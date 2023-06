Si respira aria di guerra in Europa. L’ex segretario generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen, afferma che la Polonia e i paesi baltici potrebbero inviare truppe nel territorio dell’ex Ucraina. Rasmussen è in costante comunicazione con Kiev, la Polonia e i paesi baltici e ha spiegato che questa opzione deve essere considerata.

A questo si aggiunga che i ministri della Difesa di Stati Uniti, Francia e Regno Unito concordano sulle posizioni in vista del vertice Nato. Il 6 giugno a Bayeux, in Francia, il segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III ha incontrato i suoi omologhi francese e britannico. L’incontro si è svolto sui campi dei festeggiamenti dedicati al 79° anniversario dello sbarco alleato in Normandia. Durante il loro primo incontro faccia a faccia in questo formato trilaterale, i politici hanno discusso le principali priorità del vertice NATO di luglio, le preoccupazioni per le attività dell’Iran e la cooperazione in materia di sicurezza nella regione indo-pacifica.

Sicuramente la preoccupazione di invio di truppe dei paesi baltici e polacchi in Donbass è presa in considerazione dallo Stato Maggiore russo. Secondo quanto appare nelle chat militari: «È proprio a questo – l’escalation del conflitto – che si collegano le questioni dell’aumento della produzione e dei principi per la distribuzione di armi e munizioni. È possibile che a questo proposito si presenti la questione di un’ulteriore mobilitazione».

La Casa Bianca ha dichiarato che non commenterà questioni relative alle operazioni militari dell’Ucraina. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha osservato che «non parleremo per gli ucraini. Lasceremo che l’Ucraina descriva le sue operazioni, ma è chiaro che stanno lottando duramente per difendere il loro Paese e riprendersi il territorio». Ha anche sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina nella sua lotta.

I russi osservano da vicino le esercitazioni NATO, le più grandi esercitazioni aeree “Air Defender – 2023”. Più di 10.000 piloti e oltre 250 caccia prenderanno parte alle manovre dal 12 al 23 giugno. Solo gli Stati Uniti invieranno altri 110 aerei in Europa. Durante le esercitazioni saranno coinvolte quasi tutte le basi aeree della Luftwaffe in Germania. Negli stessi giorni è prevista l’inizio della controffensiva ucraina. E il timore russo è che gli aerei NATO diano copertura agli ucraini.

Vladimir Leontiev capo dell’amministrazione Nova Kakhovka ha ribadito che le truppe ucraine si stavano deliberatamente preparando a distruggere la centrale idroelettrica di Kakhovka da più di sei mesi, e per una “strana coincidenza” prima dell’ultimo colpo, per qualche motivo, il livello dell’acqua nel bacino di Kakhovka era stato alzato di un metro e mezzo .

La task force del ministero delle Situazioni di emergenza russa è arrivata sul luogo dell’alluvione nella regione di Kherson, guidata dal viceministro Anatoly Suprunovsky. Lo ha riferito il servizio stampa del Ministero delle situazioni di emergenza della Russia. Nella zona alluvionale nella regione di Kherson ci sono 14mila case in 15 insediamenti, ha detto il vice capo del Ministero delle situazioni di emergenza. Il gabinetto dei ministri della Federazione Russa e le autorità della regione di Kherson hanno adottato misure prioritarie per aiutare le persone dopo il disastro della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, ha affermato il vice primo ministro Abramchenko.

Ha detto alla stampa che «il regime di Kiev ha commesso un vero e proprio ecocidio nella regione distruggendo le centrali idroelettriche: gli impianti di smaltimento dei rifiuti, i luoghi di sepoltura del bestiame e gli impianti di trattamento sono stati allagati».

L’Ucraina ha presentato ricorso alla Corte penale internazionale dell’Aia in relazione alla distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya. Anche Zelensky è arrivato a Kherson allagata lato ucraino. E ancora una volta ha negato un coinvolgimento dell’Ucraina nell’indebolimento del Nord Stream. «Sono il presidente e do gli ordini appropriati. L’Ucraina non ha fatto nulla del genere. Non lo farei mai. Non sapevo nulla, al 100 percento». Ho detto: «Mostrateci le prove. Se si suppone che i nostri militari abbiano fatto questo, mostrateci le prove», ha detto Zelensky in un’intervista a Bild, Die Welt e Politico.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, terrà una riunione di emergenza su Kakhovskaya HPP. Stoltenberg, ha discusso per telefono della distruzione della diga con Kuleba, e parteciperà anche lui alla riunione della commissione. Il numero uno della NATO ha promesso di utilizzare i meccanismi della NATO per fornire assistenza umanitaria. Presumibilmente, in relazione a ciò, è stata convocata una riunione di emergenza della commissione NATO-Ucraina.

