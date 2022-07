TAIWAN. Sottomarini per la guerra asimmetrica alla Cina

Taiwan ha annunciato che il suo primo sottomarino d’attacco convenzionale di costruzione nazionale sarà varato nel settembre 2023, l’ultimo sforzo dell’isola autogovernata per controbilanciare la superiore potenza navale della Cina, hanno riferito i media statali taiwanesi. Il rapporto sostiene che i nuovi sottomarini indigeni di Taiwan da 2.000 tonnellate sono da otto a dieci volte più capaci dei vascelli della classe Chien-Lung e Hai Shih.

L’Asia Pacific Defense Journal riporta che i nuovi sottomarini di Taiwan sono dotati di un timone a X, come quello dei sottomarini giapponesi della classe Soryu e Oyashio, e che dovrebbero essere costruiti utilizzando le tecniche giapponesi di costruzione di sottomarini a Kaohsiung. Sono previste altre sette unità, per un totale di otto che dovrebbero essere varate entro il 2025, riporta Asia Times.

Tuttavia, Taiwan potrebbe impiegare ancora più tempo per sviluppare le dottrine, le tattiche, le tecniche e le procedure operative affinché la sua flotta di sottomarini costruiti internamente sia una forza combattente efficace. Come per gli ultimi modelli di Soryu e i prossimi sottomarini della classe Taigei, i nuovi sottomarini di Taiwan saranno equipaggiati con sistemi di propulsione indipendente dall’aria agli ioni di litio di produzione nazionale, riporta Naval News.

Le considerazioni sui costi e i controlli sulle esportazioni dei sistemi Aip prodotti dai produttori occidentali sono stati i fattori determinanti nella decisione di utilizzare la tecnologia Air di produzione nazionale. Tuttavia, alcuni osservatori dubitano che Taiwan sia in grado di sviluppare i propri sistemi AIP così rapidamente. L’Istituto Internazionale per gli Studi Strategici, ad esempio, rileva una significativa lacuna nella ricerca di Taiwan in materia di AIP. Il rapporto afferma che Taiwan ha inviato delegazioni in tutto il mondo per acquisire la tecnologia, sollevando alcuni dubbi sulle sue capacità interne.

Secondo Defense News, i Paesi che dispongono di una tecnologia Aip consolidata, come Giappone, Germania, Svezia e Francia, sono stati finora riluttanti a vendere a Taiwan a causa della preoccupazione di una possibile ritorsione diplomatica ed economica da parte della Cina.

I primi modelli di sottomarini convenzionali indigeni di Taiwan potrebbero non avere moduli Aip nazionali, mentre i modelli successivi sì. Secondo alcuni, è possibile che i primi modelli di sottomarini indigeni di Taiwan possano essere aggiornati con moduli AIP di produzione nazionale, se e quando saranno disponibili. Defense Post, inoltre, riporta che gli Stati Uniti hanno offerto il sistema di gestione del combattimento dei sottomarini AN/BYG-1, utilizzato nei loro sottomarini nucleari. Secondo Asia Military Review, i nuovi sottomarini d’attacco di Taiwan saranno dotati di sistemi sonar statunitensi.

Il design del sottomarino indigeno di Taiwan è influenzato dalle vecchie unità Chen-Lung di costruzione olandese e sarà armato con siluri pesanti MK-48 Mod 6 Advanced e missili UGM-84L lanciati da sottomarini Harpoon Block II.

Sebbene siano del tutto superati dalle forze armate convenzionali della Cina, i sottomarini di Taiwan sono una piattaforma di guerra asimmetrica fondamentale che può contribuire a pareggiare i conti e a mantenere la tenue pace regionale.

I nuovi sottomarini di Taiwan potrebbero essere impiegati per sostenere le operazioni speciali vicino alle isole Kinmen e Matsu, per minacciare le aree di sosta delle invasioni cinesi con attacchi missilistici a lungo raggio e per sorvegliare le attività militari cinesi nello Stretto di Taiwan, sempre che i battelli vengano messi in servizio prima che scoppi un conflitto in una nuova era di tensione e contesa tra Stati Uniti e Cina.

Tommaso Dal Passo