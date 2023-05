GUERRA DEL GAS. Calano i prezzi del GNL in Asia e in Europa

Un parametro di riferimento per i prezzi del gas naturale in Asia è sceso ai livelli visti l’ultima volta prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, mentre la Cina, uno dei maggiori consumatori mondiali di questo combustibile, cambia i suoi modelli di acquisto.

Il prezzo spot del gas naturale liquefatto in Asia, calcolato da Refinitiv, è sceso venerdì 25 maggio a 9,80 dollari per milione di unità termiche britanniche, scendendo sotto i 10 dollari per la prima volta dal maggio 2021. Il prezzo è sceso di circa il 90% da quando ha raggiunto i 70 dollari la scorsa estate, riporta Nikkei.

Cali simili sono stati registrati nei futures del gas europei. I prezzi del TTF olandese per la consegna del prossimo mese hanno toccato giovedì 24 maggio 29,75 euro (32 dollari) per megawattora, scendendo sotto i 30 euro per la prima volta in quasi due anni.

La Cina ha contribuito a questa inversione di tendenza modificando il proprio approvvigionamento di gas. Uno di questi cambiamenti è stato un parziale spostamento delle forniture dall’Australia alla Russia, il cui gas è diventato più economico a causa del rischio di sanzioni occidentali. La Cina ha ridotto le importazioni di Gnl dall’Australia del 30% nel 2022, mentre ha incrementato le importazioni di gas dalla Russia di oltre il 40% nello stesso anno, tra Gnl e gasdotti.

Il ritorno di Pechino al carbone è un altro fattore. Il gas naturale è sceso all’8,5% del consumo energetico cinese nel 2022 da una quota dell’8,9% nel 2021, il primo calo in 20 anni, come riporta la Japan Organization for Metals and Energy Security, Jogmec. Il carbone è aumentato per la prima volta in 10 anni, passando al 56,2% dal 56%.

I leader del Partito Comunista cinese hanno perseguito una maggiore stabilità nelle forniture energetiche dopo le chiusure delle fabbriche nel 2021 causate da carenze di energia su larga scala. Sebbene il carbone sia caduto in disgrazia a causa della spinta globale a ridurre le emissioni di anidride carbonica, la Cina dispone di un’ampia offerta interna.

Pechino si è inoltre orientata verso contratti di gas a lungo termine che consentono un approvvigionamento stabile. La Cina sta acquistando quasi 50 milioni di tonnellate di gas all’anno nell’ambito di accordi a lungo termine firmati nel 2021 e nel 2022. Per i sei anni fino al 2020, la Cina ha firmato contratti per un totale di soli 16 milioni di tonnellate all’anno.

Le importazioni di Gnl della Cina nel 2021 sono aumentate del 15%, superando il Giappone e diventando il più grande importatore mondiale, come riporta l’International Group of LNG Importers. Nonostante una diminuzione nel 2022, la Cina rimane un importante importatore.

Nonostante ci si aspettasse un rialzo con la fine delle politiche zero covid ora si vede che «la Cina sta accelerando la sua ricerca strategica di un approvvigionamento energetico stabile e, anche se i prezzi spot del Gnl scendono, potrebbe non acquistare in modo aggressivo», ha dichiarato Jogmec.

Il calo dei prezzi in Europa è dovuto in gran parte al superamento della temuta carenza di gas dello scorso inverno. Paesi come la Germania e la Francia hanno accumulato scorte da tutto il mondo dopo l’interruzione delle forniture dalla Russia attraverso i gasdotti Nord Stream la scorsa estate.

Anche la riduzione della domanda gioca un ruolo importante, grazie al caldo record dell’inverno e alla richiesta dell’Unione Europea ai Paesi membri di ridurre il consumo di gas del 15%.

Antonio Albanese