PETROLIO. Salgono i prezzi e cresce la tensione a Gaza

I futures del petrolio sono in rialzo lunedì dopo che l’Arabia Saudita ha aumentato i prezzi del greggio a giugno per la maggior parte delle regioni e poiché la prospettiva di un accordo di cessate il fuoco per Gaza appare sempre più debole, rinnovando i timori che il conflitto Israele-Hamas possa ancora ampliarsi nei principali paesi produttori di petrolio della regione.

I future del greggio Brent hanno guadagnato 73 centesimi, o dello 0,9%, a 83,69 dollari al barile alle 8.52 GMT, mentre i future del greggio statunitense West Texas Intermediate erano a 78,95 dollari al barile, in rialzo di 84 centesimi, o dell’1,1%, riporta Reuters.

La scorsa settimana, entrambi i contratti futures hanno registrato la perdita settimanale più marcata in tre mesi, con il Brent in calo di oltre il 7% e il WTI in calo del 6,8%, mentre gli investitori valutavano i deboli dati sull’occupazione negli Stati Uniti e la possibile tempistica di un taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve.

Anche il premio per il rischio geopolitico sui prezzi del petrolio si è attenuato mentre erano in corso i colloqui per un cessate il fuoco a Gaza.

Tuttavia, le prospettive di un accordo si sono ridotte quando Hamas ha ribadito la sua richiesta di porre fine alla guerra in cambio della liberazione degli ostaggi e Israele sembrava pronto a lanciare un assalto a lungo minacciato nel sud della Striscia di Gaza.

Lunedì l’esercito israeliano ha invitato i civili palestinesi a evacuare Rafah come parte di un’operazione di “portata limitata”.

A sostenere il petrolio è stata anche la mossa dell’Arabia Saudita di aumentare i prezzi di vendita ufficiali, Osp, per il greggio venduto in Asia, Europa nordoccidentale e nel Mediterraneo a giugno, segnalando aspettative di una forte domanda quest’estate.

Ciò avviene dopo che l’Arabia Saudita ha aumentato gli Osp di giugno per la maggior parte delle regioni nel contesto di una riduzione delle forniture in questo trimestre, ha aggiunto.

In Cina, il più grande importatore di greggio al mondo, l’attività dei servizi è rimasta in territorio espansivo per il 16° mese consecutivo, mentre la crescita dei nuovi ordini ha accelerato e il sentiment delle imprese è aumentato solidamente, alimentando le speranze di una ripresa economica sostenuta.

Luigi Medici

