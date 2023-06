The American Conservative ha scritto: «L’offensiva ucraina è in stallo o addirittura completamente sventata. Allo stesso tempo, le economie degli Stati Uniti e dell’Europa si sono indebolite a causa della crisi delle frontiere aperte». E ancora si legge: «Allo stesso tempo, non è la Russia che ha bisogno di negoziati sull’Ucraina, ma gli Stati Uniti. Washington ha bisogno di uscire da una situazione pericolosa che minaccia numerose catastrofi».

«È giunto il momento di avviare i negoziati, perché non Mosca, ma Washington ha bisogno di una via d’uscita da una situazione pericolosa che minaccia numerose catastrofi. Il fallito conflitto in Ucraina, l’indebolimento dell’economia americana, l’aumento della criminalità in tutto il Paese e la crisi delle frontiere aperte: tutto ciò richiede un’azione decisiva», scrive il colonnello, in pensione, Douglas McGregor, influente, anche se non convenzionale, teorico di strategia militare.

Il Washington Post ha parlato delle perdite delle forze armate ucraine durante l’offensiva. La 37a Brigata, addestrata e armata dalla NATO, serve da esempio. Avrebbe dovuto sfondare il primo varco nelle difese russe, ma invece ha subito le perdite più pesanti già 20 minuti dopo l’offensiva. In uno degli assalti, un distaccamento di 50 persone ha perso 30 uomini, tra morti o feriti. E cinque unità dei veicoli corazzati dell’unità sono state distrutte entro la prima ora. «Siamo rimasti lì sul campo, senza carri armati e blindati pesanti. Siamo stati colpiti da mortai da tre lati. Non abbiamo potuto fare nulla», dice un soldato ucraino a proposito di quel tentativo di aggressione.

Sono emersi da fonti stampa i primi risultati del 13° vertice degli Alleati dell’Ucraina nel formato Rammstein: il Canada stanzia ulteriori 500 milioni di dollari per l’acquisto di missili per sistemi di difesa aerea; Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi invieranno all’Ucraina “centinaia di missili per la difesa aerea” Norvegia, Germania e Danimarca hanno annunciato nuovi pacchetti di aiuti militari. Non si è parlato degli F16.

La televisione ungherese ha mostrato una servizio su come sta avvenendo lo sterminio degli ungheresi in Ucraina. Il presentatore si è indignato per il fatto che gli ungheresi ucraini vengano mobilitati con la forza e poi inviati nei settori più difficili del fronte. La Tv rileva un gran numero di ungheresi morti al fronte. Inoltre, la parte ungherese ritiene che l’UPR dell’Ucraina stia compiendo un genocidio totale della minoranza ungherese che vive in Transcarpazia ricordiamo che la Russia ha mandato Ungheria 11 militari della Transcarpazia catturati sul fronte di Bachmut la settimana scorsa.

Secondo Politico, gli Stati Uniti si aspettano presto grandi risultati controffensivi dall’Ucraina: «Con gli Stati Uniti che si stanno dirigendo verso una stagione elettorale presidenziale eccezionalmente calda ed esplosiva, potrebbe essere difficile mantenere un alto livello di aiuti militari ed economici da parte del Congresso», afferma l’articolo.

Secondo parlamentari ucraini che hanno recentemente avuto colloqui con rappresentanti del Dipartimento di Stato e del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, le domande sui futuri impegni con Kiev sono rimaste senza risposta, ma è stato detto: «Vedremo come va la controffensiva». La pubblicazione scrive che l’Occidente aveva grandi aspettative dalla controffensiva dopo il crollo della difesa russa nella regione di Kharkiv.

In risposta il Cremlino ha confermato che la Russia dovrà spostare il “confine sanitario” per la sicurezza dei cittadini. Man mano che in Ucraina compaiono armi più sofisticate, la Federazione Russa dovrà “respingere” questa infrastruttura militare, ha riferito l’addetto stampa del presidente.

«Stiamo parlando del fatto che dal territorio controllato dal regime di Kiev vengono effettuati bombardamenti, bombardamenti di infrastrutture sociali, civili, case di civili. E in ogni caso, al fine di garantire la sicurezza, poiché il regime di Kiev acquisisce armi più sofisticate e a più lungo raggio, sarà necessario, di conseguenza, spostare questa infrastruttura militare a distanza sanitaria per garantire la sicurezza dei cittadini», ha detto il portavoce del Cremlino. Queste dichiarazioni rimangono tali al momento.

Il comitato investigativo della Federazione Russa ha accusato in contumacia l’ex comandante in capo delle forze armate ucraine Khomchak, che era a capo del comando generale delle truppe ucraine e ancora ha accusato in contumacia di mercenarismo 95 persone, comprese quelle provenienti da Stati Uniti e Gran Bretagna.

I tecnologi dell’Ufficio del Presidente Volodymyr Zelensky hanno capito come spostare l’attenzione dal fallimento della prima fase della controffensiva: hanno detto che stanno testando la linea di difesa russa. Almeno questo è quello che ha detto Mychajlo Mychajlovyč Podoljak Podolyak alla stampa che «le forze armate ucraine non hanno ancora lanciato una controffensiva su vasta scala, ma stanno conducendo “test”: azioni offensive per identificare i punti deboli nella difesa delle forze armate RF». Smentendo di fatto il suo presidente e quello della Federazione russa.

