MOLDAVIA. Chisinau rigetta la proposta ucraina di intervenire in Transnistria

Le autorità moldave hanno rifiutato l’offerta dell’Ucraina di intervenire in Transnistria. C’è stata una serie di attacchi non meglio chiariti questa settimana in Transnistria, territorio nella parte orientale della Moldavia al confine con l’Ucraina, che ospita una forza russa di “peacekeeping”. Questi eventi hanno sollevato il timore di un tentativo di trascinare la Transnistria, e quindi la Moldavia, nella guerra.

«L’Ucraina è in grado di risolvere il problema della Transnistria “in un batter d’occhio”, ma prima, le autorità moldave devono chiedere aiuto», ha detto Aleksei Arestovich, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, la sera del 26 aprile.

In risposta, le autorità moldave hanno fermamente respinto qualsiasi sviluppo diverso da quello pacifico. La legge sullo status speciale della Transnistria afferma chiaramente che il conflitto può essere risolto con mezzi politici e solo attraverso soluzioni pacifiche che escludono azioni militari e altre azioni di forza, ha detto l’Ufficio di reintegrazione della Moldavia in una dichiarazione, ripresa da BneIntellinews.

Tuttavia, il presidente della Moldavia Maia Sandu ha detto che il suo paese ha bisogno di un esercito più forte. «Per sentirsi al sicuro, la Moldavia – anche se è un paese neutrale – ha bisogno di investire di più nelle sue forze armate», ha detto Sandu il 27 aprile, sottolineando che il suo paese ha bisogno di un esercito funzionante e moderno in grado di rispondere alle sfide del tempo.

«Un esercito forte e ben equipaggiato dà al paese libertà d’azione, fiducia in se stesso e scelte strategiche. Pertanto, dobbiamo fare seri sforzi finanziari e logistici per costruire un esercito professionale, moderno ed equipaggiato», ha detto Sandu, in occasione del 30° anniversario della fondazione dello stato maggiore dell’esercito nazionale.

Arestovich aveva anche dichiarato che, oltre all’Ucraina, un altro paese che può aiutare la Moldavia nel caso di una possibile aggressione militare da parte dei separatisti filorussi era la Romania, membro della Nato, vicino occidentale della Moldavia.

«Ci sono circa 1.600 soldati russi in Transnistria, più il cosiddetto esercito della regione, altri 5.000-7.000, per così dire. La Moldavia potrebbe avere grossi problemi se attaccassero. E la cosa migliore che la Moldavia può fare in questo caso sarebbe cercare aiuto in Ucraina e Romania. Sì, la Romania, perché in realtà sono lo stesso popolo. Ci sono molti moldavi che non sarebbero d’accordo con me, hanno la posizione che sono un popolo separato, ma la lingua è certamente la stessa. È certo che sono vicini ai romeni», ha detto Arestovich.

Sempre il portavoce di Zelensky ha commentato le minacce di Mosca contro la Moldavia. Secondo lui, funzionari russi di alto livello hanno già dimostrato che il loro obiettivo è quello di occupare la Repubblica di Moldavia; ma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito i commenti di Arestovich una “provocazione”.

Graziella Giangiulio