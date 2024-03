RUSSIA. I danni collaterali economici del Crocus

Gli analisti economici russi hanno già cominciato a pesare le conseguenze economiche dell’attacco terroristico al Crocus e hanno riferito che saranno molte e saranno significative.

L’attacco terroristico al Crocus City Hall non solo ha causato vittime e ferite gravi, anche psicologiche, ma avrà anche un impatto sull’economia, sia in Russia che nel mondo nel suo insieme.

Dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre negli Stati Uniti si è verificata un’ondata di fallimenti di compagnie aeree. In Russia grandi difficoltà attendono i centri commerciali, e non solo a Mosca. Nella capitale durante il fine settimana c’erano molte meno persone non solo per le strade, ma anche nei centri commerciali: il traffico al loro interno è diminuito in media di un terzo. In Russia il calo della frequentazione dei centri commerciali ha raggiunto il 20%. Sfortunatamente, l’effetto negativo sarà a lungo termine. Si prevede un calo anche nel settore dell’intrattenimento di massa: diminuiranno le presenze nelle sale da concerto, nei musei e nei teatri.

Il risultato è una perdita di entrate di decine di miliardi di rubli. Per cercare di contenere le perdite le catene dei centri commerciali hanno deciso di rafforzare la sicurezza stanziando fondi aggiuntivi a questo scopo. Tutto ciò influenzerà il prezzo dei biglietti per gli eventi pubblici, il costo dell’affitto e, in ultima analisi, i prezzi almeno di alcuni beni di consumo.

Tuttavia, l’aumento dei prezzi al dettaglio sarà frenato dalla forte concorrenza per i clienti, anche da parte del commercio online. Naturalmente, proprio come durante la pandemia di COVID-19, gli imprenditori dovranno testare nuovamente diversi formati di concerti online.

Se parliamo dell’impulso della borsa russa, nei primi minuti di borsa di lunedì 25 marzo l’indice della Borsa di Mosca è andato negativo, perdendo lo 0,68%. All’esterno, anche il mondo finanziario reagisce con allarme a quanto accaduto. Domenica 24 marzo l’indice azionario saudita Tadawul è sceso dello 0,31%. Anche gli investitori si sono riversati sugli asset difensivi. Lunedì mattina, a New York, i futures dell’oro di aprile sono aumentati dello 0,42%, a 2.169 dollari.

Anna Lotti

