CHIPWAR. Pechino ha trovato come avere Chip per IA americani

Le università e gli istituti di ricerca cinesi hanno recentemente acquisito chip Nvidia di fascia alta e ottengono nuovi chip di intelligenza artificiale tramite rivenditori, nonostante gli Stati Uniti abbiano ampliato il divieto lo scorso anno sulla vendita di tale tecnologia in Cina.

Stando a Reuters, 10 entità cinesi hanno acquisito chip Nvidia avanzati incorporati in prodotti server realizzati da Super Micro Computer Inc., Dell Technologies Inc. e Gigabyte Technology Co Ltd di Taiwan, dopo che gli Stati Uniti, il 17 novembre, hanno ampliato l’embargo per sottoporre più chip e paesi a regole di licenza.

Nello specifico, i server contenevano alcuni dei chip più avanzati di Nvidia, secondo le gare d’appalto precedentemente non dichiarate completate tra il 20 novembre e il 28 febbraio. Mentre gli Stati Uniti impediscono a Nvidia e ai suoi partner di vendere chip avanzati alla Cina, anche tramite terzi, la vendita e l’acquisto dei chip non è illegale in Cina.

Gli 11 venditori di chip erano rivenditori cinesi poco conosciuti; non è chiaro se, nell’evasione degli ordini, abbiano utilizzato le scorte acquisite prima che gli Stati Uniti inasprissero le restrizioni sull’esportazione di chip a novembre 2023 o meno.

Nvidia ha affermato che le gare specificano prodotti che erano esportati e ampiamente disponibili prima delle restrizioni ”indicano che nessuno dei nostri partner abbia violato le norme sul controllo delle esportazioni e rappresentano una frazione trascurabile dei prodotti venduti in tutto il mondo”.

I produttori di server hanno affermato di rispettare le leggi applicabili o di voler indagare ulteriormente.

Tra gli acquirenti c’erano l’Accademia cinese delle scienze, lo Shandong Artificial Intelligence Institute, l’Hubei Earthquake Administration, le università dello Shandong e del sud-ovest, una società di investimenti tecnologici di proprietà del governo provinciale di Heilongjiang, un centro di ricerca statale sull’aviazione e un centro di scienze spaziali.

I chip Nvidia avrebbero potuto essere dirottati in Cina all’insaputa del produttore, data la mancanza di visibilità sulle catene di approvvigionamento a valle.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha affermato che il suo Bureau of Industry and Security ha monitorato le deviazioni di chip soggetti a restrizioni, condotto controlli sull’uso finale ed esaminato potenziali violazioni.

I funzionari indagheranno sulle accuse credibili di violazioni, anche attraverso l’uso di società di comodo, ha detto un portavoce.

Nvidia ha affermato che i sistemi costruiti con le sue unità di elaborazione grafica (GPU), chip che suddividono le attività del computer in parti più piccole e le elaborano insieme, e rivenduti da terzi devono rispettare le restrizioni statunitensi.

Super Micro ha affermato di rispettare i requisiti statunitensi sulla vendita e l’esportazione di sistemi GPU. In relazione alle gare d’appalto che identificavano i suoi prodotti, Super Micro ha affermato che rappresentano “server di vecchia generazione o per uso generale non in grado di eseguire le operazioni di intelligenza artificiale su larga scala che erano disponibili in Cina prima delle normative sul controllo delle esportazioni”. I fornitori premiati “non sono clienti noti di Supermicro”, ha affermato la società.

Un portavoce di Dell ha detto che la società “non ha trovato prove di spedizione di prodotti “sotto embargo, ma che continuerà a indagare.

Gigabyte ha dichiarato in una e-mail di rispettare le leggi taiwanesi e le normative internazionali.

Questa scoperta mostra che la Cina ha ancora accesso a chip avanzati che, secondo i funzionari statunitensi, potrebbero supportare l’intelligenza artificiale per applicazioni militari, come la modernizzazione delle forze di difesa cinesi o per lo sviluppo di armi come i missili ipersonici.

Ciascuno degli acquisti era limitato a diversi server e a diverse dozzine di chip vietati. Le offerte – del valore compreso tra 71.500 yuan e 1,86 milioni di yuan, ovvero circa 10.000 e 259.000 dollari – non specificavano la destinazione d’uso.

Secondo la legge cinese, gli enti appaltanti che rappresentano acquirenti statali o affiliati allo stato devono verificare che un fornitore possa soddisfare la gara prima che venga annunciato come vincitore e venga firmato un contratto.

L’anno scorso Reuters aveva trovato che in Cina era emerso un commercio clandestino di chip Nvidia, come evidente nel mercato elettronico Huaqiangbei di Shenzhen a giugno, prima che gli Stati Uniti allargassero i loro freni.

Tommaso Dal Passo

