, secondo un rapporto pubblicato dall’Amac nel 2021. Complessivamente, però, avevano un Aum di soli 82,6 miliardi di yuan, pari al 2,2% di tali fondi.

Il settore dei fondi d’investimento privati in Cina è stato a lungo dominato da fondi di piccole dimensioni, in parte perché molti di essi sono utilizzati da Pfm zombie o di comodo per aumentare la propria affidabilità creditizia ed effettuare raccolte di fondi successive in modo arbitrario, ma stabilendo delle soglie minime di raccolta fondi, questi problemi possono essere arginati in una certa misura. Per le autorità, è essenziale alzare il livello di guardia per tenere lontane dal settore le società di qualità inferiore e non professionali.

Tuttavia, alcuni addetti ai lavori hanno invitato le autorità di regolamentazione a lasciare spazio ai piccoli fondi. Se per un investimento azionario sono necessari solo 5 milioni di yuan, non è necessario raccogliere più di questa cifra per costituire un fondo, perché altrimenti ci saranno fondi inutilizzati.

