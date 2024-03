ISRAELHAMASWAR. Difficile trattativa per il rilascio dei prigionieri: ultimo No di Hamas. Israele cerca di aggirare l’embargo sulle armi

Scricchiola pesantemente l’alleanza tra Israele e Stati Uniti, dopo l’approvazione al Consiglio di sicurezza ONU della risoluzione che chiede un cessate il fuoco.

Nella serata del 25 marzo, l’ufficio del premier israeliano fa un uscire una dichiarazione di condanna: “Purtroppo gli Stati Uniti non hanno posto il veto alla nuova risoluzione, che chiede un cessate il fuoco non condizionato al rilascio degli ostaggi.

Ciò costituisce un chiaro allontanamento dalla posizione coerente degli Stati Uniti nel Consiglio di Sicurezza dall’inizio della guerra.

La risoluzione odierna dà ad Hamas la speranza che la pressione internazionale costringa Israele ad accettare un cessate il fuoco senza il rilascio dei nostri ostaggi, danneggiando così sia lo sforzo bellico che il tentativo di liberare gli ostaggi.

Il primo ministro Netanyahu ha chiarito ieri sera che se gli Stati Uniti si discostassero dalla loro politica di principi e non ponessero il veto a questa risoluzione dannosa, annullerebbero la visita della delegazione israeliana negli Stati Uniti.

Alla luce del cambiamento nella posizione degli Stati Uniti, il Primo Ministro Netanyahu ha deciso che la delegazione rimarrà in Israele”.

L’esercito americano ha affermato di aver distrutto tre depositi sotterranei di munizioni degli Houthi nello Yemen, nonché quattro droni pronti per essere lanciati nella giornata del 23 marzo.

L’esercito americano ha annunciato di aver consegnato, insieme a quello giordano, 13.080 pasti, oltre a riso, pasta, latte, farina e prodotti in scatola nel nord della Striscia di Gaza.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha detto che: “L’UNRWA sta svolgendo un lavoro eccezionale al servizio dei rifugiati palestinesi e siamo determinati a continuare e rafforzare il suo lavoro”. António Guterres ha poi aggiunto: “Rinnoviamo la nostra richiesta per un cessate il fuoco a Gaza, e qualsiasi invasione di terra di Rafah porterà a una catastrofica crisi umanitaria sostenendo che a consegna di aiuti umanitari a Gaza richiede un cessate il fuoco immediato”.

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha dichiarato che “prendendo di mira gli ospedali, le forze israeliane stanno cercando di tagliare l’ultimo respiro al sistema sanitario di Gaza”. E ha aggiunto: “Qualsiasi operazione militare su Rafah porterà alla morte di migliaia di persone bisognose di assistenza sanitaria”

Anche la Giordania è intervenuta in materia e ha affermato per voce del suo ministro per gli Affari esteri: ”A Gaza c’è una catastrofe umanitaria e non vi è alcuna giustificazione per commettere massacri e privare i bambini del cibo (…) Privare l’UNRWA dei finanziamenti significa contribuire all’uccisione di bambini palestinesi”.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant è volato negli Stati Uniti per la prima volta dall’inizio della guerra e all’ombra delle pressioni americane sull’andamento delle ostilità nella Striscia di Gaza. Ha incontrato il Segretario alla Difesa Austin, il Segretario di Stato Blinken, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Sullivan e altri alti funzionari dell’amministrazione.

Il ministero della Difesa israeliano ha affermato che in 24 ore i militari hanno ucciso più di cinquanta militanti di Hamas e del Jihad islamico nella Striscia di Gaza. Circa altri cinquecento sospetti sono stati detenuti a Gaza City. Gli aerei hanno effettuato attacchi su cinquanta obiettivi di gruppi palestinesi nelle città di Khan Yunis e Rafah. Il dipartimento della difesa ha pubblicato il filmato di uno scontro con i militanti nel quartiere del complesso ospedaliero di Al-Shifa e le fotografie di un laboratorio di assemblaggio di UAV nella parte centrale dell’enclave.

Nel frattempo, Israele ha iniziato a cercare fornitori alternativi di armi tra le critiche degli Stati Uniti sull’operazione pianificata a Rafah. Per prevenire un possibile embargo sulle armi, il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant si è recato a Washington per i negoziati.

I media hanno riferito che Israele ha accettato un cessate il fuoco temporaneo e uno scambio di ostaggi secondo la formula di settecento palestinesi, inclusi i militanti coinvolti in attacchi terroristici in cambio di quaranta ostaggi. Tel Aviv attende la conferma dell’accordo da parte di Hamas. Secondo quanto riferito, Israele ha accettato di rilasciare da 700 a 800 prigionieri palestinesi come parte di un accordo di cessate il fuoco e rilascio di ostaggi.

