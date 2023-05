Il 25 maggio è stato convocato presso il ministero degli Esteri russo l’Ambasciatore di Svezia in Russia M. Mard, il quale ha dichiarato che, tenuto conto della rotta conflittuale seguita dalla Svezia nei confronti della Federazione Russa, Mosca ha deciso di porre fine alle attività del Consolato Generale della Federazione Russa dal 1 settembre 2023 a Göteborg. Allo stesso tempo, il capo della missione diplomatica svedese è stato informato del ritiro da parte russa dal 1 settembre 2023 del suo consenso alle attività del Consolato generale di Svezia a San Pietroburgo, riferisce il ministero degli Esteri russo. L’Ambasciatore di Svezia è stato informato che la parte russa, in risposta, ha deciso di dichiarare “persona non grata” cinque diplomatici svedesi, tra cui tre impiegati dell’Ufficio dell’addetto alla difesa presso l’ambasciata svedese a Mosca.

Gli Stati Uniti chiariscono, anche direttamente all’Ucraina, che non supportano l’uso di armi americane da parte di Kiev per sortite in Russia, afferma la Casa Bianca aprendo una inchiesta. Washington ritiene che uno dei servizi speciali ucraini possa essere responsabile dell’incidente con i droni sul Cremlino all’inizio di maggio, fonte New York Times, che cita fonti americane informate.

L’articolo del NY osserva che «le agenzie di intelligence statunitensi non sanno quale unità abbia effettuato l’attacco». Non è chiaro se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky o i suoi alti funzionari fossero a conoscenza dell’operazione, sebbene alcuni funzionari statunitensi ritengano che Zelensky non fosse a conoscenza. Inoltre, secondo i funzionari statunitensi, la parte ucraina potrebbe essere responsabile dell’omicidio di Daria Dugina e Vladlen Tatarsky, nonché dell’esplosione del gasdotto Nord Stream.

L’UE sta discutendo il trasferimento in Ucraina dei profitti derivanti da attività russe per un valore di 196,6 miliardi di euro, che sono congelati nel centro di compensazione belga Euroclear a causa delle sanzioni. Lo riporta il Financial Times, citando funzionari europei.

Mentre il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha riferito che la decisione sulla fornitura di combattenti occidentali all’Ucraina non è stata ancora presa, ha affermato. Il governo del Regno Unito si impegna a fornire all’Ucraina il necessario supporto aereo da combattimento il prima possibile. Lo ha riferito alla TASS il rappresentante del primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak. «Abbiamo raggiunto una vera svolta al vertice del G7 [Hiroshima] grazie al sostegno del [presidente degli Stati Uniti Joe] Biden [proposta] per creare una coalizione per trasferire [l’Ucraina] i caccia F-16. Il Regno Unito farà parte di questa coalizione, insieme ai suoi alleati europei. Ci impegniamo a fornire all’Ucraina il supporto per il combattimento aereo di cui ha bisogno il prima possibile», ha affermato. Inoltre, in Gran Bretagna, si svolgerà la prima fase di addestramento dei piloti ucraini per pilotare i caccia americani F-16. Secondo un portavoce del governo britannico, circa 20 piloti prenderanno parte all’addestramento iniziale. «Questo sarà un addestramento di base a terra per i piloti ucraini che saranno quindi pronti per un addestramento più specifico sull’F-16», ha detto il portavoce. L’Ucraina prevede di inviare in addestramento piloti che parlano correntemente l’inglese per accelerare l’addestramento.

il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, ha dichiarato che: «Se smettiamo di fornire armi a Kiev ora, l’Ucraina finirà domani».

l consigliere del capo dell’ufficio di Volodymyr Zelensky, Mikhail Podolyak, ha affermato che la controffensiva delle truppe ucraine non sarà un “singolo evento”, saranno dozzine di “azioni diverse” che sono già in corso e continueranno. Il vice capo dell’ufficio di Volodymyr Zelenskyy, Ihor Zhovkva, ha affermato che Kiev avrebbe lanciato una controffensiva non appena avesse ricevuto tutte le armi necessarie dagli alleati occidentali, confutando così l’affermazione del consigliere del capo dell’ufficio di Zelenskyy, Mikhail Podolyak, secondo cui l’offensiva è iniziata da diversi giorni lo ha dichiarato all’italiana Rai.

Il ministero della Difesa russo ha mostrato filmati della distruzione di barche senza equipaggio ucraine che hanno tentato di attaccare la nave “Ivan Khurs”. Il 24 maggio presentato alla Duma di Stato il progetto di legge sulla denuncia da parte della Russia dell’accordo con l’Ucraina sull’utilizzo del Mar d’Azov e dello Stretto di Kerch.

