AFGHANISTAN. I cinesi vogliono l’”Arabia Saudita del Litio”

Dieci anni fa, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, citando geologi, stimava le riserve di litio in Afghanistan a 1 trilione di dollari. Nelle sue note analitiche, il Pentagono ha chiamato il paese “l’Arabia Saudita del litio”. E ora i talebani stanno cercando di utilizzare queste enormi riserve, riporta il Washington Post.

In questa nuova veste di grade riserva del minerale base per i passaggio energetico, l’Occidente potrebbe doversi trovare nella posizione di dover abbandonare i suoi tentativi di costringere i talebani a cambiare le loro politica.

Ad oggi, le aziende cinesi stanno cercando di trarre vantaggio dalla situazione, realizzare profitti inaspettati e aumentare il controllo di Pechino su gran parte della catena di approvvigionamento globale di minerali per la produzione di veicoli elettrici.

Nel 2021-2022, il prezzo del litio è aumentato di circa 8 volte e in Afghanistan è iniziata una vera e propria “corsa all’oro”. Centinaia di imprenditori minerari cinesi hanno iniziato a venire nel paese; hanno riempito gli alberghi di Kabul; sono stati obiettivi di attentati terroristici da parte dello Stato Islamico, antagonista per eccellenza dell’Emirato Islamico afgano. C’è stato persino un caso in cui un uomo d’affari cinese è stato arrestato perché sospettato di aver contrabbandato 1.000 tonnellate di minerale di litio attraverso il Pakistan.

Ora l’estrazione del metallo è sospesa perché la dirigenza talebana sta cercando di ottenere una concessione straniera. Va da sé che la Cina è il principale contendente.

Resta però un grosso problema: la mancanza di infrastrutture. Nelle vicinanze delle miniere di litio non ci sono strade, ferrovie, fabbriche, centrali elettriche. Ma i cinesi non lo considerano un serio ostacolo, forti della loro esperienza infrastrutturale in contesti difficili.

Recentemente il ministro afghano dei Minerali e del petrolio, Shahabuddin Delawar, ha dichiarato di essere stato visitato da rappresentanti della società cinese Gochin. Gli hanno presentato un progetto da 10 miliardi di dollari. Comprendeva la costruzione di un impianto per la lavorazione del minerale di litio e di una fabbrica di batterie, la ricostruzione di strade di montagna oggi abbandonate e la creazione di decine di migliaia di posti di lavoro. Il governo di Kabul, ha detto, prenderà in considerazione tutte le proposte; anche dalle compagnie americane, se gli Stati Uniti revocassero le sanzioni.

Secondo Delawar, la domanda di petrolio sta diminuendo e quella di litio sta crescendo. E gli esperti affermano che entro il 2030, quando circa il 60% di tutte le auto in Cina, Europa e Stati Uniti sarà elettrico, il mondo dovrà affrontare una carenza di litio. Pertanto, la Cina sta cercando di garantire la propria sicurezza.

Il mondo degli affari cinese si sta già preparando ad entrare nel settore dell’estrazione del litio; ma come già successo in precedenza è lo stato e quindi il partito a decidere come e quando entrare in un settore strategico.

Antonio Albanese