FINANZA. Blackrock crea il Fondo Ucraina

BlackRock, gigante statunitense dei fondi d’investimento, ha lanciato un Fondo per lo sviluppo dell’Ucraina insieme al governo ucraino per attrarre capitali pubblici e privati per la ricostruzione dell’Ucraina, ha dichiarato il governo l’8 maggio.

La scorsa settimana il Presidente Volodymyr Zelenskiy ha incontrato Laurence D. Fink, capo di BlackRock, il più grande gestore di patrimoni al mondo, per discutere di come attrarre investimenti nell’economia del Paese.

Con oltre 8.500 miliardi di dollari di asset in gestione, BlackRock potrebbe svolgere un ruolo chiave nel raccogliere investimenti per ricostruire il Paese, riporta BneIntelliNews.

Il costo dei danni causati dai continui bombardamenti e attacchi missilistici della Russia contro l’Ucraina varia, ma le stime vanno da alcune centinaia di miliardi di dollari per i soli danni fisici fino a 1.000 miliardi di dollari per i danni totali inflitti dal Cremlino.

A marzo la Banca Mondiale ha stimato che l’Ucraina dovrà investire 411 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni per riprendersi e ricostruire dalla guerra, con un conto di soli 5 miliardi di dollari per la rimozione delle macerie. Il rapporto calcola 135 miliardi di dollari di danni diretti agli edifici e alle infrastrutture, senza contare le più ampie ricadute economiche del conflitto durato più di un anno.

Sarà difficile raccogliere una tale somma di denaro, poiché l’industria ucraina è stata in gran parte distrutta ed è improbabile che gli investitori arrivino finché permane la minaccia di una nuova aggressione russa.

Il Fondo ucraino fa parte dei piani più ampi del governo per la ricostruzione postbellica. Il ministero dell’Economia ha incaricato BlackRock di fornire consulenza gratuita per il lancio del fondo. La nomina di BlackRock è stata discussa in un incontro a Kyiv tra Zelenskiy e una delegazione di BlackRock il 5 maggio.

Secondo il capo del gruppo di consulenza di BlackRock, Charles Hatami, lo sforzo di ricostruzione creerà significative opportunità per gli investitori di partecipare alla ripresa dell’economia ucraina. Tuttavia, ha aggiunto che solo con una stretta collaborazione tra capitale pubblico e privato sarà possibile ottenere i finanziamenti necessari.

Le istituzioni finanziarie internazionali hanno già lanciato programmi per affrontare i problemi più urgenti, come l’edilizia abitativa e l’energia, ma la maggior parte di essi sono di uno o due ordini di grandezza troppo piccoli per ricostruire completamente l’economia.

Il Fondo mobiliterà capitali da fonti nazionali e internazionali per finanziare i progetti di ricostruzione e dovrebbe investire in infrastrutture, energia, agricoltura e altri settori chiave dell’economia ucraina.

Il Fondo aiuterà inoltre l’Ucraina a ricostruire le infrastrutture critiche, come strade, ponti e centrali elettriche, danneggiate durante il conflitto.

Il suo lancio è considerato uno sviluppo positivo per l’economia ucraina e si spera che possa attrarre investimenti significativi da parte di investitori nazionali e internazionali.

«Abbiamo dimostrato di saper vincere sul campo di battaglia», ha dichiarato Zelenskiy in una dichiarazione dopo aver incontrato la delegazione di BlackRock. «Un altro compito importante per noi è ottenere vittorie anche nell’economia e diventare un Paese attraente per gli investitori».

Anna Lotti