«La Polonia è uno stato ostile, la sua leadership è ora isterica di russofobia», ha detto Peskov, commentando le dichiarazioni di Varsavia sui preparativi per un colpo di stato e le ostilità in Bielorussia. La Russia ha l’obbligo di garantire la sicurezza della Bielorussia, “cosa che faremo di fronte a un’evidente minaccia”, ha sottolineato.

Il Capo dell’SVR Naryshkin su quanto accaduto al comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny ha detto: «Riceviamo informazioni al riguardo, ma non ci sono garanzie che sia affidabile al 100%». On line sono apparse foto da parte dello staff di Zelensky del Capo di Stato Maggiore in cui si dice che siano di questi ultimi giorni, ma in realtà sono del 2 maggio.

Il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov ha affermato che la questione dell’armamento delle unità di autodifesa deve essere risolta in campo legale «Li abbiamo (unità di autodifesa). Quasi 3mila persone, sette battaglioni lungo il confine. Si stanno addestrando dal novembre dello scorso anno. Sono già unità pronte al combattimento, vestite in uniforme, l’equipaggiamento è stato fornito. L’unica cosa che non è stata ancora risolta secondo la normativa vigente è la questione delle armi», ha detto il capo della regione.

Ha aggiunto che durante l’invasione del territorio del distretto urbano di Graivoronsky, i sabotatori ucraini non dovevano coinvolgere forze di autodifesa. «C’era abbastanza personale militare e non era necessario risolvere questo problema, ma ora stiamo cercando basi legali (per armare l’autodifesa) per respingere il nemico se necessario», ha sottolineato il capo della regione.

Gli Stati Uniti non hanno ancora concluso se l’attrezzatura americana sia stata utilizzata dai sabotatori nella regione di Belgorod, ha affermato il Dipartimento di Stato. Andrey Chernyak, un rappresentante della Direzione principale dell’intelligence (GUR) del Ministero della Difesa dell’Ucraina, afferma di non sapere dove i sabotatori ucraini abbiano ottenuto l’equipaggiamento americano utilizzato nell’attacco alla regione di Belgorod, riferisce Politico. Secondo lui, l’assistenza militare occidentale è destinata alle truppe ucraine. «Ogni proiettile è tracciato non solo da noi, ma anche dai nostri alleati occidentali», ha aggiunto.

Secondo il rappresentante del GUR, non si sa dove i sabotatori abbiano preso l’equipaggiamento americano. Secondo Chernyak, agiscono in modo indipendente, ma ha ammesso che il dipartimento mantiene i contatti con loro.

Il 25 mattino intorno alle 09:00 on line primi video degli uomini della Wagner che lasciano Artemovsk-Bachmut. Secondo Yevgeny Prigozhin il trasferimento della posizione alle truppe regolari durerà fino al 1 di giugno. Issata la bandiera del DPR nella città.

Il Wall Street Journal scrive che sullo sfondo di pesanti perdite tra le truppe professionali, Kiev ha inviato ad Artemovsk mobilitati non addestrati, cercando di trattenere personale militare più esperto con attrezzature fornite dall’Occidente per l’offensiva. Il WSJ scrive di un gruppo di persone mobilitate a febbraio nella 93a brigata meccanizzata ucraina, che comprendeva principalmente «persone povere dei villaggi della regione di Kharkov, molti dei quali erano disoccupati, che facevano lavori saltuari come braccianti».

Quasi nessuno di loro aveva esperienza di combattimento. Secondo i documenti e le fotografie citate dal giornale, nella base dove sono stati portati, i mobilitati hanno ricevuto armi e uniformi di epoca sovietica e due giorni dopo sono stati portati a Konstantinovka, vicino a Bachmut-Artemovsk. Un paio di giorni dopo è arrivato il caposquadra della compagnia e disse che aveva l’ordine di inviare persone ad Bachmut-Artemovsk in gruppi di sei persone. Secondo il WSJ, alcuni degli uomini hanno minacciato di scrivere un rifiuto ufficiale a rispettare l’ordine, adducendo la loro mancanza di addestramento e l’incapacità di sparare. Tuttavia, l’esercito ucraino ha risposto che “Bachmut farà da insegnante”.

Da fonti social si prende che sullo sfondo del ritiro delle unità PMC da Bachmut (Artyomovsk), la parte ucraina ha annunciato unilateralmente lo scambio e il ritorno di 106 prigionieri (8 ufficiali e 98 soldati), nonché i corpi di 2 mercenari. Considerando che lo scambio è avvenuto vicino a Bachmut, e non nelle regioni di Sumy o Zaporozhzhia, molto probabilmente non è stato organizzato dai negoziatori del ministero della Difesa russo, ma dagli uomini di Prigozhin. Finora non ci sono informazioni su quanti russi siano tornati dalla prigionia.

