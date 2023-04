VENEZUELA. Guaidò denuncia il suo arresto

Juan Guaidó, ex presidente ad interim del Venezuela e leader dell’opposizione, ha riferito che il regime di Nicolas Maduro ha intenzione di arrestarlo nelle prossime ore. Guaidó ha fatto l’annuncio in un video pubblicato sui suoi account di social media il 2 aprile, in mezzo a una serie di arresti di funzionari e personalità vicine al chavismo, accusati di corruzione nella compagnia petrolifera statale Pdvsa e in altri enti pubblici.

Nel video, ripreso da MercoPress, Guaidó ha rivelato di aver ricevuto informazioni da tre fonti distinte secondo cui il regime di Maduro intende emettere un mandato di arresto per lui con false accuse, forse insieme ad altri esponenti dell’opposizione. L’accusa sarebbe legata all’azienda Monómeros, che il regime di Maduro vuole mettere all’asta, ma che Guaidó considera patrimonio venezuelano. Guaidó ha sottolineato che il suo governo ha indagato sulle accuse di corruzione nell’azienda, ha ordinato revisioni contabili esterne e ha ritenuto la dirigenza responsabile.

Guaidó ha anche accusato il regime di Maduro di nutrire rancore nei suoi confronti a causa della sua sfida fin dall’inizio della sua presidenza. Ha sostenuto che il regime cerca di perseguitarlo e di cambiare l’attenzione dopo la recente confessione di corruzione che ha lasciato il Paese in rovina. Secondo Guaidó, la confessione dimostra che i problemi del Paese non hanno nulla a che fare con le sanzioni o i blocchi, ma con i saccheggi di Maduro e dei suoi sostenitori.

Guaidó ha rivolto un messaggio a Maduro, affermando che lui e i suoi sostenitori continueranno a lottare per un Venezuela libero e democratico. Ha chiesto a Maduro di fermare la persecuzione e l’intimidazione degli oppositori e di accettare che il popolo venezuelano non lo vuole al potere. Guaidó ha anche ricordato a Maduro che le sue prospettive elettorali sono scarse e lo ha esortato a lasciare il Paese per Cuba o la Russia, in modo che i venezuelani possano vivere in pace.

Va notato che il governo provvisorio di Guaidó è stato sciolto nel dicembre 2022 dalla maggioranza degli ex deputati che lo avevano precedentemente sostenuto nel 2019.

Maddalena Ingrao