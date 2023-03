UKRAINERUSSIAWAR. Ammassamento ucraino a Zaporozhizhia. Controffensiva ad aprile-maggio. Wagner avanza lentamente a Bachmut

Il 31 marzo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà una riunione sullo schieramento di armi nucleari russe in Bielorussia. Secondo il Vice ministro degli Esteri della Federazione Russa Ryabkov: «I piani per il dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia dovrebbero costringere la NATO a valutare la gravità della situazione attuale».

Il Pentagono ha affermato che lunedì gli Stati Uniti hanno chiesto alla Russia di scambiare informazioni nell’ambito dello START, ma “sono stati rifiutati”. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è tornato a parlare della questione North Stream e ritiene che bastino tre inchieste europee per “capire le ragioni” dell’indebolimento delle linee del Nord Stream.

Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha definito le proposte per un cessate il fuoco immediato in Ucraina come una possibile “trappola cinica” che congelerebbe il conflitto e giocherebbe a favore della Russia. Lo ha detto durante il panel “Un mondo giusto e sostenibile per l’Ucraina” al “Summit for Democracy” del 28 marzo. «Dobbiamo tutti essere molto vigili e attenti a quelle che possono sembrare buone intenzioni, come le richieste di un cessate il fuoco che potrebbero potenzialmente congelare il conflitto», ha affermato il Segretario di Stato americano. A suo avviso, una tale “tregua” consentirà alla Russia di «consolidare i successi ottenuti e utilizzare semplicemente il tempo per il riposo e il riarmo, e poi un secondo attacco» contro l’Ucraina.

In risposta alla questione delle richieste di pace Dmitry Peskov, portavoce del presidente Vladimir Putin ah detto: «Raggiungere gli obiettivi di un’operazione militare speciale con metodi politici e diplomatici è impossibile nel caso dell’Ucraina». Secondo NIkolaj Patrushev, Segretario del Consiglio di Sicurezza della Russia: «Nonostante l’assistenza militare in costante aumento all’Ucraina, gli obiettivi dell’NMD saranno sicuramente raggiunti».

Sempre dagli Stati Uniti arriva la notizia del nuovo fallimento del test sulle armi ipersoniche. A dirlo il segretario dell’aeronautica Frank Kendall parlando in un’audizione alla commissione per gli stanziamenti della Camera della Camera dei rappresentanti: «L’ultimo test delle armi ipersoniche statunitensi non ha avuto successo». Inoltre sembra che gli Stati Uniti non possono confermare che la difesa aerea russa abbia abbattuto un missile GLSDB nella zona NMD, fonte Casa Bianca.

Papa Francesco è invece intervenuto sulla questione dello scisma ortodosso. Si è detto pronto a fare da intermediario nei negoziati tra la Chiesa ortodossa ucraina canonica (UOC) e la Chiesa ortodossa ucraina scismatica (OCU) sulla situazione con l’espulsione dei monaci dell’UOC dalla Kiev-Pechersk Lavra. Lo ha annunciato martedì alla Tass Leonid Sevastyanov, presidente dell’Unione mondiale dei vecchi credenti, trasmettendo i dettagli del suo colloquio personale con il pontefice. Ai monaci, che risiedono nella chiesa da circa venti anni, è stato ordinato di lasciare la Kiev-Pechersk Lavra entro la fine del mese di marzo, dopo una giornata tumultuosa fatta anche di proteste, il governatore della Kiev-Pechersk Lavra ha dichiarato che i monaci non la lasceranno fino alla fine del processo.

Il direttore generale dell’IAEA Rafael Grossi il 29 marzo sia recato in visita alla centrale nucleare di Zaporizhizhia a darne conferma il Rappresentante permanente della Federazione Russa a Vienna, Ulyanov.

La giornata del 29 marzo è stata caratterizzata sulla social sfera filo russa per gli arresti “eccellenti” per corruzione: Il vice governatore ad interim della regione di Bryansk, Elena Yegorova, è stata arrestata con l’accusa di corruzione. E ancora il vice governatore del Nenets Autonomous Okrug (NAO) – capo dell’amministrazione del NAO Andrei Bloshchinsky è stato arrestato perché sospettato di corruzione, fonte TASS. Infine negli arresti di personaggi di spicco per corruzione in Russia, il 28 marzo è finito in manette il capo del dipartimento navale della guardia russa, Sergei Volkov, arrestato per fornitura di armi di bassa qualità a prezzi ovviamente gonfiati, ha affermato Alexander Khinshtein, capo del comitato della Duma di Stato per la politica dell’informazione. Il danno totale al bilancio, secondo il parlamentare, ammontava a quasi 400 milioni di rubli.

