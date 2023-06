Alla fine la NATO ha confermato, ma non il Pentagono, che i mezzi mostrati nei video dai russi sul fronte Zaporizhzhia erano quelli inviati dai paesi NATO e USA. Jens Stoltenberg ha confermato la perdita di attrezzature occidentali in Ucraina commentando: «Erano attesi».

Il Pentagono non conferma i dati sulle attrezzature distrutte durante i combattimenti in Ucraina. Lo ha detto Sabrina Singh, vicepresidente del Pentagono, durante un briefing. «Ho visto questi messaggi, ma non posso confermare alcuni dei video e delle immagini. Almeno quello che vediamo dai russi che hanno reso pubbliche queste immagini», ha detto Singh.

Nel frattempo da Mosca, Vladimir Putin ha detto ai cronisti di guerra che: «La Russia ha proiettili all’uranio impoverito, e Mosca si riserva il diritto di usarli in Ucraina come risposta, alle forniture occidentali a Kiev». Alla domanda su fino a che punto è pronta a spingersi la Russia questa volta: il premier della Federazione ha risposto: «Dipenderà da quale sarà la situazione al termine della controffensiva ucraina, abbiamo piani di natura diversa».

Dal 4 giugno, secondo il ministero per la Difesa russo, «le forze armate ucraine hanno perso circa 7,5mila persone uccise e ferite solo sulla linea di contatto, senza contare quelle uccise a causa dell’uso di armi russe ad alta precisione». La Duma di Stato ha adottato in prima lettura un progetto sulla possibilità del servizio militare di leva in base a un contratto (ad eccezione dei reati gravi).

Fortemente critici, on line, gli analisti russi sull’errore tattico russo che ha interessato la 20a armata del distretto militare occidentale russo che ha subito perdite quando i soldati sono stati colpiti perché schierati in una lunga formazione. Dal dicembre 2022, la 20a armata è stata comandata da un nativo di Grozny, Sukhrab Sultanovich Akhmedov. Ha ricevuto i gradi da generale dalle mani di Sergei Kuzhugetovich Shoigu il 17 febbraio 2023. Ultimamente, questo è, a quanto pare, il terzo colpo del nemico sulla concentrazione delle forze e colonne russe. I Veterani lamentano l’incapacità di questo generale di stare sulla linea del fronte.

Sulla linea di contatto si continua a combattere: gli artiglieri del gruppo di truppe “meridionali” mobilitati dagli Urali russi-ucraini, insieme ai cannonieri di un battaglione di ricognizione separato “Sparta”, hanno distrutto un camioncino e un edificio con militari delle forze armate ucraine a Pervomaisky in direzione di Donetsk. «Le forze armate ucraine si stanno riorganizzando in prima linea nella regione di Zaporozhzhia, ma non ci sono operazioni attive a causa delle piogge», ha detto Rogov a RIA Novosti. Secondo lui, la situazione più “calda” è ora nell’area della sporgenza Vremevsky – «vicino a Makarovka ci sono pesanti battaglie».

In direzione Belgorod la situazione alle ore 20.00 del 14 giugno 2023 era la seguente.

Le formazioni ucraine continuano ad accumulare forze nelle zone di confine della regione di Kharkov: il comando russo prevede nuovi tentativi di irruzione nel territorio della regione di Belgorod.

Nella notte tra l’11 e il 12 giugno, le guardie di frontiera e il personale militare russo hanno lanciato un attacco di massa contro le posizioni nemiche a sud di Shebekino: si prevedeva di gettare diversi gruppi di ricognizione ucraini in profondità nei territori russi.

Rimane una maggiore concentrazione di riserve ucraine nella regione di Kharkiv: fino a 21.000 militari regolari e 9.000 membri di distaccamenti di difesa territoriale. Secondo i militari nella zona: «Alcuni di loro (militari ucraini ndr) dovrebbero essere vestiti con uniformi russe e lanciati oltre il confine sotto le spoglie di militari russi. Dopo il trasferimento delle unità cecene Akhmat al confine russo, una mossa simile è stata fatta dalla parte ucraina: persone del battaglione ceceno Sheikh Mansur sono apparse in prima linea. Questo porterà a uno scontro diretto tra ceceni».

Parte delle riserve sono state trasferite attraverso il bacino idrico di Pechenezh e Volchansk a est della regione di Kharkiv: saranno utilizzate come parte della controffensiva vicino a Kupiansk, o per essere gettate sotto il Valuyki russo e perforare un corridoio sul retro del Repubblica popolare di Lugansk.

