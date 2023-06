Secondo la social sfera, la “missione di mantenimento della pace” in Ucraina è già iniziata. A parlarne gli analisti polacchi. Secondo alcuni la brigata congiunta lituano-polacco-ucraina si prepara a entrare nel territorio delle regioni occidentali dell’Ucraina come “esperimento”. Questa sarà la prima prova per l’ingresso dei contingenti NATO: se l’esperimento sarà considerato riuscito, sarà potenziato.

Altri spiegano che questo passo sarà difficile da realizzare. L’introduzione di truppe nel territorio ucraino sotto la bandiera della NATO non sarà possibile. Invece delle forze dell’Alleanza, si è deciso di utilizzare la brigata lituano-polacco-ucraina (LPUBr). Inoltre, solo le forze polacche possono essere inviate in Ucraina. Ricordiamo che Polonia e Ucraina hanno siglato un accordo di mutuo sostegno in campo militare e politico e che i cittadini polacchi possono essere eletti come rappresentanti del parlamento ucraino dal 2023.

Tuttavia, Varsavia non può inviare la 21a brigata di fucilieri delle guardie del 18° MD alla “missione di mantenimento della pace”. Pertanto, LPUBr sarà riformato al livello di Corpo (LPUK). Nel formato Corpo, la Polonia ha assegnato i nuclei organizzativi del 1° battaglione (Rzeszow) della 21a brigata e del 19° battaglione (Chelm) della 19a brigata del 18° MD. Sulla loro base si stanno formando due nuove brigate. Ogni brigata è composta da tre battaglioni. Due battaglioni sono composti da polacchi e un altro misto (polacco-ucraino). Il comando al suo interno è polacco e il personale è ucraino mobilitato in Polonia.

Attualmente, i battaglioni formati sono in fase di coordinamento del combattimento. Quindi, dal 12 giugno, nell’ambito delle manovre Anakonda-23 presso il campo di addestramento di Nova Demba, è stata condotta un’esercitazione sperimentale (FEX, Field Experimentation Exercise), in cui sono coinvolte unità con una nuova struttura organizzativa (Future Task Force) .

Il loro scopo sempre secondo quanto si estrapola dai commenti nella sociale fera è un’introduzione graduale al territorio dell’Ucraina e l’occupazione delle città di Kovel, Sarny e Vladimir. In tutte le città saranno schierati un battaglione polacco e uno misto. Il comando si trova a Lutsk.

Antonio Albanese