UKRAINERUSSIAWAR. Zelensky licenzia l’ambasciatore che lo ha criticato. Quinto giorno di attacchi a Odessa

Volodymyr Zelenskyj, presidente ucraino, ha licenziato l’ambasciatore ucraino a Londra. Vadym Prystaiko, che rientra dunque dalla missione diplomatica nel Regno Unito. Zelensky avrebbe licenziato il diplomatico dopo l’intervista rilasciata a Sky News la scorsa settimana in cui il diplomatico criticava il premier ucraino. Prystaiko ha definito “malsano sarcasmo” la dichiarazione del presidente ucraino secondo cui era pronto a ringraziare ogni giorno il segretario alla Difesa britannico Wallace per l’assistenza militare.

«La Polonia sta considerando la questione di stabilire il controllo sull’Ucraina occidentale attraverso il dispiegamento delle sue truppe nell’area» secondo il capo del servizio di intelligence estero russo Sergej Naryškin. Vladimir Putin ha tenuto una riunione operativa con i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. A latere della riunione ha rilasciato delle dichiarazioni: «Non ci sono risultati della controffensiva ucraina. Le formazioni delle forze armate ucraine hanno subito enormi perdite, decine di migliaia di persone. Kiev non è aiutata dalla fornitura di armi e mercenari e consiglieri stranieri per sfondare il fronte dell’esercito russo». E ancora ha aggiunto: «Ovviamente i curatori occidentali di Kiev sono delusi dai risultati della controffensiva. Il comando NVO agisce in modo professionale, svolge il proprio dovere con fermezza e il decantato e invulnerabile equipaggiamento (dell’Occidente, ndr) brucia ed è talvolta inferiore alle armi sovietiche. Le armi occidentali possono ancora essere consegnate a Kiev e lanciate in battaglia, il che prolungherà il conflitto. L’opinione degli abitanti dell’Ucraina sta lentamente e gradualmente cambiando, arriva la riflessione, come in Europa».

Il presidente della Federazione Russa ha risposto anche ad una domanda sulla Bielorussia: «Scatenare l’aggressione contro la Bielorussia significherà scatenare l’aggressione contro la Russia. Il presidente della Russia ha anche sottolineato che la Bielorussia fa parte di uno stato federale».

Il Cremlino ha reagito alla dichiarazione del ministero della Difesa dell’Ucraina secondo cui la parte ucraina considererà tutte le navi che attraversano il Mar Nero in direzione dei porti marittimi russi come obiettivi militari. Dmitry Peskov, portavoce di Putin, ha definito questa dichiarazione pericolosa e ha osservato che “le azioni imprevedibili e il coinvolgimento in attacchi terroristici” di Kiev rappresentano una minaccia in questo settore. Mosca sta analizzando le dichiarazioni, i dipartimenti russi svilupperanno opportune raccomandazioni per ridurre al minimo il pericolo.

Nel frattempo le navi e l’aviazione della flotta russa hanno condotto esercitazioni per isolare l’area del Mar Nero, temporaneamente chiusa alla navigazione. La flotta del Mar Nero ha provato, in esercitazioni, il blocco di una nave intrusa e ha anche lanciato missili da crociera anti-nave contro un obiettivo nella parte nord-occidentale del mare. La nave missilistica “Ivanovets” ha colpito il bersaglio,“il finto nemico è stato distrutto”.

Sale la tensione con la Turchia: la Duma di Stato ha esortato i russi a rinunciare alle vacanze in Turchia. In connessione con la minaccia di un nuovo devastante terremoto in Turchia e “la difficile situazione politica”, Tatyana Lobach, vicepresidente del Comitato della Duma di Stato per il turismo e lo sviluppo delle infrastrutture turistiche, ha esortato i cittadini russi ad abbandonare le loro vacanze in questo paese. Il deputato ha chiesto ai russi di riposare nel nostro paese.

Dagli Stati Uniti arriva la notizia secondo cui il capo della CIA, William Joseph Burns, sapeva in anticipo della ribellione di Prigozhin. Burns ha anche dichiarato un forum sulla sicurezza organizzato dall’Aspen Institute: «La CIA non vede alcun segno che la Russia si prepari a usare armi nucleari in Ucraina».