E ancora i media israeliani affermano che la polizia israeliana ha istituito posti di blocco sulle strade principali della Striscia di Gaza, temendo infiltrazioni armate dal profondo della striscia.

L’Autorità Tribale Suprema di Gaza lamenta che Israele “prende di mira i nostri membri perché si rifiutano di rispondere”. La Commissione Suprema per gli Affari Tribali Palestinesi riferisce che Israele “continua ad assassinare i membri dei comitati tribali che forniscono aiuto come ritorsione per il loro rifiuto di collaborare con essa”.

A Ginevra, il delegato israeliano presso l’Unione interparlamentare, davanti a centinaia di rappresentanti dell’Unione internazionale dei parlamenti, ha rinnovato la sua descrizione dei palestinesi di Gaza come animali, cosa che ha fatto arrabbiare molti in Parlamento. Dopo il mancato rispetto da parte di Israele della decisione della Corte internazionale, i paesi europei si sono opposti e hanno chiesto il rilascio dei detenuti: israeliani senza palestinesi.

La testata Yedioth Ahronoth: “Gli israeliani nel nord vivono in una cintura di sicurezza e dicono: ‘Siamo stati abbandonati’”. La testata conferma lo sconvolgimento della vita negli insediamenti al confine con il Libano, sottolineando la negligenza del governo nei confronti di questa situazione, poiché dall’inizio della guerra si è formata una cintura di sicurezza.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito Netanyahu che qualsiasi spostamento forzato di residenti da Rafah costituirebbe un crimine di guerra.

Un sondaggio del Centro Palestinese per la Ricerca sostiene che Il 71% è soddisfatto dell’operazione Al-Aqsa Flood; Il 65% ritiene che il potere sia un peso per il popolo. L’84% vuole che il presidente dell’Autorità Palestinese si dimetta. Il 59% ritiene che Hamas diventerà la forza dominante in futuro. Il 64% crede che Hamas sconfiggerà Israele.

In Turchia, i cittadini che hanno esposto lo striscione “Stop al commercio con Israele” durante una manifestazione ad Ankara sono stati arrestati.

Nella giornata del 25 di marzo, fonti della resistenza hanno detto alla testata Al-Mayadeen: “La risposta di Israele al documento di resistenza è negativa e non soddisfa le nostre richieste. Israele non vuole raggiungere un accordo e sottolineano che Hamas e la resistenza non possono accettare un accordo che non soddisfi le sue richieste giuste e flessibili”.

Il British Maritime Trade Centre ha fornito un aggiornamento sull’attacco degli Houthi nel 23 marzo. “Un oggetto non identificato ha colpito la nave provocando un incendio, che è stato spento; non vi sono stati danni o vittime”.

Il comando centrale dell’esercito americano il 24 marzo riporta che gli Houthi hanno colpito la petroliera battente bandiera panamense Huang Pu e che il cacciatorpediniere DDG 64 Carney ha intercettato sei UAV Houthi sul mare.

Il 25 marzo gli Houthi hanno celebrato “il nono anniversario della fermezza della leadership e del popolo yemeniti di fronte all’aggressione degli Emirati Arabi Uniti. Ciò che sta accadendo a Gaza in termini di massacri, distruzione, fame, oppressione e ingiustizia è lo stesso di ciò che è accaduto nello Yemen da allora. 2015, e il motore e il beneficiario sono uno: l’America e Israele hanno fissato un limite temporale per l’aggressione che non supera le settimane”.

Ed ora uno sguardo al fronte Israele – Hamas aggiornato alle 15:30 del 25 marzo.

Non è cambiata di molto la situazione nella Striscia di Gaza dove ancora si registrano attacchi e scontri tra Israele e Hamas in tutti i tre settori di Gaza. E resta molti alta la tensione al confine tra Libano e Israele.

Le Brigate al-Qassam hanno lanciato attacchi missilistici, ben 8, sulla città di Ashdod in risposta agli attacchi contro i civili. Israele ha lanciato l’allerta vicino agli insediamenti “Netivot” e “Re’im” dopo un avviso di sicurezza. Secondo i media israeliani: nella Galilea occidentale è stata segnalata un’esplosione e del fumo vicino a due imbarcazioni militari a nord di Nahariya.

Numerosi missili sono stati lanciati dal Libano meridionale verso la zona “Yiftah” nell’Alta Galilea. L’esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuare gli agricoltori della Striscia di Gaza dopo sospetta infiltrazione di militanti dalla Striscia.

L’esercito israeliano sta esaminando l’ipotesi che uomini armati si siano infiltrati da Gaza nell’area di Sderot. Ai coloni del Kibbutz Kfar Azza è stato chiesto di andarsene a causa della sospetta infiltrazione di uomini armati dalla Striscia di Gaza.

