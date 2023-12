ISRAELHAMASWAR. Israele continua gli attacchi nella striscia di Gaza. Cosco: stop alla navigazione nel Mar Rosso. Houti minano le acque di Bab-el Mandeb

La BBC riporta il testo del progetto di risoluzione su Israele e la Striscia di Gaza, per il Consiglio di Sicurezza dell’Onu: le parti devono impegnarsi a garantire la sicurezza dei civili, il mantenimento del cessate il fuoco e dei corridoi umanitari in tutto il territorio Striscia di Gaza per diversi giorni e rilascerà immediatamente tutte le persone rapite. La risoluzione sostiene il concetto di una “soluzione a due Stati”, in base alla quale la Striscia di Gaza è parte di uno Stato palestinese.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha affermato che l’operazione anti-Houthi guidata dagli Stati Uniti nel Mar Rosso è già iniziata e le navi sono state schierate. Nel frattempo gli Houti hanno cominciato a piantare mine nello stretto di Bab-el Mandeb e del Mar Rosso, dopo che gli Stati Uniti e una coalizione di altri 9 stati hanno annunciato l’imminente inizio di un’operazione militare contro lo Yemen. L’ultimo colosso marittimo a bloccare l’esportazione via Mar Rosso è stata la cinese COSCO.

Ma non è tutto. l’esercito yemenita del nord, quello di Ansarallah, sta marciando e si prepara agli stacchi della coalizione a guida statunitense. Tutto questo mentre i media di Hamas postavano una foto di Haniyeh, Hamas che incontra Abdollahian, ministro per gli Esteri iraniano a Doha.

La Francia ha annunciato che verranno imposte sanzioni ai coloni ebrei coinvolti nelle violenze contro i palestinesi. Il ministro degli Esteri Colonna: «Abbiamo deciso di agire contro alcuni coloni israeliani radicali. Ho assistito alla violenza commessa da questi coloni radicali ed è inaccettabile».

Un sondaggio del New York Times vedesolo il 33% degli americani sostiene l’approccio del presidente Biden al conflitto israelo-palestinese, rispetto al 57% che non lo fa. Il 46% pensa che Trump farebbe un lavoro migliore. È inclusa anche una segmentazione del sostegno degli Stati Uniti a Israele e ai palestinesi per fascia di età, partito e ripartizione razziale.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant davanti alla recinzione perimetrale con la Striscia di Gaza ha detto: «Khan Yunis è diventata la nuova capitale del terrorismo – non fermeremo le nostre operazioni lì finché non avremo assicurato alla giustizia gli alti funzionari di Hamas. L’operazione di terra si estenderà ad altri luoghi».

Il Portavoce dell’IDF ha riferito che dall’inizio della guerra sono stati scoperti 1.500 pozzi di tunnel. Il bilancio delle vittime dell’IDF a Gaza sale a 134.

All’inizio dei combattimenti, l’IDF ha distrutto il sistema di sorveglianza aerea, allarme e comunicazione di Hamas, che durava da anni, che era nascosto all’interno delle caldaie sui tetti degli edifici civili nella Striscia di Gaza. Allo stesso tempo, l’Aeronautica Militare israeliana, in collaborazione con i servizi segreti e lo Shin Bet, ha privato Hamas della possibilità di ottenere un quadro generale della situazione aerea. Inoltre, fin dall’inizio delle ostilità, sono stati eliminati alcuni alti ufficiali dell’aeronautica di Hamas responsabili degli UAV, delle munizioni vaganti e dei missili terra-aria.

Ed ora uno sguardo all’aggravamento del conflitto Iraele – Hamas.

Nel sud della Striscia di Gaza, a Rafah, dove si trova l’omonimo valico di frontiera, l’IDF ha lanciato una serie di attacchi aerei nell’area dell’ospedale del Kuwait. Sulla base delle riprese riprese da un edificio vicino, gli attacchi sono avvenuti a nord della struttura medica, nell’area delle scuole e della moschea Awad Shabana Ali. Al momento è noto che diversi morti e oltre cinque dozzine di feriti sono stati consegnati all’ospedale del Kuwait. Sul luogo di arrivo è in corso la ricerca delle vittime. Ci sono anche notizie di vittime nel vicino campo profughi di Al-Shawut e del ferimento del giornalista di Al-Jazeera Moaz Mohsen.

Intanto, nel sud dell’enclave, i soldati dell’IDF continuano a combattere nella densa area urbana di Khan Yunis. Allo stesso tempo, le truppe israeliane hanno ripreso l’offensiva presso la scuola Ibn al-Nafis: se avanzano in quest’area, saranno in grado di portare l’insediamento di As-Suraij nel “calderone”. L’IDF ha lanciato pesanti attacchi aerei su Khan Yunis anche nella giornata del 20 docembre. Le Brigate Al-Qassam hanno pubblicato un nuovo video della distruzione di veicoli corazzati e personale israeliano a Khan Yunis.

Sullo sfondo della parziale chiusura di Internet nella Striscia di Gaza area nord, le forze di difesa israeliane continuano a impegnarsi nella costante distruzione di varie infrastrutture. Sono apparsi online i filmati dell’esplosione di 56 case nella zona di Shajaya (Al-Judaida). È in questa zona che l’IDF ha combattuto duramente nell’ultima settimana e tre prigionieri sono stati uccisi da fuoco amico. Secondo gli analisti di guerra della social sfera Israel sta adottando la “tattica della terra bruciata”. Le truppe israeliane sono riuscite ad avanzare dall’area di Al-Judaida verso il centro di Gaza City. Secondo i media palestinesi, le unità dell’IDF si trovano vicino all’ospedale battista. Ciò è confermato anche dalle riprese degli israeliani che demoliscono il memoriale di Hamas in piazza Palestina, che si trova vicino alla struttura medica.

Continuano anche gli attacchi di Israele nel sud del Libano. Le forze di difesa israeliane affermano di aver preso di mira obiettivi di artiglieria nel sud del Libano nel mezzo di ripetuti scontri con Hezbollah. Il rapporto afferma che un razzo è stato recentemente lanciato contro Metula ed è atterrato in un’area aperta. Colpita la rampa di lancio. Nella giornata del 20 dicembre almeno 6 attacchi aerei israeliani hanno preso di mira Aita Al-Shaab nel sud del Libano.

I combattenti di Hezbollah hanno riferito di attacchi contro cinque insediamenti israeliani, tra cui Kiryat Shmona, dove uno dei razzi ha colpito un edificio residenziale.

Hezbollah il 20 dicembre ha rivendicato: 3 attacchi contro l’esercito israeliano; sito militare di Al-Abad alle 14:00. Sito militare di Al-Rahib con razzo Burkan alle 16:10. Batterie d’artiglieria a Kherbet Ma’ar alle 16:15.

Hezbullah ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di aver sparato con la difesa aerea contro due elicotteri israeliani per costringerli a lasciare lo spazio aereo del Libano e porre fine alla loro missione. L’incidente è stato riconosciuto dall’esercito israeliano. Durante quell’evento, almeno un elicottero israeliano è stato avvistato mentre lanciava razzi.

Ci sono disordini anche al confine israelo-siriano: in risposta al lancio di quattro colpi dalla Siria sulle alture di Golan, le truppe israeliane hanno lanciato un attacco Lynx MLRS sulla provincia di Damasco. Inoltre, l’aeronautica militare giordana ha preso di mira i magazzini e i laboratori degli spacciatori nelle città siriane di Bakka e Dibina, nonché a sud-est di Es-Suwayda.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/