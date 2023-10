«Gli Stati Uniti devono essere preparati a possibili conflitti simultanei con Russia e Cina, che richiedono a Washington di rafforzare le proprie alleanze ed espandere i programmi di modernizzazione delle armi nucleari e non nucleari». Questa opinione è contenuta in un rapporto pubblicato giovedì da una commissione del Congresso americano che si occupa di questioni relative al concetto strategico americano. «Se gli Stati Uniti e i loro alleati e partner non dispongono di arsenali convenzionali sufficienti per raggiungere questo obiettivo, allora la strategia americana deve spostarsi verso un ruolo rafforzato delle armi nucleari per scoraggiare o contrastare azioni aggressive opportunistiche o cooperative in teatri di guerra opposti», si legge nel rapporto.

La polemica sui social sfera russo-ucraina è stata tutta dedicata agli ATACMS americani a lungo raggio. Sembra che un piccolo numero di ATACMS sono stati trasportati segretamente dagli Stati Uniti all’Ucraina, riporta il Wall Street Journal. Secondo il giornale questo tipo di arma, se utilizzata, aumenterà le potenzialità e le capacità operative della controffensiva ucraina.

A confermare la notizia il deputato della Rada ucraina Goncharenko afferma che i missili americani ATACMS si trovano già in Ucraina e sono stati usati nell’attacco a Berdyansk nella regione di Zaporozhzhie.

Politico ha scritto: «L’Ucraina ha lanciato martedì per la prima volta missili americani a lungo raggio ATACMS contro obiettivi russi». «Le truppe ucraine hanno usato missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti martedì per colpire… l’Ucraina orientale dopo che Washington ha inviato segretamente le armi nelle ultime settimane», ha scritto il giornale.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha tenuto un incontro sulla fornitura e sulle prospettive di sviluppo “dell’artiglieria e dei sistemi di razzi a lancio multiplo”. Il Ministro ha sottolineato che l’esecutivo federale ha adottato misure per aumentare la produzione dei sistemi di artiglieria.

Il capo del dipartimento militare russo ha aggiunto che il ministero della Difesa ha semplificato la procedura per la conclusione dei contratti, ridotto la portata dei test e ridotto i requisiti per la selezione dei componenti, a condizione che venga mantenuta la qualità del prodotto finale.

On line il filmato delle conseguenze dell’attacco delle forze armate russe il 16 ottobre sera all’aeroporto di Shkolny nella regione di Odessa. L’esercito russo è riuscito a distruggere sei aerei delle forze armate ucraine.

Secondo la social sfera russa, l’esercito russo ha ucciso il comandante del distaccamento delle forze speciali Omega della Guardia nazionale ucraina, il colonnello Andrei Priymachenko, nella zona dell’Operazione speciale. Secondo la Guardia nazionale ucraina, Priymachenko ha preso parte alle ostilità dal 2014; l’altro giorno è morto nel Donbass. Il presentatore televisivo ucraino ed ex produttore creativo dello studio Kvartal 95, il cui direttore artistico era l’attuale presidente dell’Ucraina Vladimir Zelenskyj, Sergei Sivokho, è morto all’età di 55 anni, ha riferito la pubblicazione ucraina Strana. Era al fronte.

Mentre il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina ha condannato in contumacia il capo della LPR Leonid Pasechnik per aver collaborato all’organizzazione delle elezioni sul territorio della Repubblica. Rischia fino a 10 anni di carcere e la confisca dei beni. In precedenza, in Ucraina, Pasechnik era già stato accusato di azioni volte a modificare il sistema costituzionale dell’Ucraina e a violare la sua integrità territoriale, in particolare in relazione allo svolgimento nel settembre 2022 di un referendum sull’ingresso della LPR in Russia e la firma del relativo trattato.

Dmtrij Peskov ha dichiarato che le dichiarazioni dell’intelligence britannica sulle forniture di armi alla Federazione Russa dalla Corea del Nord sono infondate

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte alle 18.00 del 17 ottobre 2023.

