BRASILE. È tempo che l’Argentina entri nei BRICS

Il ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira ha dichiarato al sito Metrópoles che il suo paese vorrebbe che l’Argentina entrasse a far parte dei Brics, ma ha insistito sul fatto che una tale mossa dipenderà dal consenso degli altri membri del blocco (Russia, India, Cina e Sud Africa). Vieira è stato ambasciatore brasiliano a Buenos Aires tra il 2004 e il 2010.

Di «allargamento dei Brics si è parlato, soprattutto sulla stampa. Prima di passare o meno alla fase di allargamento, dovremo affrontare una discussione consensuale tra i cinque Paesi che compongono il gruppo», ha detto Vieira, ripreso stavolta da MercoPress.

«Dobbiamo vedere qual è la posizione di ognuno. Se questo dovesse andare avanti, con la posizione espansiva, il Brasile avrebbe dei candidati da sostenere. Ma, come ho detto, ci deve essere una decisione congiunta», ha aggiunto.

Alla domanda se anche l’Iran entrerà a far parte dei Brics sarà nell’imminente incontro del presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula Da Silva con il leader cinese Xi Jinping, Vieira ha insistito sul fatto che “soprattutto” riguarderà “l’Argentina”, che ha definito «un paese importante, un grande partner del Brasile, e un vicino strategico».

«Si è già detto, in più di un’occasione, che l’Argentina sarebbe il candidato difeso dal Brasile in un eventuale allargamento dei Brics», ha aggiunto Vieira, il quale ha anche precisato che l’incontro tra Lula e Xi sarà soprattutto di tipo natura “bilaterale”. Quindi, l’adesione dell’Argentina dovrebbe essere “affrontata al prossimo vertice Brics” perché questo “problema non si adatta ora”.

A luglio 2022, il governo argentino ha dichiarato di aver ricevuto il sostegno formale della Cina alla candidatura del paese a entrare a far parte del gruppo Brics che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, un blocco visto come un potente mercato emergente alternativa all’occidente.

La Cina ha di gran lunga la più grande economia nel gruppo Brics, rappresentando oltre il 70% della sua potenza economica collettiva di 27,5 trilioni di dollari. L’India rappresenta circa il 13%, con Russia e Brasile che rappresentano circa il 7%, secondo i dati del Fmi.

I paesi Brics rappresentano oltre il 40% della popolazione mondiale e circa il 26% dell’economia globale.

Tommaso Dal Passo