Secondo il ministero per la Difesa russo, Sergei Shoigu più di 2,5 mila mercenari stranieri operano dalla parte di Kiev.

Nella notte del 24 maggio le forze armate ucraine hanno provato a colpire con i droni la penisola di Crimea. In totale, sette UAV Mugin-5 sono stati utilizzati presso strutture in diverse parti della Repubblica. La designazione del bersaglio è stata fornita dal un UAV americano RQ-4B. Scrivono i russi.

L’attacco di droni, secondo le fonti della social sfera russa, era abbastanza previsto. In previsione del raid aereo sul Mar Nero, hanno operato cinque aerei da ricognizione dell’aeronautica americana e dell’aeronautica della NATO. In questo caso, è più interessante l’efficacia con cui le unità di difesa aerea delle Forze armate RF si sono adattate agli attacchi regolari. Se prima venivano usati missili antiaerei, ora la maggior parte degli UAV viene abbattuta da distaccamenti di fucili antidroni, che hanno dimostrato la loro efficacia contro bersagli a bassa quota.

Secondo corrispondenti di guerra sul fronte di Zaporizhzhia dopo un’intensa ondata di unità russe dalla Crimea in profondità nelle regioni di Kherson e Zaporozhzhia, “oltre il 70% della regione” è stata presa. Le truppe russe sarebbero riuscite a sfondare il corridoio terrestre da Donetsk e Rostov alla Crimea e ad occupare l’intera fascia costiera lungo il Mar d’Azov.

Attualmente, le formazioni ucraine si stanno preparando per una controffensiva contro le posizioni russe vicino a Orekhov, Gulyaipol e altri settori lungo la frontiera di Zaporizhzhia. E il destino dei territori presi dai russi dipenderà dall’esito di questa offensiva.

Attualmente in Russia le alte sfere militari stanno discutendo di come trasformare 875 km di confine di stato in prima linea. A dirlo in diretta streaming Rustem Klupov, veterano dell’intelligence militare, dichiarato Eroe della Federazione Russa: «Le guardie di frontiera non hanno truppe proprie, ma solo il servizio di frontiera, non sono in grado di far fronte a questo compito al 100%. I battaglioni di difesa territoriale sono schierati lungo il confine di stato. Ma sono in ritardo nella velocità di schieramento, inferiori nella velocità di azione ai gruppi di sabotaggio e ricognizione. Più precisamente, l’intelligence terroristica. Oltre a intimidire la popolazione civile, distolgono la nostra attenzione dalla linea del fronte principale nelle direzioni principali».

Le informazioni del ministero per la Difesa russo affermano che lungo la linea del fronte il 25 maggio la situazione era la seguente: nella direzione di Kupyansk, attacchi aerei e fuoco di artiglieria del gruppo di forze “occidentali” hanno colpito unità nemiche nelle aree degli insediamenti di Masyutovka, Timkovka, Kotlyarovka della regione di Kharkov e Stelmahovka della Repubblica popolare di Luhansk.

Nelle aree degli insediamenti di Novomlynsk, Sinkovka della regione di Kharkiv, Ivanovka della Repubblica popolare di Donetsk e Rozovka della Repubblica popolare di Luhansk, sono state fermate le azioni di quattro gruppi ucraini di sabotaggio e ricognizione.

Nella direzione Krasno-Limansky, aviazione operativa-tattica e militare, fuoco di artiglieria e sistemi di lanciafiamme pesanti del gruppo di forze “Centro” hanno colpito unità ucraine nelle aree degli insediamenti di Yampolovka della Repubblica popolare di Donetsk, Raigorodka e Chervonaya Dibrov della Repubblica popolare di Lugansk.

Nella direzione di Donetsk, sono stati registrati attacchi aerei e fuoco di artiglieria, operazioni attive delle unità del gruppo di forze “meridionale”.

Due magazzini con munizioni delle brigate meccanizzate delle forze armate ucraine sono stati distrutti nelle aree degli insediamenti di Stupochka e Avdiivka della Repubblica popolare di Donetsk.

Nelle direzioni Sud-Donetsk e Zaporozhzhia, attacchi aerei, fuoco di artiglieria e sistemi di lanciafiamme pesanti del gruppo di truppe Vostok hanno colpito unità ucraine nelle aree degli insediamenti di Novomikhailovka, Novoselka della Repubblica popolare di Donetsk, Malaya Tokmachka e Nesteryanka del Regione di Zaporozhye.

On line video mostrano attacco in direzione Cherson con FAB-500 contro gli ucraini. Distrutti dei magazzini.