A proposito, sulla regione di Bryansk. MES riferisce che di notte c’è stato un tentativo di sfondare i confini da parte del DRG ucraino su due camioncini. I DRG ucraini hanno attraversato il villaggio di Lomakovka e si sono addentrati nel territorio della regione, dove sono stati fermati. Secondo gli account locali 8 persone e 1 pick-up sono state uccisi e il mezzo distrutto. Il secondo mezzo è rientrato nei confini ucraini.

Nel frattempo a Kiev sono arrivate nuove armi occidentali. Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha affermato che, insieme ai paracadutisti, ha avuto l’onore di «guidare in un nuovo rifornimento nelle unità rinforzate ucraine» sono arrivati: «Challenger dalla Gran Bretagna, Stryker & Cougar dagli Stati Uniti e Marder dalla Germania». «Dopo l’addestramento del personale del Challenger, come partecipante ai raid dei trofei, posso dire che anche un pilota di Rolls Royce non si sentirà a suo agio come l’equipaggio di questa arte marziale fuoristrada», ha detto Reznikov.

Ricordiamo che un gruppo di militanti ucraini è già tornato in Ucraina dopo aver completato l’addestramento in Gran Bretagna sui carri armati Challenger 2. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj è sicuro che se Kiev viene sconfitta ad Artemovsk (Bachmut), sia l’Occidente che i suoi stessi cittadini faranno pressioni su di lui, chiedendo un compromesso con la Russia, fonte AP. Zelensky: «La nostra società si sentirà stanca. La nostra società mi spingerà a scendere a compromessi con loro», ha detto Zelensky e ha aggiunto di non aver ancora riscontrato un problema del genere. Inoltre, ha aggiunto che ora qualsiasi sconfitta delle forze armate ucraine può minare il loro morale. Secondo i giornalisti di AP, Zelensky ha riconosciuto che una possibile perdita per Bachmut «sarebbe più una costosa sconfitta politica che tattica».

Nella notte del 28 marzo le forze armate russe hanno attaccato con missili l’agglomerato di Slavyansk-Kramatorsk (area di Chasov Yar, Konstantinovka e Kramatorsk – lì si trovano le riserve del gruppo Bachmut delle forze armate ucraine), e anche Kupyansk dove gli ucraini si preparano per la difesa.

L’esperto militare Boris Rozhin sulla situazione nella direzione di Bachmut alle 23.07 ora di Mosca del 28 marzo 2023 ha detto: «In città, PMC “Wagner” ha continuato la sua lenta avanzata nell’area della zona industriale dello stabilimento AZOM. Inoltre, i combattimenti sono proseguiti nel centro della città, così come nella parte sud-occidentale in direzione del monumento ai piloti. Gli ucraini continuano a opporre ostinata resistenza. È prematuro parlare di rottura della difesa delle forze armate ucraine, come confermato anche dalle fonti del Wagner PMC, che ha intensificato gli sforzi in città dopo che le forze armate russe hanno rafforzato i fianchi a nord e a sud della città, preparandosi a potenziali attacchi da parte delle forze armate ucraine dall’area di Chasov Yar e Rai-Alexandrovka».

Sempre per Rozhin «a nord-ovest della città, come prima, le battaglie continuarono vicino a Orekhovo-Vasilyevka e Bogdanovka. Gli insediamenti al momento non sono stati presi, così come Khromovo. Gli ucraini conservano ancora il collo della sacca operativa a Bachmut, ma allo stesso tempo non possono rimuovere l’accerchiamento operativo della città. I passaggi di un giorno a ovest di Bachmut si sono trasformati in una roulette russa».

«A sud-ovest della città», si avvia a concludere l’analista militare russo, «la lotta continua a sud di Krasnoe, dove i nostri gruppi d’assalto stanno cercando di avanzare alla periferia di Krasnoe e iniziare a combattere nel villaggio, e le forze armate ucraine, a loro volta, stanno spingendo le nostre forze lontano da Krasnoe e sbloccando la strada che lo attraversa. Tuttavia, se nel prossimo futuro i nostri aerei d’attacco raggiungeranno il monumento ai piloti, il valore del Rosso diminuirà seriamente». Ha concluso affermando che: «Più a sud, i combattimenti sono continuati a ovest di Kleshcheevka e Kurdyumovka. Non ci sono qui ancora grandi cambiamenti in prima linea».