Sempre nella giornata del 25 marzo attivazione delle difese aeree nel Golan dopo che una salva missilistica è stata lanciata dal Libano. Si registrano il 25 marzo raid di droni israeliani su un’auto vicino alla città di Al-Suwairi nella Bekaa occidentale

Secondo le IDF: durante la notte sono stati identificati circa 15 lanci dal Libano verso una postazione IDF adiacente a Manara. I lanci sono caduti in aree aperte, non si sono registrati feriti. Gli allarmi sono stati attivati secondo protocollo. Inoltre, durante la notte, aerei da combattimento dell’IDF hanno colpito un complesso militare di Hezbollah in cui sono stati identificati terroristi nella zona di Meiss El Jabal, nel sud del Libano.

La Resistenza Islamica in Libano afferma di aver preso di mira con missili una posizione di occupazione sulla collina “Al-Tihat”.

Continuano scontri e arresti in Cisgiordania durante il fine settimana che sono proseguiti nella giornata del 25 marzo. Secondo i Media palestinesi: La Brigata Tulkarem – Saraya Al-Quds hanno attaccato un’auto civile nel villaggio di Deir Al-Hosn, nella quale erano presenti 5 soldati, e annuncia la loro uccisione e il loro ferimento nella prima risposta all’assassinio dei quattro martiri a Nour Shams.

Scontri a fuoco registrati a sud-ovest di Nablus. I Media israeliani confermano che è stato sparato un colpo contro una forza militare israeliana vicino all’insediamento “Merav” di fronte alla città di Jalboun, nel nord della Cisgiordania.

A Gaza nord: L’IDF e l’ISA continuano a condurre precise attività operative nell’ospedale di Shifa e nell’area di Al Amal; Un terrorista identificato in un tunnel vicino alle forze dell’ordine è stato eliminato in un attacco aereo.

L’IDF e l’ISA continuano a condurre precise attività operative nell’area dell’ospedale di Shifa, prevenendo danni a civili, pazienti, équipe mediche e attrezzature mediche.

Finora, le truppe dell’IDF hanno arrestato circa 500 affiliati di Hamas e del Jihad islamico e hanno localizzato armi nell’area. Le forze dell’IDF e dell’ISA sotto il comando della 98a Divisione continuano raid mirati contro le infrastrutture terroristiche ad Al Amal, nella parte occidentale di Khan Yunis, dopo aver circondato l’area.

Oltre 20 terroristi uomini di Hamas sono stati eliminati nella zona di Al Amal il 24 marzo in combattimenti ravvicinati e attacchi aerei. E ancora si legge nel comunicato IDF: “l’IDF e l’ISA hanno facilitato l’uscita di centinaia di cittadini di Gaza dall’area e hanno interrogato decine di sospetti. Inoltre, le truppe dell’IDF hanno condotto raid mirati su diversi siti di infrastrutture terroristiche nell’area e hanno localizzato ordigni esplosivi, giochi di ruolo ed equipaggiamento militare”.

Le truppe dell’IDF continuano ad operare nella Striscia di Gaza centrale e negli ultimi giorni hanno eliminato diversi affiliati di Hamas. In un’imboscata da parte dei cecchini dell’IDF, un attaccante è stato identificato mentre entrava ed usciva da un tunnel vicino alle truppe. L’uomo è stato prontamente eliminato con un attacco aereo.

Lo scorso giorno, gli aerei da combattimento dell’IAF hanno colpito circa 50 obiettivi terroristici in tutta la Striscia di Gaza, comprese infrastrutture terroristiche e complessi militari.

Ulteriori attacchi effettuati da elicotteri e aerei dell’IAF hanno eliminato circa 10 terroristi e hanno colpito obiettivi per assistere le operazioni delle truppe di terra dell’IDF.

Fonti palestinesi sostengono che le forze Israeliane hanno preso di mira una casa della famiglia Abu Amra nella zona di Al-Hakar a Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Il numero dei morti della famiglia Salman è di 18. Violenti scontri tra la resistenza palestinese e le forze israeliane nell’area di Al-Zahraa, nel centro della Striscia di Gaza e ancora continui bombardamenti di artiglieria a nord dei campi di Nuseirat e Mughraqa, nel centro della Striscia di Gaza.

Khan Yunis e l’area a sud del complesso al-Shifa restano le aree più calde di Gaza sud. Fonti palestinesi riferiscono che le forze israeliane chiedono attraverso gli altoparlanti l’evacuazione del complesso medico Al-Shifa, a ovest di Gaza City. Nelle vicinanze del complesso di Al-Shifa si verificano feroci scontri, mentre i veicoli israeliani si trovano nel raggio d’azione dei proiettili della resistenza.

Fonti palestinesi riferiscono di 9 morti e diversi feriti in un raid Israeliano che ha preso di mira una casa nel campo di Yabna, nel centro di Rafah, a sud della Striscia di Gaza. Barche israeliane sparano verso le coste di Rafah, a sud della Striscia di Gaza.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

