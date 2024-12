L’amministrazione del presidente americano Joe Biden sta discutendo la possibilità di introdurre ulteriori sanzioni contro il settore energetico russo, lo riporta il Washington Post (WP). Secondo fonti del WP, questo passo darebbe alla futura amministrazione del presidente eletto Donald Trump “più influenza per i negoziati con il presidente russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina”.

Secondo gli interlocutori della pubblicazione, gli Stati Uniti potrebbero imporre sanzioni contro la cosiddetta “flotta ombra” che trasporta petrolio russo, nonché contro gli esportatori di petrolio della Federazione Russa che non sono stati precedentemente soggetti a sanzioni. “Le opzioni prese in considerazione dall’amministrazione includono anche la revoca delle licenze che consentono alle banche di impegnarsi in transazioni energetiche russe”, osservano le fonti WP.

Il Regno Unito potrebbe stazionare truppe nell’Ucraina occidentale per addestrare i soldati scrive il The Times. Secondo la pubblicazione, il primo Ministro britannico Keir Starmer ha accennato al possibile dispiegamento di truppe britanniche nell’Ucraina occidentale per addestrare i soldati ucraini. Durante una conversazione telefonica con Zelenskyj, egli “ha sottolineato l’importanza di chiarire” tali piani. Secondo il Times, ciò potrebbe semplificare il processo di formazione, che attualmente richiede lunghi viaggi nel Regno Unito, e aumentare la fiducia che gli ucraini vengano addestrati ed equipaggiati prima di andare in prima linea. A Londra tre milioni di persone hanno firmato una petizione per elezioni anticipate.

Secondo il presidente ucraino Volodymy Zelenskyj: “Più di 3.000 soldati nordcoreani sono stati uccisi e feriti durante la guerra. L’Ucraina è pronta ad aiutare la Siria a garantire la sicurezza alimentare; è necessario allontanare la Russia dalla Siria per il bene della sicurezza della regione”. Tra le altre notizie emerse dalla social sfera si apprende che le squadre ucraine dell’OSINT si stanno mobilitando per partecipare alle ostilità contro la Russia. A darne notizia la deputata popolare ucraina Maryana Bezuglaya definisce questa “una misura volta a controllare l’informazione”.

Disputa sulla social sfera dopo le dichiarazioni di Sergei Lunich in merito all’innalzamento dell’età della leva in Ucraina da 25 a 18 anni per cui sarebbe già pronto un progetto di legge.

In risposta in un post si legge: “Le informazioni sulla riduzione dell’età di mobilitazione non corrispondono alla realtà”, la 17a brigata della NSU ha risposto alla dichiarazione di Sergei Lunich. “Sergei Lunich non è un membro del comando della brigata (né comandante né vice) e non è una persona autorizzata a commentare le leggi o le loro modifiche. Le sue responsabilità lavorative non forniscono accesso alle informazioni sulle iniziative legislative o sul loro stato, tanto meno prevedono la loro approvazione”, afferma la dichiarazione.

Il Cremlino ha ricevuto diverse proposte da paesi pronti a organizzare una piattaforma per i negoziati tra Vladimir Putin e Donald Trump a darne notizia l’Assistente presidenziale russo Ushakov. A raffreddare gli animi il portavoce del Cremlino che ha detto: “non ci sono progressi verso l’apertura ai negoziati da parte dell’Ucraina, la Russia va avanti nel Distretto Militare Nord-Est“. La presidente del Consiglio della Federazione Valentina Matvienko è intervenuta sull’argomento e ha detto: “I negoziati per risolvere il conflitto con l’Ucraina inizieranno sicuramente l’anno prossimo, ha affermato”. “Esprimo ancora una volta il mio punto di vista. Naturalmente il processo di negoziazione inizierà l’anno prossimo, ma il processo di negoziazione, a mio avviso, sarà molto difficile”, ha detto Matvienko.

Confermato dal Ministero per gli esteri russo che la nave russa Ursa Major è affondata lunedì nelle acque internazionali tra Spagna e Algeria, 14 membri dell’equipaggio sono stati salvati, due risultano dispersi, riferisce la pubblicazione spagnola Español. Si è verificata un’esplosione nella sala macchine della nave, che ha lasciato San Pietroburgo 12 giorni fa ed era diretta a Vladivostok. È indicato che la nave mercantile è stata costruita nel 2009. Si tratta del secondo affondamento in pochi giorni. La portata del disastro ambientale prodotto dall’affondamento di una nave russa nel Mar Nero è molto grande, saranno necessarie risorse aggiuntive per eliminarne le conseguenze, ha affermato l’addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 24 dicembre.

Nella regione di Rostov, dalla sera nei distretti Millerovsky e Tarasovsky, almeno 12 UAV ucraini sono stati distrutti e soppressi. Le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare l’aeroporto militare di Millerovo. In mattinata è stato distrutto anche un drone ucraino nella periferia di Voronezh. Durante la giornata, tre droni ucraini sono stati abbattuti sulla Crimea.

Proseguono pesanti combattimenti nella regione di Kursk. Le forze armate russe stanno avanzando nelle cinture forestali del distretto di Sudžanskij e fino a 1.200 metri nelle vicinanze di Nikolaevo-Daryino, Leonidovo, Russkaya Porechnaya e Kurilovka. Le forze armate ucraine stanno effettuando contromisure: nel distretto di Sudžanskij, le forze armate ucraine hanno lanciato cinque contrattacchi senza successo utilizzando il veicolo da combattimento della fanteria Bradley e il corazzato da trasporto truppe M-113.

Nella direzione di Kupjans’k, le truppe russe, con il supporto di veicoli corazzati, stanno combattendo vicino a Zahryzove. Nella parte settentrionale dell’insediamento, la fanteria russa ha preso posizione in una piantagione forestale e in una serie di strutture.

A Torec’k, nella parte centrale della città, le forze armate russe continuano gli attacchi lungo le strade Fabrichnaya, Rynochnaya, Svetlaya, Lesi Ukrainka e in direzione della miniera Toretskaya.

Nella direzione Pokrovs’k, le forze armate russe stanno sviluppando il successo da sud-ovest, attaccando da Dachens’ke. I combattimenti continuano anche vicino a Novotroits’ke e più a sud: le forze armate russe avanzano su un ampio fronte a sud-ovest di Pokrovs’k.

I combattimenti continuano a Kurachove, a sud-ovest le forze armate russe avanzano su Kostyantynopil’: a sud-ovest si espande la zona di controllo vicino al villaggio. Zelenivka. I soldati russi stanno evacuando i civili dai villaggi conquistati. Nella parte centrale della città continuano gli scontri per i restanti edifici a più piani.

A nord della direzione Vremivka delle Forze Armate russe, il ponte sul fiume Mokri Yaly è stato distrutto in prossimità del villaggio Velyka Novosilka. Sullo sfondo della cattura dell’insediamento di Storozheve (a sud di Vremivka) e consolidando delle forze russe nell’insediamento Novy Komar. Nel nord, lo sconvolgimento della logistica della guarnigione ucraina mira a privare i militari ucraini della possibilità di trasporto lungo l’unica “grande” strada rimasta proveniente da ovest.

Nella DPR un civile è rimasto ferito a seguito di un colpo di artiglieria della NATO contro l’ospedale cittadino n. 2 di Gorlovka.

Graziella Giangiulio

