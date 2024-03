COREA DEL NORD. Kim Yo Jong annuncia l’incontro tra il fratello e Fumio Kishida

Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha detto che il primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha recentemente espresso la sua intenzione di tenere colloqui al vertice con suo fratello.

“Il mese scorso ho espresso il mio punto di vista sul fatto che il primo ministro giapponese Kishida ha espresso il suo desiderio di colloqui al vertice Rpdc-Giappone alla Dieta”, ha detto nel messaggio pubblicato, il vice direttore del dipartimento del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, la sorella di Kim Jong un appunto, ripreso da Kcna e Nikkei.

“Poco fa, Kishida, attraverso un altro canale, ha espresso la sua intenzione di incontrare personalmente il Presidente degli Affari di Stato della Repubblica popolare democratica di Corea il più presto possibile”, ha detto Kim Yo Jong riferendosi a Kim Jong Un.

Interrogato in parlamento sulla dichiarazione di Kim Yo Jong, Kishida ha detto lunedì che “varie iniziative vengono prese a livello diretto”, ma “non era a conoscenza” della notizia della Kcna. “Le riunioni ai massimi livelli sono importanti per risolvere questioni come quella dei rapimenti”, ha aggiunto.

Una delle tante fonti di attrito tra Giappone e Corea del Nord – due paesi senza legami diplomatici formali – è la questione dei rapiti. Tokyo ha identificato 17 cittadini giapponesi come vittime di rapimenti da parte della Corea del Nord negli anni ’70 e ’80.

Nel 2002, Junichiro Koizumi è stato il primo premier nipponico a recarsi a Pyongyang, una visita che ha portato al ritorno di cinque rapiti e alle scuse della Corea del Nord.

Mentre diversi primi Ministri giapponesi hanno dato priorità al ritorno dei restanti rapiti, Kim Yo Jong ha detto che la questione è chiusa.

Ha detto che se il Giappone stesse “rimuginando un’interferenza” nei diritti sovrani della Corea del Nord e rimanesse “assorbito nella questione dei rapimenti”, che non può essere portata avanti ulteriormente, Kishida si troverebbe ad affrontare critiche secondo cui la ricerca di un vertice non è altro che un “ricerco di popolarità”.

Kim Yo Jong ha aggiunto: “Se il Giappone vuole veramente migliorare le relazioni bilaterali e contribuire a garantire la pace e la stabilità regionale come vicino stretto della Rpdc, è necessario che prenda una decisione politica per un’opzione strategica conforme ai suoi interessi generali. “

I suoi commenti fanno eco a quelli espressi in un messaggio simile il mese scorso, quando affermava che una visita potrebbe avvenire se Tokyo non rendesse la questione dei rapimenti un ostacolo, descrivendo la questione come “risolta”. All’epoca, il capo segretario di gabinetto giapponese Yoshimasa Hayashi disse che il suo paese stava “prestando attenzione” alle osservazioni di Kim.

A gennaio, Kim Jong Un ha inviato un raro messaggio di solidarietà a Kishida per il terremoto che ha colpito il Giappone centrale il giorno di Capodanno.

Luigi Medici