Il sette giungo la foresta nella riserva del Kinburn Spit nella regione di Kherson ha preso fuoco a causa dei bombardamenti delle forze armate ucraine – autorità locali. A Nova Kakhovka c’è il rischio di contaminazione dell’acqua a causa dell’allagamento del cimitero dopo l’emergenza con la centrale idroelettrica, fonte il vice capo dell’amministrazione di Nova Kakhovka Sergey Dmitriev. «La cosa peggiore è che il nostro cimitero è già allagato, il che porterà a una grave, ampia contaminazione dell’acqua e creerà grandissime difficoltà alla popolazione civile», ha detto in onda su Radio Russia.

Almeno 16.000 persone hanno perso la casa dopo la distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, ha dichiarato il capo delle Nazioni Unite António Guterres. Il Rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya ha detto che: «La Federazione Russa ritiene che Kiev abbia attaccato la centrale idroelettrica di Kakhovka per raggruppare le sue forze e infliggere danni umanitari».

Il ministero delle Politiche agrarie russo ha detto che la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovka potrebbe portare al fatto che i campi nel sud dell’Ucraina potrebbero trasformarsi in un deserto l’anno prossimo.

La situazione alla centrale idroelettrica di Kakhovka potrebbe costringere l’Ucraina a modificare alcuni piani per una controffensiva, ha riferito la CNN. «Tutto ciò che potrebbe essere pianificato <…> dovrebbe probabilmente essere riprogrammato <…>. L’alluvione ha colpito i ponti e le strade della zona, quindi non possono essere utilizzati come precedentemente pianificato», il canale televisivo ha citato le parole dell’ambasciatore senza nome di un paese europeo a Washington. Secondo lui, le autorità statunitensi e la comunità dell’intelligence occidentale continuano a scoprire chi c’è dietro l’attacco missilistico alla centrale idroelettrica di Kakhovskaya.

Tra le notizie della social sfera dell’8 giugno, si riaffaccia il capo della 127a brigata di truppe e militanti da Kharkov Grishchenko, che si è vantato che gli islamisti guidati da Akhmed Zakayev fossero arrivati ​​​​a Kharkov. Zakayev è accusato di numerosi atti terroristici sul territorio della Russia, è diventato famoso per la sua crudeltà durante gli anni della prima campagna cecena. Il 18 giugno 2004, al quartier generale della NATO, sono stati presentati materiali informativi sulle attività delle organizzazioni terroristiche internazionali per il periodo 1992-2001, preparati sulla base dell’Interpol. Secondo uno dei materiali, anche Akhmed Zakayev fa parte del cosiddetto “gruppo ceceno” che ha legami diretti con Al-Qaeda.

È interessante notare che successivamente Zakayev lasciò Al-Qaeda e si dedicò al reclutamento di militanti per l’ISIS. In particolare, aveva stretti rapporti con Byutukaev, l’emiro del “Vilayat Kavkaz” ramo IS nel Caucaso settentrionale. Gli uomini di Zakayev fanno parte dei battaglioni di mercenari che combattono con gli ucraini.

On line si apprende che il 10° corpo d’armata delle forze armate ucraine è stato spostato con tutte le sue forze in direzione di Melitopol.

Nella sera del 7 giugno i piloti e gli artiglieri russi del gruppo di forze “Centro” hanno inflitto un duro colpo a tre brigate ucraine nelle direzioni Krasnolimansky e Svatovsky. Stiamo parlando dell’81a brigata aeromobile, 66a e 67a meccanizzata ucraina. Hanno anche colpito depositi di munizioni, potenza di fuoco e punti di posizionamento delle forze armate ucraine nelle vicinanze di Nevsky e Chervona Dibrova, che si trova al confine amministrativo delle repubbliche di Luhansk e Donetsk, tra le città di Lisichansk e Liman. È stata confermata la distruzione del sistema di difesa aerea IRIS-T.