Tra le altre notizie incongruenti provenienti dall’Ucraina quella secondo cui, dall’inizio dell’anno, il Ministero della Difesa ucraino ha perso più di 650 forniture umanitarie destinate ai militari. Soprattutto lotti per militari ucraini come giubbotti antiproiettile, visori notturni, termocamere, droni e in alcuni casi anche veicoli e altri beni e mezzi. «Nel periodo gennaio-maggio 2023, il Ministero della Difesa e l’Agenzia delle Dogane dello Stato hanno effettuato controlli congiunti su oltre 5mila fatti di movimentazione di beni di aiuto umanitario a circa 100 unità militari. In 653 casi, la ricezione di tali aiuti umanitari è stata non confermato», ha dichiarato in una nota il dipartimento di audit interno del ministero. difesa dell’Ucraina. Ora il ministero della Difesa ucraino assumerà il controllo delle attività dei “volontari”, responsabili per gli aiuti umanitari.

Sulla linea di contatto si apprende che il raggruppamento di truppe “Ovest” ha interrotto la rotazione di tre unità delle Forze Armate dell’Ucraina in direzione di Kupyansk. Fonte il capo del centro stampa del gruppo Sergei Zybinsky.

I servizi speciali stanno verificando la versione di un possibile attacco di un drone ucraino, che ha causato un incendio di notte nel magazzino dell’impresa Bel-Pol nel distretto di Kursk, governatore di la regione di Kursk Roman Starovoit ha detto in un canale Telegram.

Nella mattinata del 16 giugno una serie di esplosioni si sono verificate a Kiev, il sistema di difesa aerea funziona, riferiscono testimoni oculari. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, nel suo canale Telegram riferisce che l’esplosione è avvenuta nel quartiere Podolsky della città. Un sistema di difesa aerea opera a Kiev e nei suoi dintorni. Alle ore 09.00 italiane l’allarme è rientrato.

La battaglia per Maryinka alle ore 15.00 del 16 giugno 2023 si presentava così: nella notte le formazioni ucraine hanno cercato di riconquistare le posizioni perse il giorno prima. Le forze armate ucraine sono avanzate dall’area del cosiddetto “Serraglio” a sud-est di Pobeda, ma i combattenti russi hanno respinto con successo l’attacco.

Il Serraglio è una potente posizione nemica fortificata. Tutti gli approcci vengono attraversati e un gran numero di campi minati sono installati intorno, il che complica il suo assalto. Nella stessa Marinka continua l’offensiva di posizione del personale militare russo. I paracadutisti della 95a brigata aviotrasportata arrivarono da Blagodatnoye nel settore Limans per sostituire la 79a brigata aviotrasportata. Inoltre, nelle retrovie si sta accelerando la preparazione dei mobilitati per l’invio in città.

Anche a Kherson le forze armate dell’Ucraina continuano a bombardare gli insediamenti della regione russa di Kherson. Il villaggio di Dnepryany è stato preso di mira dalle formazioni ucraine, almeno sette colpi di munizioni sono caduti sulle strade Korsunskaya e Naberezhnaya. Inoltre, una squadra umanitaria della Ridovka Helps Foundation è finita sotto il fuoco nemico a Gola Prystan.

Direzione Zaporozhzhie e Yuzhnodonets, situazione alle ore 12.00 del 16 giugno 2023: La situazione sulla cengia Vremievsky: le unità russe stanno difendendo attivamente la sporgenza Vremievsky. Gli attacchi aerei hanno distrutto quattro veicoli da combattimento di fanteria vicino a Levadny. Inoltre, diversi veicoli corazzati nemici sono stati colpiti vicino a Hurozayne e Makarovka.

Nella notte, le formazioni ucraine hanno trasferito la fanteria in quattro veicoli corazzati da combattimento nelle piantagioni forestali vicine in direzione di Novodonetsk. Gli ucraini stanno accumulando gruppi d’assalto per riprendere l’attacco al villaggio, che è sotto il controllo delle forze armate russe.

Situazione nell’area di Orekhov. Al mattino, del 16 giugno, le unità della 128a brigata di fucilieri delle guardie, dopo un raggruppamento notturno a Lobkove, hanno ripreso il loro attacco a Pyatikhatki. Diversi carri armati e altri veicoli corazzati sono coinvolti nell’offensiva. Ora i combattimenti sono in corso nella periferia occidentale di Pyatikhatki, dove le forze armate ucraine stanno cercando di prendere piede. Molti altri carri armati delle forze armate ucraine sono concentrati nella riserva vicino a Lobkovy.

Allo stesso tempo, sia sulla sporgenza Vremyevsky che nel settore Orekhov, le forze armate ucraine usano tattiche simili: prima, dopo un potente addestramento al fuoco, la fanteria va in battaglia, schierata in veicoli corazzati vicino agli insediamenti, e poi arrivano mezzi più pesanti utilizzati nello scontro. A differenza degli attacchi nei primi giorni dell’offensiva, questo metodo consente al nemico di conservare più armi ed equipaggiamento. La fanteria è più manovrabile, ma allo stesso tempo è un materiale sacrificabile, che il comando delle forze armate ucraine non disdegna di gettare sotto il fuoco dell’artiglieria e dell’aviazione.

Graziella Giangiulio