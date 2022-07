CINA. Il mercato cinese delle armi punta sul MENA

La Cina sta espandendo le sue esportazioni di armi oltre l’Asia, verso il Medio Oriente e il Nord Africa, mentre la Russia rimane concentrata sull’invasione dell’Ucraina e gli ostacoli del Congresso di Washington limitano le esportazioni di armi statunitensi verso alcuni Paesi della regione.

La combinazione di prezzo e capacità industriale è un punto di forza delle armi cinesi per i clienti internazionali. Per i clienti del Medio Oriente, l’acquisto di armi cinesi può ridurre la loro dipendenza politica dagli Stati Uniti e dall’Europa, fornendo al contempo un mezzo economico per rifornire i loro arsenali. La guerra Russia-Ucraina ha permesso alla Cina di riempire un vuoto di armi a livello globale, non solo in Medio Oriente, riporta Middle East Eye.

Prima dell’invasione russa dell’Ucraina, la Cina stava già espandendo la sua quota di mercato in Medio Oriente e questa tendenza sembra destinata ad accelerare in futuro. Quest’anno la Cina ha venduto al Pakistan i suoi caccia Chengdu J-10C e alla Serbia i suoi sistemi missilistici di difesa aerea FK-3, la versione per l’esportazione del suo sistema HQ-22, in due importanti accordi.

Nonostante questi accordi, Pechino ha difficoltà a “fare breccia nel mercato dei sistemi d’arma di fascia alta e di alto prestigio, che comprende aerei, sensori avanzati e sistemi difensivi di negazione dell’area”.

I produttori cinesi di sistemi d’arma di fascia alta devono fare i conti con un deficit di fiducia e con la mancanza di test sul campo in zone di conflitto. I sistemi d’arma americani, europei, russi e persino turchi hanno una maggiore esperienza in questo senso.

Con la Russia coinvolta nella guerra in Ucraina, le sue forze armate dovranno probabilmente affrontare problemi di catena di approvvigionamento per gli anni a venire. Questo non solo limita la capacità di Mosca di produrre hardware militare per i suoi clienti, ma anche di fornire agli operatori esistenti di hardware militare russo parti di ricambio e altri servizi.

Tuttavia, questo non significa necessariamente che i Paesi che acquistano hardware russo passeranno a quello cinese: «Per i Paesi che acquistano attrezzature russe, come l’Egitto, l’Algeria e la Turchia, il passaggio alle attrezzature militari cinesi potrebbe non essere sempre preferibile, poiché richiederebbe una riqualificazione e una nuova integrazione con queste piattaforme», riporta Mee.

La Cina dovrebbe puntare molto probabilmente sugli Stati arabi del Golfo, in particolare sull’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar, per la vendita di armi di alto livello, poiché questi Stati dispongono di vaste risorse finanziarie e cercano di diversificare i loro arsenali militari. Anche in questo caso, Pechino dovrebbe as pettarsi limiti significativi a ciò che può realisticamente ottenere.

La Cina potrebbe trarre vantaggio dalla competizione con la Russia dalla guerra in Ucraina, che ha messo in luce i limiti dell’hardware militare russo e ha fatto apparire il suo hardware relativamente più attraente. Tuttavia, è improbabile che questo si traduca in vendite significative.

L’Egitto, che nell’ultimo decennio ha acquistato jet russi e altro hardware di alto livello, è uno dei principali destinatari degli aiuti militari degli Stati Uniti, il che significa che è improbabile che cerchi i caccia Chengdu J-10C della Cina o altro hardware militare avanzato cinese per paura di perdere questi aiuti, prosegue Mee.

L’Algeria potrebbe essere aperta ad acquisti dalla Cina, dato che non dipende dagli Stati Uniti per la sicurezza o il sostegno militare, mentre altri Stati arabi del Golfo come gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita potrebbero acquistare quantità simboliche di questi sistemi per segnalare agli Stati Uniti che potrebbero diversificarsi da Washington se le loro richieste di difesa non fossero soddisfatte dagli americani.

In passato la Cina ha colto l’opportunità di vendere ad alcuni Paesi del Medio Oriente armi che l’Occidente si è dimostrato riluttante a fare. Quando gli Stati Uniti si sono rifiutati di esportare droni agli alleati più stretti, Pechino è intervenuta vendendo prontamente droni armati a vari Paesi della regione, tra cui gli Emirati Arabi Uniti. In particolare, i droni Wing Loong II di fabbricazione cinese sono stati utilizzati nei conflitti in Yemen e in Libia.

Pechino starebbe anche aiutando l’Arabia Saudita a sviluppare missili balistici. In passato ha venduto a Riyadh una serie di missili nel 1987 e negli anni Duemila e una serie di missili balistici a corto raggio al Qatar.

Tuttavia, infine, la Cina non ha ancora venduto jet J-10C, caccia avanzati o sistemi come l’HQ-22 ai Paesi Mena.

Antonio Albanese