SOCIAL MEDIA. La Nuova Frontiera dei social media: decentralizzazione

Come sappiamo Elon Musk ha apportato molte modifiche a Twitter, una delle piattaforme di social media più popolari al mondo, dopo aver acquisito la società nell’ottobre dello scorso anno.

Dopo le prime restrizioni dei mesi scorsi, ad esempio in Giappone, riporta Nikkei, è salito nelle classifiche social Misskey, un servizio di social media giapponese simile a Twitter.

Misskey è una piattaforma di social media decentralizzata. A differenza dei servizi tradizionali come Twitter o Facebook, dove l’azienda è proprietaria della piattaforma e dei server, i server di Misskey sono gestiti da un singolo individuo, in molti casi per semplice entusiasmo verso il progetto, che paga i costi relativi. Gli utenti possono scegliere a quali server unirsi in base ai membri o al tema.

Molti sono supportati da moderatori volontari, i cui compiti includono il controllo delle violazioni delle regole del server o la ricerca di bug. Inoltre tendono ad avere meno pubblicità, in quanto molti sono senza scopo di lucro.

Il principale servizio decentralizzato è il tedesco Mastodon, che ha dichiarato di avere circa 1,26 milioni di utenti attivi a giugno. È stato creato nel 2016 dall’allora studente universitario Eugen Rochko.

Mastodon, che è visto come una sorta di antitesi alle aziende Big Tech negli Stati Uniti, ha guadagnato un numero enorme di utenti dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Musk. Il numero è salito a circa 2,61 milioni di utenti attivi all’inizio di dicembre 2022, quintuplicando il numero rispetto all’inizio di ottobre.

Gli amministratori dei server decentralizzati sono soggetti alle regole del luogo in cui si trovano. A differenza di servizi come Twitter e Facebook, per i quali valgono principalmente le norme statunitensi.

Misskey è stato creato dall’ingegnere giapponese Eiji Shinoda. Ha guadagnato popolarità tra la comunità dei creatori in Giappone dopo che gli artisti avevano sollevato preoccupazioni per quella che consideravano una mancanza di chiarezza nelle regole di Twitter sulla restrizione dei contenuti.

Ma lo slancio dopo Musk sembrava essersi esaurito. Il numero di utenti attivi di Mastodon si attesta a circa la metà del picco raggiunto lo scorso dicembre, secondo un numero dell’azienda e il sito di archivi digitali Wayback Machine.

Anche il numero di utenti su Misskey.io, il server più grande del servizio Misskey, è dimezzato rispetto al picco di marzo, attestandosi a circa 13.600 il 26 giugno 2023.

I servizi decentralizzati devono affrontare diverse sfide per diventare mainstream, data la grandezza di scala rispetto a Twitter.

Poiché ogni server è di proprietà di un singolo individuo, gli amministratori devono conformarsi alle restrizioni locali sulla privacy, il che significa molto lavoro legale per gli amministratori.

L’Università canadese di York ha detto che descrivere la popolarità di Mastodon come un boom irripetibile è “miope”: il protocollo sottostante, ActivityPub, ha reso possibile la nascita di servizi di social media simili. Il protocollo open-sourced, che consente di parlare con persone su server o piattaforme diverse, rende più facile per gli utenti migrare da un servizio all’altro, in quanto è possibile continuare a impegnarsi con gli stessi amici e contatti.

Anche nell’universo dei social media la decentralizzazione sta prendendo piede. Musk sta agendo da catalizzatore di un fenomeno diffuso.

Maddalena Ingrao