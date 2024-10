IRAN. Prove tecniche per le Marine dei BRICS

Si sono concluse il 20 ottobre scorso nell’Oceano Indiano, le manovre navali IMEX 2024 cui hanno partecipato navi militari di Russia, Iran e Oman. Le esercitazioni prevedevano due fasi: costiera e marittima. Il loro obiettivo era quello di aumentare l’interazione e il coordinamento tra le flotte dei paesi partecipanti, scambiare esperienze e rafforzare la sicurezza collettiva nella regione. Sono state praticate operazioni di salvataggio e ricerca e di risposta in caso di fuoriuscita di petrolio.

Alle manovre erano presenti anche rappresentanti di Arabia Saudita, Bangladesh, India, Pakistan, Qatar e Tailandia in qualità di osservatori; si tratta di pages che in diversa maniera sono in rapporti con l’area BRICS.

“Queste esercitazioni dimostrano che i paesi della regione mantengono la sicurezza nell’Oceano Indiano e non vi è alcuna necessità della presenza ingiustificata di forze straniere nella regione. Attualmente, non è garantita solo la sicurezza marittima regionale, ma anche la sicurezza dell’economia internazionale”, ha affermato il comandante della marina iraniana Shahram Irani.

Le navi russe e omanite erano arrivate il 18 ottobre nella città iraniana di Bandar Abbas, sulle rive del Golfo Persico. Le manovre sono state pianificate nell’ambito del Simposio navale dell’Oceano Indiano, Indian Ocean Naval Symposium – Ions, un’organizzazione per la cooperazione regionale in materia di sicurezza. Russia e Oman hanno inviato le loro navi da guerra per esercitarsi assieme alle forze della Marina iraniana e alla Marina del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana (IRGC), nonché alla Guardia Costiera del paese, secondo IRNA.

Ions comprende gli stati i cui territori si trovano nel bacino dell’Oceano Indiano. L’organizzazione comprende 25 paesi, 9 stati hanno lo status di osservatore. L’edizione 2024 di IMEX coincide con le crescenti tensioni nella regione mentre infuria la guerra di Israele contro Hamas a Gaza e gli Houthi reagiscono lanciando attacchi alle navi nel Mar Rosso, bloccando il passaggio nella strategica via d’acqua. l’Indian Ocean Naval Symposium è iniziato nel 2008 su iniziativa della Marina indiana per aumentare la cooperazione marittima su come affrontare le sfide alla sicurezza non convenzionali e organizzate.

Ha affermato che la Marina della Repubblica islamica dell’Iran, insieme alla Marina indiana, è responsabile di due comitati di sicurezza e di un comitato di risposta umanitaria.

A marzo, Iran, Cina e Russia hanno tenuto la loro quinta esercitazione navale congiunta nel Golfo dell’Oman.

Alla conferenza stampa tenuta a Bandar Abbas sabato, il portavoce dell’esercitazione, contrammiraglio Mostafa Tajeddini, aveva affermato che le navi e le unità partecipanti avrebbero messo in atto diversi scenari, tra cui il contenimento degli incendi, l’esecuzione di operazioni di ricerca e soccorso e la rimozione del petrolio dalla superficie del mare durante l’esercitazione.

Tajeddini, portavoce dell’esercitazione navale congiunta, ha affermato che l’esercitazione, ospitata dalla Marina della Repubblica islamica dell’Iran, dalla Marina del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC), dalla divisione navale del Comando delle forze dell’ordine della Repubblica islamica dell’Iran e dall’Organizzazione marittima e portuale dell’Iran, aveva confermato che le forze navali di diversi paesi stranieri come Bangladesh, India, Oman, Pakistan, Qatar, Russia, Arabia Saudita e Thailandia avrebbero preso parte all’esercitazione marittima insieme alle loro controparti iraniane come osservatori. Tajeddini aveva osservato che l’esercitazione navale combinata IONS IMEX 2024 avrebbe incluso, come è avvenuto di fatto, riunioni e workshop specializzati per trasferire competenze alle forze partecipanti.

Tommaso Dal Passo

