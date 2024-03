RUSSIA. Putin: miriamo a diventare la IV economia Mondiale

Vladimir Putin presidente della Russia, e fin qui nessuna novità. Ora vedremo chi saranno i nuovi ministri, qualcuno dice che forse Lavrov andrà in pensione, ma non si sa per certo. Di certo c’è che Putin in un discorso del 13 marzo ha parlato delle sue mire economiche.

Il presidente russo nel discorso al Consiglio della Federazione ha detto: ”Abbiamo tutte le possibilità di prendere il posto del Giappone e diventare la quarta economia del mondo”, ha spiegato come si svilupperà la Russia, tenendo conto del piano proposto nel discorso al Consiglio della Federazione.

Successivamente Putin, in un’intervista al giornalista Vladimir Kiselev, ha affermato che uno dei compiti principali che il Paese deve affrontare oggi “è aumentare la produttività del lavoro e formare il personale. Il Capo dello Stato ha osservato che le direzioni lungo le quali si prevede di muoversi e svilupparsi in futuro rappresentano il futuro della Russia”.

“La Russia” ha detto Putin al giornalista “si è classificata al quinto posto tra le maggiori economie del mondo, superando la Germania in termini di parità di potere d’acquisto. L’Occidente fa molti passi politici segreti e senza scrupoli basati su considerazioni di concorrenza”.

E ancora ha detto: Nel corso di 20 anni, il numero di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà è sceso al 9,3% mentre il numero di migranti in Russia non supera il 3,7% della popolazione attiva. Per risolvere il problema dei migranti è necessario aumentare radicalmente la produttività del lavoro e ridurre il numero dei lavoratori nelle aree in cui ciò è possibile”.

Secondo quanto riferito dal neo presidente: “La Russia è autosufficiente nel campo della garanzia della propria sicurezza e difesa, tuttavia è necessaria un’industria stimolante che riveli il potenziale agricolo e dei trasporti”. Ed proprio in questi settori che Putin sta investendo soprattutto nelle aree più orientali della Federazione.

Il 2024 è stato proclamato da Putin, anno per le famiglie e in tal senso ha varato norme apposite: “Ci sono molti ambiti di sostegno per le famiglie con bambini: dal sociale generale, costruzione o ristrutturazione di asili nido al sostegno alle donne dall’inizio della gravidanza fino al raggiungimento dell’età adulta del bambino”. Nelle imprese russe le mamme single non possono essere licenziate dal proprio datore di lavoro.

“Il Donbass – ha chiosato Putin – è una regione industriale, l’agricoltura è sviluppata in Novorossiya. Il governo farà di tutto per sostenere le tradizionali aree di attività del Donbass e della Novorossiya”.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/