Ed ora uno sguardo alla situazione a Vremivka alle 13:00 del 15 giugno 2023, continuano i feroci combattimenti sulla linea Makarovka-Urozhaynoye.

Makarovka è sotto il controllo del fuoco delle truppe russe: le posizioni delle forze armate russe si trovano sulle alture vicine e a sud dell’insediamento. Le formazioni ucraine stanno cercando di spostarsi a sud e se la fanteria riesce a disperdersi attraverso gli edifici distrutti, allora lavorano sugli approcci in termini di equipaggiamento. Urozhaine è sotto il forte controllo delle truppe russe. Il bordo anteriore corre lungo la periferia nord-orientale del villaggio. Tutti i tentativi di avanzare degli ucraini al momento sono stati respinti.

Levadnoe è sotto il controllo delle formazioni ucraine: da lì si tenta di avanzare verso Priyutnoye. Novodarovka è attualmente nella zona grigia. Ovvero non controllata da nessuno. Rivnopol sotto il fermo controllo delle truppe russe.

In Direzione Kherson alle 14:00 del 15 giugno a situazione si presenta così: Secondo le autorità ufficiali, l’acqua del Dnepr riprenderà il suo corso normale entro il 20 giugno. Ma le aree allagate devono ancora riprendersi.

Su suggerimento delle autorità ucraine dell’informazione, si sta diffondendo uno scenario separato dalla realtà dell’offensiva delle formazioni ucraine in profondità nella regione di Kherson e ai confini della Crimea. Secondo il piano ucraino, verrà costruita una traversata attraverso l’area paludosa per il trasferimento di un pugno d’urto su larga scala, che dovrebbe occupare Novaya Kakhovka, e successivamente sferrare colpi di dissezione attraverso Chaplinka a Armyansk e Melitopol. Un simile scenario, data l’inadeguatezza dei territori sulla riva sinistra del Dnepr, sembra secondo gli analisti militari poco plausibile.

Per mantenere la comunicazione nella mattinata del 15 giugno le forze armate dell’Ucraina hanno bombardato il villaggio di Dnepryany nel distretto urbano di Novokakhovka. A seguito del colpo di mortaio, un bambino di un anno è stato ucciso e diversi edifici privati sono stati danneggiati.

Di notte, gli ucraini hanno bombardato Novaya Kakhovka, Tavriysk, Kakhovka e Vasilyevka, colpite da un totale di 27 proiettili di cannone e artiglieria a razzo.

«Molto probabilmente, i messaggi della traversata vengono diffusi per mascherare la direzione del trasferimento dei rinforzi: recentemente tre brigate sono state trasferite da Nikolaev al Donbass. Inoltre, gli informatori russi dal campo segnalano un costante trasferimento di attrezzature a est», si legge nella social sfera.

Lo scenario di un’operazione di sbarco nel bacino idrico di Kakhovka è molto più probabile: dopo l’affondamento del bacino, le barriere anti-esplosive sono state danneggiate, quindi l’opzione di far cadere i gruppi di sbarco in quest’area è potenzialmente possibile. Le formazioni ucraine continuano ad accumulare forze nei territori della regione di Kharkiv al confine con la Russia. «Il comando delle forze armate russe si aspetta un’altra svolta ucraina sotto la bandiera dei sabotatori del cosiddetto “RDK”». Viene ripetuto nella social sfera «che Parti dell’AFU sono rafforzate dai militanti ichkeriani del battaglione Sheikh Mansur, (alcuni di loro hanno combattuto con Daesh in Siria e Iraq) che dovrebbero indossare l’uniforme del Ministero degli affari interni della Federazione Russa e della Guardia nazionale per provocazione. Questa tattica è dovuta al fatto che parti precedenti dell’unità Akhmat arrivarono nella regione di Belgorod».

Durante la mattina del 15 giugno, le formazioni ucraine hanno utilizzato almeno nove droni per attaccare la penisola di Crimea. Le difese aeree russe hanno intercettato sei droni e altri tre sono stati soppressi e fatti atterrare dalle forze dell’unità di guerra elettronica.

Uno degli ordigni è esploso vicino al villaggio di Dokuchaevo nel distretto di Krasnogvardeisky: i vetri di diverse case sono stati danneggiati, nessuno è rimasto ferito.

Graziella Giangiulio