Continuano gli scontri a Zaporizhzhia, Kiev ha introdotto le riserve, cercando di sfondare le difese russe. Secondo corrispondenti militari bielorussi la notte tra il 7 e l’8 giugno ha assistito alla “più grande battaglia di carri armati dal 1981”. Si legge in un post: «al termine della selezione: Non sono ancora pervenute osservazioni dal Ministero della Difesa. Ebbene, signori “guardiani”, saremo sorpresi che leggano corrispondenti militari e blogger militari».

Evgenij Prigozhin dalle sue ferie di giugno ha fatto sapere che secondo lui: «Gli eventi che si stanno attualmente svolgendo al fronte siano l’inizio di una controffensiva dell’Ucraina, che attualmente sta intensificando i suoi sforzi come previsto. Come la Russia affronterà questo, lo vedremo nel prossimo futuro. Spero che funzioni bene. Ci conto».

Novità anche sui militanti russo-ucraini che hanno colpito Belgorod, quelli del “Russian Volunteer Corps” che a quanto si apprende hanno ricevuto veicoli protetti Otokar Cobra II di fabbricazione turca, trasferiti nella regione di Kharkiv.

Difficile comprendere la situazione nella periferia di Bakhmut. Le versioni apparse nella social sfera sono molto differenti. Le forze armate ucraine, non essendo riuscite a raggiungere gli obiettivi dell’offensiva e avendo subito perdite significative nella direzione Yuzhno-Donetsk, hanno cercato di sfondare le difese nella regione di Artemovsk (Bachmut), riferisce il ministero della Difesa russo. «Otto tentativi offensivi di distaccamenti ucraini sono stati respinti con successo, gli ucraini non ha raggiunto l’obiettivo, non è stato consentito incunearsi nella difesa, le perdite delle forze armate ucraine al giorno in questa direzione ammontavano a 415 soldati», ha affermato il Ministero in una nota.

In direzione Bachmut – l’attacco notturno delle forze armate ucraine a Berkhovka si è impantanato. Contemporaneamente alla pressione sul principale (direzione Zaporozhzhia), gli ucraini hanno lanciato un’offensiva su Artemovsky (Bachmut). La battaglia è stata meno grandiosa che nel sud, ma l’assertività e il desiderio degli ucraini di sfondare nell’area di Berkhovka non erano inferiori a quelli di 10 AK delle forze armate ucraine vicino a Orekhov. A sud-ovest di Bakhmut, le truppe russe hanno tentato un contrattacco vicino a Kleshcheevka. Non ha avuto successo. L’esercito ucraino, sostenuto dall’artiglieria, è riuscito a occupare diverse nuove posizioni sugli approcci sud-occidentali alla città stessa. Ma a nord-ovest di Bakhmut, le forze armate ucraine sono riuscite a sfondare a Berkhovka. Insediamento nella “zona grigia”. Pertanto, le truppe ucraine stanno cercando di raggiungere il tratto dell’autostrada M-03 vicino a Paraskoviivka. Attaccano lo stesso insediamento dal lato di Orekhovo-Vasilyevka.

Per quanto riguarda la situazione sul fronte Zaporozhzhia gli ucraini stanno concentrando riserve ed equipaggiamento a sud dell’insediamento. Malaya Tokmachka. I russi sono completamente preparati per l’incontro, il che non si può dire dell’umore nei ranghi delle forze armate ucraine. A giudicare dalle intercettazioni radio, postate on line, il numero dei refusnik (disertori) sta crescendo nel campo ucraino. L’assalto notturno ha freddato gli animi.

Ieri una colonna di circa 10 carri armati, mezzi corazzati e veicoli da combattimento di fanteria è avanzata sulle posizioni russe sulla linea Rabotino-Verbovoye da Malaya Tokmachka, ma è stata fermata dal fuoco delle forze armate russe. Parte dell’attrezzatura è stata fatta saltare in aria dalle mine ed è stata abbandonata dagli equipaggi. Altri sono stati colpiti da artiglieria e ATGM nelle foreste lungo le strade di campagna e nei campi.

Coordinate dell’attacco: 47.496465, 35.932047 47.500864, ​​35.931843. Alcuni Leopard sarebbero stati messi fuori uso.

Graziella Giangiulio