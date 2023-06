SOMALIA. La crescita passa per il settore privato

Negli ultimi anni, la Somalia ha assistito a una notevole trasformazione alimentata dalla crescita dinamica del settore privato. La maggior parte di queste organizzazioni è emersa dalla distruzione della guerra civile per essere i catalizzatori più potenti, svolgendo un ruolo fondamentale nel rivitalizzare l’economia e guidare un cambiamento positivo.

La Somalia, nazione ancora devastata dalla guerra, continua a ricostruirsi da decenni di guerra civile. Gli economisti sostengono che l’impatto delle società private sull’economia somala non può essere sopravvalutato. Credono che il settore privato aiuterà a rimodellare il panorama economico, promuovendo opportunità di lavoro, promuovendo l’innovazione e portando speranza a una nazione sulla via della ripresa, riporta Garowe online.

Le aziende private sono emerse come importanti motori della crescita economica. Stanno trasformando settori chiave come le telecomunicazioni, la finanza e l’energia. Uno di questi settori che ha subito una trasformazione significativa è l’industria delle telecomunicazioni, in cui le società di telecomunicazioni hanno investito enormemente nell’infrastruttura di rete, nei progressi tecnologici e nell’espansione dell’accesso a Internet in tutta la Somalia.

Questa maggiore connettività non solo ha facilitato la comunicazione, ma ha anche aperto nuove strade per gli affari e il commercio. Quando si tratta di potenziare altre infrastrutture e servizi chiave in assenza delle risorse e delle capacità del governo, le società private sono intervenute per investire e contribuire alla riqualificazione delle infrastrutture chiave in Somalia.

Negli ultimi due decenni, si stima che aziende locali come Hormuud Telecom, Salaam Somali Bank, BECO e Buruuj – una società di costruzioni – abbiano investito da sole oltre 2,5 miliardi di dollari nell’infrastruttura centrale del paese, in settori come telecomunicazioni, energia , finanza e costruzioni, assicurando una crescita economica a lungo termine e uno sviluppo sostenibile. Mohamed Sadiq, direttore delle relazioni internazionali di BECO, una società elettrica privata, ha indicato che negli ultimi anni la società ha investito 170 milioni di dollari nello sviluppo della rete elettrica del paese. Inoltre, ha affermato che la società ha firmato un investimento di 220 milioni di dollari in energia verde.

Il 30% della produzione elettrica di BECO proviene ora da fonti rinnovabili e il loro piano è di portare tale numero al 70% nel prossimo anno 2024.

In un paese dove c’è una grave disoccupazione, le aziende private sono diventate il motore della creazione di posti di lavoro fornendo preziose opportunità di lavoro, in particolare per i giovani.

Hormuud Telecom, la più grande compagnia di telecomunicazioni in Somalia, ha creato migliaia di posti di lavoro per oltre 35.000 persone, rendendola il più grande datore di lavoro del paese. Nonostante le difficili circostanze, il settore privato è fiorente e sta spingendo i limiti di ciò che è possibile.

Le compagnie private sono diventati potenti agenti di cambiamento, stimolando la crescita economica e creando posti di lavoro.

Maddalena Ingroia