COREA DEL NORD. Nuovo test nucleare se Washington provoca ancora, dice Mosca

L’ambasciatore russo a Pyongyang ha affermato che la Corea del Nord potrebbe decidere di condurre un settimo test nucleare se gli Stati Uniti continueranno a compiere “passi provocatori” nella regione.

«Penso che se ci sarà o meno un altro esperimento nucleare in Corea del Nord dipenda da come si svilupperà la situazione politico-militare nella penisola», ha detto mercoledì l’ambasciatore russo in Corea del Nord, Aleksandr Matsegora, in un’intervista all’agenzia di stampa Tass, ripresa dal Korea JoongAng Daily.

Ha detto che se la deterrenza nucleare estesa tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud “o altri passi provocatori”, come il volo di bombardieri strategici statunitensi sulla penisola coreana, continuassero, “la leadership nordcoreana potrebbe anche decidere di condurre un nuovo test nucleare”, per il bene di un ulteriore rafforzamento delle sue capacità di difesa.”

Matsegora ha affermato che la responsabilità “spetterà completamente a Washington” e, in misura minore, a Seul.

«I paesi occidentali e i funzionari del Segretariato delle Nazioni Unite non possono sapere a priori se qui sono in corso accordi per un settimo test nucleare», ha detto Matsegora, rispondendo alle accuse secondo cui la Corea del Nord sta lavorando per prepararsi per un altro test nucleare.

L’ultimo test nucleare della Corea del Nord, il sesto fino ad oggi, è stato condotto nel settembre 2017. Pyongyang, nell’ultimo anno, ha accelerato rapidamente lo sviluppo della sua tecnologia sulle armi nucleari e missilistiche.

Tuttavia, Matsegora ha osservato che la Corea del Nord «non sta cercando una guerra» e che questo «sarà un anno pacifico in Corea o se ci sarà un conflitto militare dipende interamente dagli americani».

Il diplomatico ha inoltre sottolineato che la cooperazione “reciprocamente vantaggiosa” tra la Corea del Nord e la Russia non è diretta contro alcun paese terzo e rafforza la pace e la sicurezza.

Rispondendo alla domanda sulla cooperazione tecnico-militare tra i due paesi, ha affermato che “l’essenza della nostra cooperazione nei campi pratici” è determinata dagli accordi raggiunti dai leader di Russia e Corea del Nord.

Nel settembre 2023, il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin hanno tenuto un raro vertice al cosmodromo di Vostochny, uno spazioporto nell’Estremo Oriente russo.

Le due parti sono sospettate di aver stretto un accordo sulle armi poiché la Corea del Nord potrebbe potenzialmente fornire munizioni alla Russia, che ha esaurito le sue scorte nella guerra contro l’Ucraina. Pyongyang avrebbe potuto chiedere tecnologie russe relative a sottomarini, missili e satelliti a propulsione nucleare, il che violerebbe le sanzioni delle Nazioni Unite.

Kim ha invitato Putin a visitare Pyongyang durante i colloqui.

Alcune settimane dopo il vertice, la Corea del Nord ha lanciato con successo in orbita un satellite spia a novembre, dopo due tentativi di lancio falliti a maggio e agosto dello scorso anno.

Da allora, Russia e Corea del Nord hanno ostentato legami più stretti, ed entrambi i paesi hanno apertamente espresso diffidenza nei confronti del rafforzamento dell’alleanza Seul-Washington.

Matsegora ha detto che il Nord crede che quest’anno vedrà una “svolta” nelle relazioni Mosca-Pyongyang, anche se non ha confermato quando Putin potrebbe visitare Kim.

Tuttavia, ha affermato che Kim e Putin probabilmente firmeranno un ampio pacchetto di accordi quando si incontreranno, compreso un accordo per facilitare reciprocamente i viaggi di russi e nordcoreani.

Matsegora ha anche sottolineato che le autorità di Pyongyang ritengono che il tempo per raggiungere l’unificazione coreana sia già passato.

Ha affermato che il leader nordcoreano Kim «ha compiuto passi senza precedenti una volta» durante il periodo di distensione nel dialogo sulla denuclearizzazione con gli Stati Uniti dal 2018 al 2019, «al fine di normalizzare le relazioni con il Sud».

Tuttavia, ha affermato che «nessuno degli accordi sulla cooperazione economica intracoreana è stato attuato perché Washington si è opposta e il Sud non ha osato opporsi» e che «il tempo è ormai passato e non si può tornare indietro».

La Russia, tradizionale alleato della Corea del Nord e membro con diritto di veto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è stata spesso accusata di aver tentato di aiutare Pyongyang a eludere le sanzioni internazionali.

La Russia avrebbe consentito il rilascio di 9 milioni di dollari dei 30 milioni di beni congelati della Corea del Nord depositati in un istituto finanziario russo, secondo il New York Times, che cita funzionari dell’intelligence occidentale.

Mosca potrebbe anche aiutare Pyongyang ad accedere alle reti bancarie internazionali in cambio di missili e munizioni, afferma il rapporto, aiutando la Corea del Nord a evitare le sanzioni delle Nazioni Unite; la Corea del Nord intende utilizzare i fondi liberati per acquistare petrolio greggio.

L’ambasciatore russo a Seul Georgy Zinoviev ha dichiarato il 7 febbraio a Yonhap che la Russia non vuole che le relazioni bilaterali con la Corea del Sud “tocchino il fondo” e ha invitato entrambe le parti ad “astenersi dall’intraprendere azioni che possano causare un ulteriore deterioramento” dei legami, dopo che Seul e Mosca hanno avuto un duro scontro diplomatico la scorsa settimana quando un portavoce del ministero degli Esteri russo aveva affermato che il presidente Yoon Suk Yeol fosse “palesemente parziale” nella sua critica alla Corea del Nord.

Anna Lotti

