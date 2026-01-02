UKRAINERUSSIAWAR. Non si fermano i combattimenti sulla linea del fronte russo ucraino: i russi attaccano ovunque

Mentre le delegazioni russe, ucraine con la mediazione di Washington stanno cercando di limare i documenti sugli possibili accordi di pace, l’anno nuovo continua all’insegna dei combattimenti.

In direzione Dobropillya, sia le forze russe che quelle ucraine sono avanzate in diverse aree. Nel sud-ovest, la linea del fronte è stata corretta a favore dell’Ucraina dopo che circa due settimane fa ha effettuato ulteriori contrattacchi. Le forze russe sono avanzate verso est dalla zona degli allevamenti di maiali, riconquistando il resto della strada Hryshyne e consolidandosi al limite della vegetazione arborea a nord. Da lì, hanno riconquistato le aree boschive su entrambi i lati dell’autostrada, incluso l’incrocio a nord-ovest di Svitle.

A nord-est, le forze russe hanno continuato le loro operazioni d’assalto a Rodynske. Sono riuscite a riconquistare la scuola n. 35 e alcuni degli edifici a tre piani nelle vicinanze e ora stanno assaltando le posizioni ucraine nei restanti edifici a ovest. I combattimenti continuano nella zona residenziale a nord, dove sono attualmente operativi piccoli gruppi d’assalto di entrambe le parti, e nelle strade a sud-ovest della città.

Nel nord-est, le forze russe hanno continuato a respingere gli ucraini dalle retrovie di Rodynske. Sono avanzati dalle posizioni appena riconquistate presso la miniera di Krasnolymanskaya, consolidandosi nelle vicine aree boschive e al limite degli alberi. Piccoli gruppi di fanteria stanno ora tentando di avanzare attraverso i campi e raggiungere la linea ferroviaria. Inoltre, i russi sono riusciti ad avanzare più a nord, risalendo le foreste a nord-est della miniera, riconquistando il pozzo minerario e le aree circostanti in seguito alla ritirata ucraina verso il villaggio di Sukhetske. In termini geografici: circa 3,71 km² a favore dell’Ucraina. E circa 3,12 km² a favore della Russia.

Nella direzione Rai-Oleksandrivka, le forze russe hanno continuato ad avanzare, conquistando nuove posizioni in due diverse aree a sud-ovest di Siversk. A nord, le forze russe hanno continuato ad avanzare nel villaggio di Riznykivka. Si sono spinte più a ovest lungo la riva meridionale del fiume Sukha, conquistando nuove posizioni in direzione della parte centrale del villaggio.

A sud, le forze russe hanno conquistato il resto di una linea di alberi e una foresta adiacente a ovest di Zvanivka, allineando così completamente il fronte con il burrone che si estende a sud-ovest di Riznykivka. Si registra un’avanzata di 1,69 km² a favore della Russia.

In direzione di Lyman, le forze russe hanno continuato ad avanzare a sud-est di Lyman e hanno compiuto nuovi progressi nel villaggio di Dibrova. Le forze russe hanno ripreso le operazioni d’assalto dal nord di Dibrova e hanno conquistato nuove posizioni nelle foreste vicine. Da lì, sono entrate nelle strade occidentali della parte principale del villaggio, conquistando anche lì nuove posizioni. Altre forze sono avanzate verso ovest dalle strade orientali, assicurandosi la parte centrale. Sono in corso combattimenti per le strade sud-occidentali. Si registra un avanzamento di circa 0,75 km² a favore della Russia.

Sempre in direzione Lyman, le forze russe hanno continuato ad avanzare e hanno conquistato nuove posizioni a nord-est di Svyatohirsk. Sfruttando il precedente successo, le forze russe sono avanzate ulteriormente attraverso il Parco Nazionale di Sviati Hory, conquistando ulteriori posizioni più a sud-ovest in direzione di Sosnove – Oleksandrivka. Da allora, i DRG si sono infiltrati attraverso le foreste nell’area della stazione ferroviaria di Sosnove si registra un avanzamento di 1,38 km² a favore della Russia.

In direzione di Kupjans’k, le forze ucraine hanno continuato i loro contrattacchi e hanno compiuto ulteriori progressi nella parte occidentale di Kupjans’k. Dopo la cattura della Scuola di Trasporto Automobilistico di Kupjans’k, le forze ucraine hanno iniziato ad attaccare verso nord-ovest attraverso le basse strade residenziali nella zona grigia. Altre forze che stavano già avanzando verso sud-est dall’autostrada si sono unite a loro, circondando fisicamente le rimanenti formazioni russe trincerate all’interno e intorno al micro-quartiere residenziale di Yuvileynyi. Si registra un 0,27 km² a favore dell’Ucraina.

In direzione di Khotin, le forze russe hanno continuato le loro intensificate operazioni d’assalto e hanno compiuto ulteriori progressi a sud di Varachyne.

Dopo i precedenti assalti che hanno visto la Russia conquistare Varachyne e le difese a sud del villaggio, ha continuato ad avanzare verso sud, conquistando ulteriori posizioni al limite della vegetazione arborea. Altri gruppi d’assalto sono avanzati più a sud lungo il canalone a est, conquistando nuove posizioni nelle foreste.

Le forze ucraine stanno rispondendo colpendo pesantemente le vie logistiche russe verso il settore Yablunivka – Varachyne con droni FPV. A causa di ciò e delle condizioni meteorologiche a volte più limpide, i movimenti russi da e verso le posizioni stanno diventando molto più difficili. Una parte significativa dei rifornimenti viene ora trasportata tramite lanci di droni. Avanzamento russo: 1,35 km².

Graziella Giangiulio