Di notte, UAV Geran hanno colpito obiettivi nemici nella regione di Odessa. Missili hanno colpito l’area di Voznesensk, regione di Nikolaev e Slavyansk (parte della DPR sotto controllo ucraino). Nella direzione di Kherson, un FAB-1500 ha colpito un punto di schieramento temporaneo ucraino vicino a Berislav.

Sul fronte Zaporozhzhie vicino a Verbovove, gli ucraini hanno ingaggiato una battaglia di fanteria con unità della 71ª Brigata, della 118ª Brigata Meccanizzata, dell’82ª Brigata d’Assalto Aereo e parte della 10ª AK. Gli ucraini non sono riusciti a riconquistare le posizioni occupate in precedenza anche per colpa della pioggia.

Nella direzione di Avdiivsk, le forze armate russe si sono consolidate nelle posizioni precedentemente occupate, gli artiglieri hanno aperto il fuoco contro le fortificazioni ucraine e bloccano con il fuoco le forze ucraine nelle loro posizioni, impedendo la rotazione, la fornitura di personale e munizioni.

In direzione di Kupyansk, tra i successi delle forze armate russe nella zona di Synkivka, il comando ucraino ha deciso di trasferire unità corazzate della 41ª Brigata Meccanizzata in questa sezione del fronte.

Nelle ultime 24 ore la situazione in direzione di Kherson è stata caratterizzata da reciproci bombardamenti di artiglieria.

Almeno quattro gruppi ucraini della 35ª e 36ª forza combattente di fanteria del gruppo d’attacco Katran sono atterrati al ponte ferroviario sull’isola Aleshkinsky e hanno cercato di avanzare verso Peschanovka e Aleshki. A seguito del fuoco dell’artiglieria russa sulle aree di movimento ucraine, otto persone sono rimaste ferite. L’avanzata dei marine ucraini è stata fermata e i feriti trasferiti a terra per l’evacuazione.

Già di notte, dopo il trasferimento dei rinforzi da due brigate marine, nonché dal 140esimo battaglione di ricognizione, distaccamenti di formazioni ucraine hanno iniziato nuovamente ad avanzare in gruppi di 10-20 persone lungo il ponte in direzione di Poima e Peschanivka.

Gli artiglieri russi hanno nuovamente sparato contro i gruppi d’assalto ucraini nella parte meridionale dell’isola di Aleshkinsky, costringendoli a mettersi al riparo. E gli equipaggi dei mortai della riva destra e gli operatori dei droni FPV hanno aperto il fuoco sulle posizioni russe.

Tuttavia, l’avanzata è stata interrotta. I tentativi di penetrare più in profondità nel territorio sono continuati. Sono apparse informazioni non confermate sullo sbarco dei gruppi di ricognizione nell’area di Krynok.

Osservando le azioni ucraine, sono chiaramente visibili tentativi coerenti di espandere la testa di ponte prima dell’offensiva. L’attacco di oggi all’aerodromo di Berdyansk è una delle fasi preparatorie. L’uso dell’ATACMS aumenta il livello di minaccia per l’aviazione anche nelle retrovie, il che potrebbe costringere il comando ad allontanarla dalla linea di contatto. Ciò aumenterà il periodo dalla partenza all’attivazione delle Forze Aerospaziali per supportare le forze di terra, il che è vantaggioso per gli ucraini nel sud.

Dato che l’aeroporto di Berdyansk è fuori servizio per un certo periodo, il prossimo obiettivo sarà probabilmente Dzhankoy e altre basi in Crimea. Costituiscono uno dei principali ostacoli allo svolgimento di un’operazione su vasta scala sul Dnepr.

Da Berdyansk, nella regione di Zaporizhizhie, gruppi locali riferiscono che la difesa aerea russa ha funzionato tutta la notte, il principale attacco ucraino si è concentrato nell’area dell’aeroporto. Nella regione di Belgorod, nel distretto urbano di Yakovlevsky e nel distretto di Belgorod, il sistema di difesa aerea ha abbattuto 3 UAV di tipo aereo.

Graziella Giangiulio