SERBIA. Southern East Corridor: opportunità per diventare paese di transito verso l’Ungheria

Serbia e Ungheria intendono raddoppiare il volume di scambi di risorse energetiche entro il 2028. Questo è almeno l’obiettivo che i due paesi si sono prefissati, come dichiarato al termine dell’incontro a Belgrado tra il ministro degli Esteri e del Commercio ungherese Péter Szijjártó e la ministra serba dell’Energia Dubravka Ðedović.

L’incontro è stato organizzato poco dopo il vertice del 3 febbraio a Baku in Azerbaijan, a cui oltre ai 27 paesi membri Ue hanno preso parte anche Serbia e Montenegro. Il Southern Gas Corridor è infatti essenziale per garantire la fornitura di gas, viste le sanzioni imposte a Mosca.

Già lo scorso maggio i rappresentanti di Serbia e Ungheria avevano espresso l’intenzione di rafforzare la cooperazione bilaterale per garantire la sicurezza energetica. Per Belgrado la partnership con Budapest è essenziale per garantirsi l’accesso al nucleare ungherese, soprattutto in vista del progetto per la centrale Paks 2 (con una quota della russa Rosatom).

Ma la Serbia punta all’Ungheria anche per poter continuare a rifornirsi di gas e petrolio russi. Ancora a ottobre, infatti, il governo ungherese ha garantito al paese confinante l’accesso all’oleodotto Družba.

Ora però anche Budapest ha bisogno di rafforzare l’asse con Belgrado per potersi collegare proprio al Southern Gas Corridor e avere così accesso al gas azero. Ma tutto dipende a sua volta dalla costruzione del collegamento tra Serbia e Bulgaria, con il progetto del Pannonian Corridor.

E questo, conferma la ministra Ðedović, è essenziale non solo per garantire la sicurezza energetica della Serbia, ma anche per avere l’occasione di diventare un paese di transito. Insomma, per Belgrado non si tratta solo della necessità di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico: con l’accesso al gas proveniente dall’Azerbaijan, il paese di area balcanica si aprirebbero nuove opportunità in campo energetico.

Carlo Comensoli