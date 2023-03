ARGENTINA. Fernandez cerca l’appoggio di Biden all’FMI

Il Presidente argentino Alberto Fernandez è stato accolto mercoledì alla Casa Bianca da Joseph Biden. Il leader sudamericano ha spiegato che il suo Paese sta attraversando la peggiore siccità dal 1929, che «ha complicato notevolmente la nostra economia» e ha chiesto l’aiuto di Biden nei prossimi negoziati con i creditori internazionali. L’incontro si sarebbe dovuto tenere nel luglio 2022, ma il presidente statunitense aveva al tempo contratto il Covid-19 ed è stato rinviato.

«Stiamo presentando questa nuova realtà alle agenzie di credito, quindi spero che continuino ad accompagnarci come hanno fatto finora», ha detto Fernández a Biden, il cui Paese è il principale azionista del Fondo Monetario Internazionale, che ha approvato un programma di credito per l’Argentina per un totale di 44 miliardi di dollari in 30 mesi, riporta MercoPress.

L’incontro giunge in un momento importante per l’accordo di ristrutturazione del debito tra l’Argentina e il Fondo Monetario Internazionale, poiché nei prossimi giorni il consiglio di amministrazione del Fondo dovrebbe autorizzare un esborso di 5,3 miliardi di dollari, nell’ambito dei 44 miliardi di dollari di credito dell’Argentina con l’organismo finanziario.

«Abbiamo dovuto affrontare un flagello enorme come la pandemia, e voglio ringraziarvi perché il vostro governo ha collaborato con l’Argentina e con l’intero continente donando i vaccini», ha proseguito Fernández, aggiungendo di ritenere «che il governo del presidente Biden, come il nostro governo, consideri la democrazia e il rispetto dei diritti umani come obiettivi centrali dello sviluppo».

«Come Paesi, abbiamo una grande opportunità davanti a noi, il mondo richiede cibo, energia, e noi abbiamo tutti questi beni nei nostri Paesi e possiamo produrli», ha sottolineato il capo di Stato argentino.

Fernández ha anche espresso il suo sostegno all’iniziativa di Biden «per regolamentare la vendita di armi negli Stati Uniti».

«Signor Presidente, è un piacere riceverla. L’altra volta ho dovuto rimandare a causa di Covid e la ringrazio per aver partecipato al vertice sulla democrazia», ha detto Biden.

«Vediamo il grave problema che l’invasione russa ha causato all’Ucraina e ha generato un danno incommensurabile all’economia mondiale», ha sottolineato Fernández, impegnandosi a “lavorare insieme” per la fine delle ostilità e la conseguente ripresa economica, pur insistendo sul fatto che la pace è “urgente”.

Maddalena Ingroia