SANZIONI. Pechino fornisce microchip a Mosca. Sanzioni ignorate

La Russia ha mantenuto un ampio accesso ai chip dei computer provenienti dall’Occidente nonostante le sanzioni imposte dopo aver invaso l’Ucraina, attraverso le importazioni dalla Cina e da altri paesi vicini, ha rilevato un nuovo rapporto.

Il rapporto dell’American Enterprise Institute, afferma che mentre le sanzioni hanno interrotto la capacità della Russia di importare chip direttamente dall’Occidente e ostacolato la sua capacità di produrre più chip, il paese si è rivolto a nuovi fornitori, riporta AF: “La Cina è di gran lunga la più importante fonte di chip per la Russia”, si legge, aggiungendo che “nella prima metà del 2023, le spedizioni dalla Cina hanno rappresentato l’88% dei chip acquistati dalla Russia, misurati in valore in dollari (…) Tali transazioni sono generalmente illegali secondo la legge statunitense, ma il governo cinese ha chiuso un occhio su questo commercio”, afferma il rapporto.

“In un incontro all’inizio di febbraio 2024, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno promesso di ‘mantenere la stabilità’ del commercio industriale, riferendosi alla fornitura da parte della Cina di componenti critici per la base industriale della difesa russa”, si legge più avanti.

La Russia ha anche goduto di un “drastico aumento” di chip provenienti da “paesi vicini privi di industrie di chip”, come la Turchia e i paesi del Caucaso meridionale e dell’Asia centrale, da cui prima la Russia aveva a malapena importato semiconduttori.

Si è scoperto che anche le Maldive, un arcipelago dell’Oceano Indiano privo di industrie di chip, sono la fonte di spedizioni di chip per un valore di 53 milioni di dollari dopo l’apertura di “voli Aeroflot diretti tra le Maldive e Mosca”, prosegue.

Tuttavia, secondo il rapporto, le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, dall’Unione Europea e rispettate dalle aziende produttrici di chip in Giappone, Taiwan e altrove, hanno reso queste importazioni molto più costose, aumentando i costi di circa l’80%.

Le sanzioni occidentali avevano causato sostanziali problemi alla catena di approvvigionamento e aumenti dei prezzi, con serie successive di sanzioni che costringevano Mosca a pagare “quasi il doppio per i semiconduttori rispetto a prima della guerra”.

Nel rapporto si dice che gli ucraini hanno catturato molti tipi di equipaggiamenti militari russi, missili, droni, oltre ad apparecchiature di comunicazione e di intelligence, il che dimostra l’ampia dipendenza di Mosca dai chip occidentali.

Ma tagliare completamente l’accesso della Russia ai chip era impossibile perché il mondo ne produce oltre un trilione all’anno, e sono abbastanza piccoli da poter essere stipati in un singolo piccolo contenitore.

La Russia è stata costretta a creare ripetutamente nuove catene di approvvigionamento per l’acquisizione di chip. Mentre le sanzioni interrompevano le rotte di contrabbando esistenti, ne aveva create di nuove, in complesso gioco frustrante sia per i governi occidentali che per i “responsabili della catena di approvvigionamento nelle fabbriche russe di missili e droni”.

Ma si legge: “Il più grande fallimento nell’applicazione dei controlli non è che la Russia continui ad avere un certo successo nel contrabbando – non è una sorpresa – ma che la Cina ne continui a vendere così tante quantità alla Russia attraverso le normali rotte commerciali.

“L’amministrazione Biden e gli alleati europei finora non sono stati disposti a dedicare capitale politico per spingere la Cina a rispettare anche solo parzialmente le restrizioni occidentali. (…) Finché la Cina vende chip occidentali alla Russia, gli Stati Uniti dovrebbero imporre sanzioni più frequenti contro le aziende russe e cinesi coinvolte nel commercio illegale di chip, con l’obiettivo di aumentare l’effetto dirompente (…) Non è possibile escludere completamente la Russia dall’accesso ai chip, ma i controlli esistenti probabilmente stanno già causando colli di bottiglia nella produzione della difesa russa. L’intensificazione dell’applicazione intensificherà questo effetto”.

Alcune vecchie macchine per la produzione di chip erano state importate anche dalla Corea del Sud, da Taiwan e da Israele. Quest’ultimo ha inviato almeno 30 spedizioni di tecnologia per la produzione di chip, ma non ha partecipato alle sanzioni contro la Russia, si legge.

L’imposizione di nuove sanzioni ha ridotto le spedizioni di chip anche quando il commercio era esclusivamente tra aziende russe e cinesi, ha affermato, aggiungendo che “se gli Stati Uniti quotassero più società con maggiore frequenza, ciò causerebbe maggiori interruzioni alle catene di approvvigionamento della difesa russa”, come hanno affermato i funzionari locali. Il settore “è ancora fortemente dipendente da parti provenienti dall’Occidente”.

Il rapporto raccomanda che i distributori e i mercati secondari siano spinti a rispettare le sanzioni e penalizzati per aver facilitato spedizioni che sollevano preoccupazioni.

Luigi Medici