Durante i bombardamenti russi a Odessa è stato colpito anche il consolato Repubblica Popolare Cinese: «Nel consolato generale cinese a Odessa, l’onda d’urto dell’esplosione ha demolito parte dei muri e abbattuto le finestre».

In merito a Odessa durante alla notte del 20 e la mattina del 21 luglio ci sono stati almeno quattro attacchi. Colpita la zona sud di Odessa. La difesa ucraina non è potuta intervenire e gli allarmi, dicono i testimoni, sono arrivati dopo le esplosioni. Alle ore 06:25 italiane ancora esplosioni che andavano a chiudere la quarta notte consecutiva di attacchi russi alle infrastrutture ucraine.

Il Presidente del comando operativo “Sud” delle forze armate dell’Ucraina Natalya Gumenyuk: ha dichiarato nella conferenza stampa del mattino che: «Le forze armate russe colpiscono con i missili Kalibr i terminali con grano nella regione di Odessa. Con un colpo nei terminal con il grano di una delle imprese agricole della regione di Odessa, il nemico ha distrutto 100 tonnellate di piselli e 20 tonnellate di orzo», riferiscono le autorità di Kiev.

Alle 12:00 ore italiane la social sfera annuncia nuovo raid, molto probabilmente il quinto giorno di attacchi a Odessa prende di mira il ponte di Zatoka. In precedenza era stato annunciato un allarme aereo nella regione. Le sirene suonano anche a Kiev e nella regione. Il comando operativo “Sud” delle Forze Armate dell’Ucraina ha annunciato il colpo di un missile russo su una “importante struttura infrastrutturale” nella regione di Odessa. Inoltre, parlando con un rapporto, il portavoce dell’aeronautica militare ucraina, Yuriy Ignat, ha affermato che un totale di sette missili di varie classi sono stati lanciati contro “un oggetto nella regione di Belgorod-Dniester”.

Con “oggetto importante”, presumibilmente, si intendeva il ponte sull’estuario del Dniester a Zatoka. Nella precedente “ondata” è stato colpito almeno il porto di Ilyichevsk. Le infrastrutture navali a Odessa e nelle vicine città satellite sono state gravemente danneggiate. Inoltre, a Nikolaev furono distrutti una base di mercenari stranieri e un aeroporto militare.

In un post si legge «Ora sarà possibile aggirare il ponte di Zatoka verso i porti del Danubio solo attraverso la Moldavia».

In merito alle dichiarazioni e mappe mostrate dal comando sud ucraino, si ricorda che è in vigore una legge che vieta la pubblicazione dei risultati degli attacchi russi. Ma di Odessa sono state fornite ampie prove degli attacchi, sono già in molti a dire che il motivo che sta dietro questo sfoggio sono da un lato la motivazione di chiedere più armi all’Occidente, dall’altro quello di far aumentare il prezzo dei cereali e legumi.

Secondo i russi a Odessa è stato distrutto un impianto per la produzione di barche che venivano usate contro la Crimea. Ricordiamo che a Odessa ci sono ormeggiate 12 navi straniere che non possono lasciare il porto.

Secondo la social sfera russa, che riprende le parole di Sergei Lebedev, coordinatore della metropolitana di Nikolaev, è stata colpita, la posizione dei militari ucraini e dei mercenari stranieri in un hotel vicino a un impianto di costruzione navale a Nikolaev, e sono state registrate esplosioni anche in un altro cantiere navale associato alla produzione di barche militari e in un porto marittimo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

L’esercito russo è avanzato in sezioni separate della direzione di Donetsk. I soldati russi, con il supporto dell’aviazione e dell’artiglieria, prendono costantemente d’assalto le aree fortificate delle forze armate ucraine a Marinka, Krasnogorovka e nella regione di Nevelsky: sono in corso battaglie. I combattenti russi hanno cacciato i combattenti ucraini dalle loro posizioni e hanno preso linee vantaggiose durante le operazioni di controffensiva nell’area di Vesele e Kamenka sul fianco settentrionale di Avdiivka.

