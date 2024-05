Analisti turchi sull’attuale situazione militare sostengono che “anche la NATO sta facendo di tutto per prolungare la guerra, con l’obiettivo di evitare la prima sconfitta nella sua storia di un’intera coalizione di 50 paesi e di convincere tutti a fermare il paese che sognava di sfruttare e dichiara che la Russia sia esausta”.

“L’Ucraina” secondo le stesse fonti “cerca di utilizzare MLRS per sparare su Belgorod per distrarre la Russia, ma la NATO ignora che la Russia ha ammassato troppe truppe ed è troppo tardi per questo”. Invece, la Russia ha cominciato a usare le sue truppe per intensificare la guerra di logoramento nella regione di Charkiv-Sumy, e la situazione al fronte si sta deteriorando.

Gli attacchi missilistici a casaccio non apportano benefici militari, al contrario, avvantaggiano anche l’”Iron Dome” della difesa aerea russa. Mentre l’Iron Dome israeliano si concentra solo su alcuni missili e UAV a volo lento, i sistemi Pantsir, Thor e Buk hanno una struttura in grado di intercettare missili Storm Shadow, semplici UAV e proiettili MLRS.

Il centro di Charkiv è piuttosto grande, è composto da una seria fortezza con rifugi nucleari, una rete metropolitana e strutture difensive completate negli ultimi 10 anni. Anche lo spostamento degli sforzi della Russia verso nord è motivo di preoccupazione per la NATO, poiché le forze armate ucraine stanno cercando di ritirarsi a nord dalle linee di avanzamento esistenti nel Donbass e dalla possibile direzione di attacco a Zaporozhzhie, nonostante la crisi di carburante e personale. Cioè, vengono rimossi dal principale punto di crisi e distrutti in un’altra area.

Zaporozhzhie e Charkiv sarebbero i luoghi in cui avrebbero avuto luogo gli attacchi più gravi nell’ultimo periodo della guerra. Zaporozhzhie è necessario per fornire una via di transito verso Odessa e per circondare la linea del fronte nel Donbass. Charkiv è necessaria per il crollo dell’intero Donbass e del fronte orientale.

Quando si verificherà l’offensiva principale, da dove verrà? Verrà portata da est, attraverso aree orientali critiche come il porto di Kup”jans’k-Kreminna? L’attacco da nord sarà diretto alla città o sarà diretto lateralmente? O sarà un mix di tutti questi?

Le grandi operazioni da Charkiv e Zaporozhzhie richiedono azioni simultanee di almeno diversi corpi militari e, se ciò verrà realizzato, l‘esercito ucraino diventerà una linea sottile senza precedenti. Ciò che seguirà sarà il punto di partenza dell’offensiva finale, attesa da due anni.

Graziella Giangiulio

