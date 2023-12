MAR ROSSO. Gli Houthi mettono in crisi l’export cinese verso l’Europa

La notizia della sospensione della rotta del Mar Rosso effettuata da molte compagnie di navigazione, a seguito di una serie di attacchi da parte dei ribelli Houthi contro le navi nelle acque vicino allo Yemen, avrà un impatto negativo sulle esportazioni di automobili cinesi verso l’Europa.

Con numerose navi cinesi e internazionali che ora cambiano rotta per navigare intorno alla punta meridionale dell’Africa, il costo dell’invio di merci in Europa aumenterà in modo significativo, hanno affermato gli esperti di logistica, riporta AF.

Le navi che lasciano l’Asia dovranno percorrere altri 9.000 chilometri per doppiare il Capo di Buona Speranza, e questo potrebbe aggiungere dai sei ai 14 giorni aggiuntivi per le auto o altri carichi diretti in Europa.

Le azioni delle compagnie di navigazione cinesi sono aumentate lunedì dopo che China Ocean Shipping Group, Cosco, e altri spedizionieri hanno dichiarato che si sarebbero tenuti alla larga dal Mar Rosso, tra le aspettative che avrebbero aumentato le tariffe di nolo.

Secondo Yicai, il prezzo delle azioni della società quotata e con sede a Shangai, Cosco Shipping Energy Transportation, è aumentato del 10%, il limite imposto dalla borsa, insieme a spedizionieri come Fujian Highton Development, Ningbo Ocean Shipping e Shanghai Jinjiang Shipping Group.

Ma da allora la maggior parte sembra aver perso terreno a causa della preoccupazione che il commercio globale, oltre ai carichi di petrolio e gas, subiranno gravi perturbazioni se la crisi dovesse persistere.

La Cina Cosco Shipping Corp Ltd, che è il quarto più grande vettore di container, ha sospeso lunedì i viaggi attraverso il Mar Rosso, mentre anche la Orient Overseas International con sede a Hong Kong, la Evergreen Marine con sede a Taipei e la giapponese Ocean Network Express hanno dichiarato che eviteranno di utilizzare il itinerario.

Questi vettori asiatici hanno seguito gli annunci all’inizio di questo mese della danese Maersk, della tedesca Hapag-Lloyd, della francese Cma Cgm e della svizzera Msc.

Fanno seguito a una serie di attacchi a partire da metà novembre contro navi che cercano di attraversare il Canale di Suez, che normalmente gestisce circa il 12% del commercio marittimo globale.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha annunciato il 18 dicembre una coalizione di 10 nazioni che mira a scoraggiare gli attacchi alle navi da parte dei militanti Houthi, che hanno dichiarato guerra a Israele e si sono detti al fianco di Hamas nella Striscia di Gaza.

Gli Houthi sostenuti dall’Iran hanno promesso di continuare a organizzare attacchi missilistici e droni contro le navi, nonché dirottamenti di navi, fino alla fine del conflitto Israele-Hamas. Il 18 dicembre hanno attaccato due navi commerciali nel Mar Rosso meridionale.

Il Canale di Suez, lungo 192 km, è la rotta marittima più veloce tra l’Asia e l’Europa. È uno dei sette punti di strozzatura geografici di fondamentale importanza per il commercio mondiale di petrolio e che sono anche suscettibili di blocchi o attacchi di pirati.

Circa 9,2 milioni di barili al giorno di petrolio sono fluiti attraverso il canale nella prima metà del 2023, pari a circa il 9% della domanda globale, secondo i dati di Vortexa elaborati dalla US Energy Information Administration.

Luigi Medici

