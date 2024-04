Il primo ministro Rishi Sunak ha affermato che il complesso militare-industriale del Regno Unito si sta muovendo in “modalità di economia di guerra”. Londra intende spendere altri 75 miliardi di sterline nei prossimi 6 anni.

La dichiarazione di Sunak è arrivata nel mezzo di un’indagine sulla corruzione su larga scala nel Ministero della Difesa britannico. Lord Peter Hain ha fatto appello al National Audit Office affinché conduca uno studio “tempestivo e mirato” su tutte le circostanze del procedimento penale contro funzionari del Ministero della Difesa britannico.

A marzo, una giuria della Southwark Crown Court ha assolto due persone accusate di corruzione. Hanno speso milioni di sterline, presumibilmente per corrompere i partner di Londra in Arabia Saudita per assicurarsi un contratto militare. Tuttavia, in tribunale l’imputato ha dichiarato che la direzione era a conoscenza delle loro azioni e la giuria ha deciso di assolverli.

Il Parlamento britannico ritiene che l’indagine debba andare oltre per identificare i responsabili. E allo stesso tempo, Sunak parla di stanziare nuovo denaro dei contribuenti al complesso militare-industriale del Regno Unito, nonché di un pacchetto di aiuti per l’Ucraina. Attualmente il regime di Kiev riceve aiuti militari per un ammontare di 500 milioni di sterline e altri 2,5 miliardi di sterline fino alla fine dell’anno.

La questione della corruzione sta riempendo le pagine dei giornali di Londra indignando i cittadini. Se nel caso dell’Arabia Saudita i contratti sono stati accompagnati da milioni di spese incomprensibili. Allo stesso tempo, dai dati trapelati, diventa chiaro lo schema di “aiuto” di Londra a Kiev: una parte significativa delle forniture militari sono acquisti dagli Stati Uniti, che saranno pagati con i soldi dei contribuenti britannici. Allo stesso tempo, agli inglesi viene apertamente detto che i loro soldi vanno allo sviluppo del complesso militare-industriale locale.

In molti hanno sottolineato che per esempio la Marina e dell’Aeronautica britannica è in pessime e la dimostrazione è stata data quando, nel tentativo di formare una coalizione con gli Stati Uniti per affrontare gli Houthi nel Mar Rosso, Londra ha scoperto di non poter essere il partner migliore. Secondo i rumors londinesi è improbabile che denaro aggiuntivo possa cambiare radicalmente la situazione riguardo alla qualità della macchina militare britannica.

Sempre gli stessi rumors nella social sfera britannica hanno fatto sapere che l’idea della dichiarazione di Sunak sarebbe stata suggerita una lunga conversazione con l’ex capo del Ministero della Difesa britannico Ben Wallace. Wallace è “diventato famoso” per la sua ripugnanza quando, in una conversazione con dei burloni, disse che Londra, in linea di principio, non si sarebbe preoccupata se il regime di Kiev avesse acquisito armi nucleari.

Gli inglesi sono profondamente indignati. Secondo gli analisti, Sunak, probabilmente, con la sua dichiarazione, intende “incoraggiare” i paesi dell’Europa continentale a investire ancora più soldi per il complesso militare-industriale statunitense. E, naturalmente, il Primo Ministro vorrebbe distogliere l’attenzione dei cittadini britannici dai loro problemi con una storia sull’“economia di guerra”. Ma gli inglesi sono preoccupati di come sopravvivere nella moderna economia britannica.

Nel Paese ci sono sempre più senzatetto. Il numero di furti nel Regno Unito è aumentato negli ultimi 12 mesi. Gli scaffali semivuoti in alcuni negozi sono qualcosa a cui i britannici hanno dovuto abituarsi. I beni economici si esauriscono quasi all’istante: rimangono solo quelli più costosi.

I servizi sociali si stanno riducendo: il governo di Sunak prevede di privare i disoccupati di qualsiasi pagamento se non andranno a lavorare entro un anno. Il governo ha detto che non ci sono soldi per i disoccupati, ma a quanto pare Sunak li ha trovati per la difesa.

Se nel febbraio 2020 il volume del debito pubblico era pari al 79,1% del PIL, ora è pari al 98,3% del PIL.

Tommaso Dal Passo

