POLONIA. Cannoni polacchi per Kiev nel Donbas

La Polonia ha annunciato un accordo per la vendita all’Ucraina dei suoi obici semoventi cingolati Krab per circa 3 miliardi di zlotych pari a 650 milioni di euro. Si tratta di 54 obici Krab da inviare in Ucraina. Questo accordo rappresenta la prima vendita della Polonia di un’arma compatibile con lo standard Nato a un acquirente esterno alla Polonia.

Durante la sua visita alle acciaierie di Stalowa Wola, dove vengono prodotti tutti i cannoni di artiglieria, il primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki ha detto che: «Stiamo firmando uno dei più grandi – se non il più grande – contratto di esportazione di armi degli ultimi tre decenni», riporta Sofrep.

La Polonia fornirà i Krab nei prossimi mesi, mentre gli Stati Uniti dovrebbero essere il Paese che fornirà le munizioni, come riportato dai media polacchi. Gli obici Krab hanno una gittata fino a 40 chilometri e sono in grado di sparare a quella distanza.

La Pgz, l’azienda statale polacca produttrice di armi, è responsabile della sua produzione. Tuttavia, per la sua costruzione vengono utilizzati telai sudcoreani e componenti di motori tedeschi. Per questo motivo, sia Seul che Berlino hanno dovuto dare la loro approvazione prima che il nuovo contratto di esportazione della Polonia con l’Ucraina potesse entrare in vigore.

L’obice semovente Krab, con un calibro di 155 millimetri, è attualmente il cannone più potente che gli artiglieri polacchi hanno nel loro arsenale. Ha una gittata massima di circa 40 chilometri e può sparare fino a sei colpi al minuto. Si prevede che le consegne degli obici, che saranno utilizzati nella zona orientale dell’Ucraina, dove ora sono concentrate le forze di occupazione russe, inizieranno quest’anno e proseguiranno fino al 2023. Dopodiché, gli obici saranno stazionati in modo permanente nella regione.

Secondo Morawiecki, l’acquisto sarà finanziato in parte da fondi dell’Unione Europea e in parte dal piano di spesa dell’Ucraina. Ha poi aggiunto che il denaro guadagnato dalla Polonia con questo accordo contribuirà ad “arricchire il nostro potenziale produttivo qui”.

Come parte del pacchetto di assistenza che la Polonia fornisce all’Ucraina sotto forma di equipaggiamento militare, il mese scorso sono stati consegnati all’Ucraina 18 obici Krab. Inoltre, la Polonia ha fatto da tutor a circa cento artiglieri ucraini. La Polonia, come l’Ucraina, ha deciso di adeguarsi agli standard Nato negli anni ’90, poco prima di entrare a far parte dell’Alleanza. Hanno scelto di concedere in licenza il cannone e la torretta e di montarli su telai di produzione nazionale, piuttosto che acquistare o concedere in licenza un cannone semovente già disponibile.

La Polonia sta raddoppiando il suo sostegno fornendo anche addestramento a supporto dell’Ucraina. Sta addestrando le truppe ucraine come soluzione mitigativa all’incessante incursione della Russia in Ucraina. Lo scorso aprile, il primo Ministro del Regno Unito, Boris Johnson, ha rivelato che i soldati ucraini stanno ricevendo un addestramento in Polonia e nel Regno Unito su come utilizzare l’equipaggiamento militare che viene loro fornito. Le forze ucraine si sono concentrate sulla gestione delle armi antiaeree.

Anche gli Stati Uniti stanno usando la Polonia come sede addestrativa. Le truppe americane hanno istruito gli ucraini a combattere i russi per la prima volta dall’inizio del conflitto. La dichiarazione è stata fatta dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo cui gli Stati Uniti stanno addestrando le forze ucraine in Polonia.

Anna Lotti