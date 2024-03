COREA DEL NORD. Kim strozza il commercio e fioriscono i mercati notturni illegali

Tempi duri per i commercianti nordcoreani: si starebbero riversando nei mercati notturni illegali per vendere le loro merci perché il governo ha introdotto nuove leggi che vietano la vendita di beni che non si sono prodotti da soli.

Stando a Radio Free Asia, si tratta del più recente tentativo del governo per eliminare i mercati, luoghi dove denaro e beni passano di mano senza alcun controllo da parte del governo.

Dall’entrata in vigore delle nuove leggi, i mercati all’aperto diurni sono ormai vuoti, mentre sono apparsi molti venditori ambulanti notturni. I mercati nordcoreani si sono diffusi dopo il crollo dell’Unione Sovietica e la conseguente fine degli aiuti da parte di Mosca.

L’economia nordcoreana pianificata centralmente non è stata in grado di assorbire lo shock, che ha portato alla carestia del 1994-1998 che ha ucciso forse più di 2 milioni, ovvero circa il 10% della popolazione.

L’inflazione andò fuori controllo e i lavori assegnati dal governo non pagarono più un salario dignitoso, quindi le persone dovettero mettersi in proprio per trovare un modo per far quadrare i conti. Per molte famiglie aprire un banco al mercato all’aperto divenne un mezzo di sopravvivenza.

I mercati vendono manufatti contrabbandati dalla Cina o rubati ai militari, o offrono servizi forniti dai residenti, e il governo non ha quasi alcuna capacità di tassare le transazioni tra acquirente e venditore, pagate principalmente in dollari statunitensi o yuan cinesi.

I mercati hanno prosperato fino alla pandemia di COVID-19, quando quasi tutto il commercio è stato chiuso a causa della chiusura del confine con la Cina e della sospensione di tutti gli scambi. Gli affari poi erano tornati, ma il governo ha iniziato ad attuare politiche per eliminare i mercati, anche pagando gli stipendi su carte bancomat che non possono essere utilizzate al di fuori dei negozi gestiti dal governo.

Quando ciò non ha funzionato, le autorità hanno fatto appello alle nuove leggi, che apparentemente consentono ai venditori di commerciare solo prodotti artigianali fatti in casa. Ciò ha costretto il vero commercio a svolgersi segretamente di notte.

I mercati segreti ricordano l’era della carestia degli anni ’90, che i nordcoreani chiamano la “marcia ardua”, poiché i mercati non sono stati legalizzati fino al 2003.

Prima di quell’anno, tutti i mercati erano segreti e dovevano essere mobili. Quando arrivavano gli ispettori, i venditori facevano rapidamente le valigie e si trasferivano in un altro luogo. Questi tipi di mercati erano chiamati “mercati delle cavallette”, perché le persone si disperdevano rapidamente, come gli insetti.

I nuovi “mercati delle cavallette” notturni sono sorti perché le persone stanno lottando per sopravvivere e le nuove leggi stanno lavorando contro di loro; sono più disorganizzati perché nel mercato notturno i venditori si riuniscono e vendono tutto ciò che hanno senza riguardo per ciò che vende la persona successiva. Il tutto condito da una buioona dose di criminalità. Ma d’altronde questo è il paradiso di Kim Jong Un.

Maddalena Ingrao