Su Bachmut on line il 29 marzo un video mostra veicoli corazzati distrutti “Dingo” e “Kirpi”, veicoli corazzati bruciati, vari veicoli come pick up colpiti dalle forze armate russe sull’autostrada da parte dell’artiglieria e ATGM. Ed ora ci sono anche i mortai all’ingresso della città. L’obiettivo è impedire le comunicazioni tra la prima linea a Bachmut ucraina e le retrovie.

Secondo gli ultimi aggiornamenti via social la situazione approssimativa intorno a Bachmut al momento è che i combattenti della PMC Wagner sono riusciti ad avanzare a nord nella zona industriale, e anche a est prendendo la casa della cultura e anche nella parte occidentale. Secondo alcuni giornalisti che riportano le dichiarazioni di militari in teatro: «Il compito principale dell’esercito ucraino a Bachmut è esaurire le forze superiori del nemico e infliggergli pesanti perdite», fonte comandante delle forze di terra ucraino.

Gli account social filo russi lamentano che gli ucraini «per l’estrazione a distanza di Donetsk, il nemico usa le mine anticarro tedesche AT2. Per la prima volta, le forze armate ucraine li hanno usati sebbene li abbiano ricevuti lo scorso autunno. Da Donetsk riferiscono che nel distretto Kuibyshevsky della città oggi potrebbero esserci fino a 20 di queste mine. Due sono già esplose. A seguito dell’esplosione, una persona è morta – ferite incompatibili con la vita, i medici di Donetsk stanno ora combattendo per la vita di un’altra vittima. L’area mineraria è al vaglio degli sminatori».

Sempre via social si apprende di scontri nei pressi di Maryinka. Via social si dice che le battaglie nella zona non sono da meno di quelle a Bachmut.

Il 29 marzo si registra un intensificarsi dei bombardamenti su Melitopol, parte della città è rimasta senza elettricità dopo i danni al sistema elettrico locale, insieme ai recenti tentativi di ricognizione in vigore nella regione di Orekhov, secondo le fonti social militari russe possono essere segni di preparativi in ​​corso per operazioni più attive in la direzione Zaporozhizhia, dopo la fine del disgelo. «La probabilità di tali azioni aumenterà nella seconda metà di aprile-inizio maggio, quando la terra inizierà a seccarsi di più e aumenterà il verde» si legge in un post. Soldati della PMC “Wagner” hanno colpito una colonna di mezzi ucraini sull’autostrada M-03, Bachmut – Slavyansk al bivio per Minkovka.

«Le truppe ucraine stanno preparando diversi scenari per una controffensiva nella regione di Zaporozhizhia, stiamo parlando di un’operazione di terra e di forzare il Dnepr», ha detto a RIA Novosti un membro del consiglio principale dell’amministrazione Regione di Zaporozhizhia Vladimir Rogov.

A suo avviso, la recente visita di Volodymyr Zelensky a Dnepropetrovsk e nella parte della regione di Zaporozhye controllata dalle autorità di Kiev, nonché un incontro lì con il comando del gruppo di truppe ucraine, erano collegate a questo. Rogov ha sottolineato che le città di Nikopol e Marganets nella regione di Dnipropetrovsk sono i punti di preparazione per l’operazione per forzare il Dnepr, e la città di Zaporozhye è quella terrestre.

Secondo il Wall Street Journal: «artiglieria e sistemi di razzi a lancio multiplo saranno un elemento chiave per supportare le forze di terra in un possibile tentativo dell’Ucraina nei prossimi mesi, dal momento che Kiev non sarà in grado di fornire la supremazia aerea, come prescritto dalle pertinenti dottrine della NATO, a causa di un insufficiente numero di aeromobili».

Secondo Forbes: «Le forze armate ucraine stanno preparando un’offensiva con la partecipazione di 50mila droni».

L’LPR ha riferito che le forze armate ucraine stanno trasferendo un gran numero di attrezzature e soldati vicino a Slovyansk. Lo ha annunciato il 28 marzo, Andrei Marochko milizia popolare della LPR. «Attraverso l’insediamento di Kupyansk, si sta muovendo un gran numero di colonne militari delle formazioni armate dell’Ucraina. Alcune colonne vanno in direzione dell’insediamento di Novoselovskoe e l’altra parte in direzione di Izyum. Inoltre, secondo testimoni oculari, l’intera strada da Izyum a Slavyansk è letteralmente intasata di attrezzature e personale militare delle formazioni armate dell’Ucraina», ha detto Marochko.

Graziella Giangiulio