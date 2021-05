NEPAL. Sciolto il parlamento: rischio caos tra pandemia e crisi economica

Il parlamento del Nepal è stato sciolto per la seconda volta in cinque mesi e sono state indette nuove elezioni per novembre, mentre il paese himalayano sta affrontando turbolenze politiche e pandemia di coronavirus.

Il presidente Bidhya Devi Bhandari ha emesso l’ordine il 22 maggio dopo aver dichiarato che né il primo ministro Sharma Oli né Sher Bahadur Deuba, leader dell’opposizione Nepali Congress, avevano una maggioranza per formare un nuovo governo.

«Il presidente… ha sciolto l’attuale Camera dei Rappresentanti e ha fissato la prima fase delle elezioni generali il 12 novembre e la seconda fase il 19 novembre», ha detto il suo ufficio in un comunicato, ripreso da Trt World. Le rivalità politiche tra il primo Ministro comunista e i suoi ex alleati maoisti hanno raggiunto un nuovo picco mentre il paese combatte una grave ondata di coronavirus con gravi carenze di ossigeno e vaccini.

Le autorità hanno segnalato circa 200 morti al giorno, ma gli esperti dicono che sono molti di più e le Nazioni Unite hanno lanciato un appello di emergenza Covid-19 dicendo che il Nepal è al “punto di rottura”.

Bhandari ha sciolto il parlamento dopo una nuova rottura delle trattative. La decisione potrebbe essere impugnata in tribunale. Oli è stato riconfermato primo Ministro solo la settimana scorsa, dato che nessun leader poteva raccogliere una maggioranza dopo che il veterano comunista aveva perso un voto di fiducia.

Il 69enne ha avuto un mese di tempo per vincere un nuovo voto di fiducia in parlamento, ma il presidente ha invitato altri partiti a cercare di formare un governo mentre Oli lottava per ottenere il sostegno.

Bhandari, che proviene dal partito di governo ed è considerato vicino a Oli, è stato criticato per aver accettato così rapidamente la raccomandazione di Oli per una nuova elezione.

Cinque leader dell’opposizione hanno detto in una dichiarazione congiunta che il primo ministro aveva spinto il paese in un problema serio in un momento in cui la gente stava soffrendo e morendo a causa della pandemia di coronavirus.

A dicembre, Oli ha sciolto la legislatura e indetto le elezioni, accusando i membri del suo Partito Comunista del Nepal di bloccare le sue mosse. Dopo quasi due mesi di proteste, la Corte Suprema ha ripristinato il parlamento, dicendo che la mossa di Oli era incostituzionale. Oli è diventato primo ministro nel 2018 e si è assicurato una maggioranza di due terzi del parlamento attraverso una fusione tra il suo partito, il CPN-UML, e un ex partito ribelle, il CPN (Centro Maoista). Il leader maoista Pushpa Kamal Dahal si è però rivoltato di nuovo contro Oli, scatenando le ostilità.

Maddalena Ingroia