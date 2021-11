ETIOPIA. Restituiti beni artistici sottratti oltre cento anni fa

Dopo un secolo e mezzo nascosto in collezioni private, 13 manufatti etiopici rubati sono finalmente tornati a casa dopo mesi di negoziati. «La storia dell’antica civiltà del nostro paese, i manufatti, le impronte digitali della conoscenza indigena, la cultura (…) sono stati saccheggiati in guerra e contrabbandati fuori illegalmente», ha detto il ministro del turismo etiope, Nasise Challa.

Gli oggetti, che includono una croce processionale, un trittico riccamente colorato che rappresenta la crocifissione di Gesù, e uno scudo imperiale ornato in rosso e ottone, sono parte del più grande atto di restituzione nella storia dell’Etiopia, riporta Reuters.

Questi manufatti furono presi nel 1868 dopo la battaglia di Maqdala tra l’impero britannico e quello etiope. Alcuni degli oggetti erano stati offerti in un’asta in Gran Bretagna in giugno da un venditore privato discendente da un soldato britannico che ha combattuto a Maqdala.

«Ci sono molti manufatti che sono stati saccheggiati da Maqdala», ha detto Teferi Meles, ambasciatore dell’Etiopia nel Regno Unito, dove si trovavano molti dei tesori. «Non siamo riusciti a riportarli tutti, ma questa è la prima volta nella storia del paese a riportare manufatti depredati in questa quantità».

Molti degli oggetti sono stati acquisiti da The Scheherazade Foundation, una fondazione culturale senza scopo di lucro, e consegnati all’ambasciata etiope a settembre. Sono stati restituiti ad Addis Abeba questo fine settimana e saranno esposti nei musei etiopici. Ma il lavoro è lungi dall’essere finito, hanno detto i funzionari.

«Abbiamo iniziato i negoziati con il British Museum per riportare 12 tabot», ha detto Teferi. I tabot sono repliche dell’Arca dell’Alleanza che sono sacri nella Chiesa ortodossa etiope, una delle chiese più antiche del mondo. I tabot sono stati presi anche dopo la battaglia di Maqdala. «Crediamo che avremo successo nel riportarli indietro e i negoziati continueranno, con altri manufatti all’estero», ha detto Teferi.

Il British Museum ha detto che ha tenuto “discussioni cordiali” con una delegazione etiope a settembre e ha notato «Il Museo ha relazioni di lunga data e amichevoli con il Museo Nazionale di Addis Abeba e con la Chiesa ortodossa etiope Tewahedo a Londra e in Etiopia».

I musei britannici hanno a lungo resistito alle campagne per la restituzione delle opere d’arte, spesso citando la legislazione che vieta loro di disporre delle loro collezioni. Ma il dibattito si è riscaldato e il British Museum ha detto l’anno scorso che avrebbe prestato alcune opere dalla Nigeria a un nuovo museo che dovrebbe aprire nel 2023.

«In questo momento, è chiaro che i nostri tesori vengono distrutti; è ovvio che i nostri tesori vengono saccheggiati e contrabbandati fuori dal paese illegalmente», ha detto Teferi, senza offrire dettagli. L’Etiopia è stata impantanata in un conflitto per oltre un anno, con il governo federale che combatte il Tigray People’s Liberation Front e si ritiene che i manufatti culturali siano stati danneggiati nei combattimenti.

«Se non c’è un tesoro, significa che non c’è storia; se non c’è storia, non c’è nazione», ha detto Teferi.

Maddalena Ingrao