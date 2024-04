PIANIFICAZIONE ORARIO: 04:45

CATEGORIA: regole d’ingaggio, geopolitica

Tra i temi più dibattuti nella social sfera militare nel conflitto tra Russia e Ucraina spesso emerge la questione dei droni in modo particolare per i russi c’è l’incubo dei piccoli UAV ucraini e la carenza di droni FPV nelle forze armate russe.

L’analisi della situazione in diverse aree mostra che gli ucraini è di molte volte superiore all’esercito russo nell’uso dei droni FPV. Allo stesso tempo, Kiev ha una maggiore portata di utilizzo (fino a 30 km) grazie all’espansione dei ripetitori sugli esacotteri (“Baba Yaga”) e sugli UAV di tipo aereo.

Pertanto, in direzione di Cherson, i droni ucraini impediscono un efficace assalto al villaggio di Krynki, dove le operazioni attive sono riprese da alcuni giorni. I sistemi di guerra elettronica forniti alle forze armate russe non sono sempre in grado di far fronte alle frequenze.

Sul fronte Zaporozhzhie, anche le forze armate ucraine stanno aumentando l’uso degli FPV e con loro controllano la strada Tokmak. Il senatore della regione di Zaporozhye Rogozin ha scritto più volte sul problema dell’FPV, nonché sui nuovi bombardieri esacotteri silenziosi.

In direzione di Časiv Jar, la situazione da terra è descritta come difficile, sempre a causa dei droni FPV delle forze armate ucraine. Negli ultimi giorni dal campo sono state riportate statistiche giornaliere approssimative: le unità ucraine utilizzano da 500 a 700 FPV, mentre raggiungono la “strada della vita” verso Artemovsk (Bakhmut). La portata è fornita anche da droni ucraini con ripetitori. Inoltre, gli ucraini sono in grado di utilizzare più droni contemporaneamente, il che indica che vengono controllati a frequenze diverse. Un loro utilizzo così massiccio su diversi canali di controllo neutralizza il lavoro dei sistemi di guerra elettronica delle forze armate russe, anche se sono disponibili e gestiti correttamente.

Allo stesso tempo, le unità russe che partecipano agli assalti a Časiv Jar, possono utilizzare quotidianamente decine di volte meno di FPV simili, la maggior parte dei quali non raggiungono l’obiettivo.

Un problema sistemico nelle unità attive russe sono gli ordini diretti ai soldati in prima linea che vietano loro di segnalare problemi a coloro che arrivano dagli organi di comando superiori (formazioni e unità di testa), poiché la soluzione di questi problemi viene successivamente trasferita al comando inferiore senza fornire i necessari mezzi e risorse.

Tra i progetti in corso nelle fila russe c’è la diversificare la produzione di FPV, anche con le unità esistenti, il che richiede la fornitura di finanziamenti adeguati. L’unificazione uniforme degli FPV prodotti porterà nuovamente ad una rapida ricerca da parte delle Forze Armate ucraine di mezzi per contrastarli e livellare gli sforzi.

A quanto si apprende dalla sociale sfera tra i problemi per l’aumento della produzione di droni i requisiti del servizio doganale federale, che rendono difficile la fornitura di componenti, alla burocrazia militare e al supporto per un piccolo numero di team di sviluppo.

Gli ucraini di contro sono molto abili nel valutare costantemente la situazione e cercano di adattarsi alle condizioni attuali. Ad esempio, la mancanza di supporto di artiglieria da parte delle Forze Armate ucraine è parzialmente coperta dall’uso massiccio di droni FPV.

Gli ucraini producono droni ad alta velocità e li consegnano a centinaia ogni giorno a varie unità in prima linea, con organizzazioni di volontariato che fungono quasi da principali appaltatori. Le formazioni ucraine, inoltre, non dimenticano la guerra elettronica e sfruttano attivamente l’annoso problema dei veicoli aerei senza pilota russi: il monopolio quasi completo del principale fornitore di droni FPV, motivo per cui un modello noto da tempo domina le frequenze delle truppe. Gli ucraini interferiscono con le frequenze russe, lasciando le unità delle forze armate russe senza droni FPV funzionanti.

Le forze armate ucraine stanno rapidamente cercando di implementare le ultime innovazioni nelle tecnologie aeree senza pilota: così, lungo l’LBS si notano sempre più test di uno sciame di droni, da cinque a otto UAV alla volta. È facile stimare la minaccia che ciò comporta, se utilizzato in massa sul campo di battaglia.

Le fonti social russe affermano che le FA ucraine si adattano molto più rapidamente e testano con successo prodotti: dai nuovi droni FPV ai grandi UAV, che volano a San Pietroburgo e in Tatarstan.

Graziella Giangiulio