Nella direzione di Zaporozhzhie, le forze armate ucraine hanno fatto un altro tentativo fallito di avanzare verso Verbove. Dal campo stanno arrivando informazioni che i militanti ucraini hanno iniziato a usare attivamente munizioni a grappolo contro le posizioni russe. Apparentemente, ciò è dovuto alle enormi perdite tra il personale e l’equipaggiamento militare in alcune aree della direzione.

Un’altra fonte riporta che nelle aree di Ternoy, Nevsky e Yampol, l’equipaggio del sistema di difesa aerea Strela-10 ha abbattuto due UAV da ricognizione ucraini nell’area di Kreminna. I combattimenti continuano vicino a Kreminna nell’area della silvicoltura di Serebryansky. In direzione Krasnoliman, gli ucraini hanno fatto sei tentativi per riconquistare le posizioni perdute. Nelle aree della sporgenza di Torsky e della silvicoltura di Serebryansky, i gruppi d’assalto della 21a e 67a brigata meccanizzata delle forze armate dell’Ucraina, nonché la 5a brigata della Guardia nazionale dell’Ucraina, si sono ritirati nelle loro posizioni precedentemente occupate con perdite significative di personale. I bombardamenti russi sono stati effettuati sul posto di comando e di osservazione, sul punto di schieramento temporaneo e sul deposito di munizioni ucraine.

Vicino a Vuhledar, i combattenti della 155a brigata marina delle guardie separate russe hanno respinto un attacco delle forze nemiche (fino a 1 compagnia di fanteria motorizzata con il supporto di veicoli corazzati), una battaglia ad alta intensità è andata avanti per circa due ore.

Alle 08:00 ore italiane del 21 luglio, gli ucraini hanno mostrato i preparativi per sfondare la difesa vicino a Orekhov con l’aiuto del sistema di sminamento americano M58 MICLIC.

Sul fronte di Zaporozhzhie on line ci sono i video che mostrano la 15a brigata della Guardia Nazionale “Kara-Dag” che compie passaggi nei campi minati nella zona di Novodanilovka – Rabotino. Coordinate 47.49137, 35.85339. Gli ucraini da diversi giorni non conducono operazioni offensive attive, riorganizzandosi e trascinando gruppi d’assalto sulle linee di avanzamento nella zona di Rabotino-Verbove.

Nell’area di ​​​​Novodanilovka, si registra la consegna di gruppi d’assalto e il posizionamento di veicoli corazzati: veicoli da combattimento della fanteria Bradley, nonché carri armati in postazioni di fuoco chiuse per supportare gli attacchi di fanteria. Sono stati dispiegati nell’area anche mezzi di sminamento per effettuare nuovi passaggi nei campi minati. Si prevede a breve la ripresa delle operazioni offensive da parte delle forze della 65a e 47a brigata delle forze armate ucraine, nonché della 15a brigata della Guardia nazionale.

Droni ucraini hanno tentato di attaccare un aeroporto militare in Crimea nel tardo pomeriggio del 20 luglio. È stato riferito che tre droni di tipo aereo sono stati neutralizzati vicino all’aeroporto militare del villaggio. Guardie nel pomeriggio del 20 luglio. Due droni sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea, un altro è stato piazzato mediante la guerra elettronica.

Un missile russo ha colpito le forze armate ucraine nella regione di Chernihiv.

In merito alle munizioni a grappolo gli ucraini hanno postato video dai fronti Zaporozhie, Bachmut e Kherson. Nella direzione di Kupyansk, le forze armate ucraine hanno cercato di contrattaccare vicino all’insediamento. A Lyman 10 soldati ucraini sono stati fatti prigionieri respinto un’offensiva ucraina.

I combattimenti continuano vicino al ponte Antonovsky in direzione di Kherson, gli sbarchi ucraini vengono distrutti. Piccoli gruppi di sbarco delle forze armate ucraine sono bloccati mentre tentano di sbarcare sulle isole di fronte al molo nudo.

Il bombardamento ucraino nelle regioni di Kursk e Belgorod continua.

Graziella Giangiulio