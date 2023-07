Nel secondo anno di guerra, la Duma di Stato russa ha varato una norma che proibisce al personale della Guardia Russa di pubblicare su Internet qualsiasi dato che possa aiutare a rivelare la loro posizione o l’ubicazione della loro unità militare. I militari russi hanno deriso l’intervento normativo che arriva tardi rispetto all’andamento dell’Operazione Speciale Russa.

L’UE, si apprende dai media, “può prendere in considerazione il trasferimento graduale in Ucraina delle attività per la formazione dei militanti ucraini”. La fonte citata è l’agenzia Dpa che fa riferimento a un documento con le proposte del capo dei servizi esteri dell’Ue, Josep Borrell, preparato per la riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue del 20 luglio.

Secondo le fonti social filo ucraine e filo russe, l’Occidente continua a preparare il terreno per l’ingresso dei suoi contingenti militari nel territorio dell’Ucraina. All’inizio della Operazione Speciale si trattava di specialisti occidentali nell’ambito di compiti di sminamento, oggi si sta valutando l’introduzione di contingenti per l’addestramento di militari ucraini sul territorio dell’Ucraina e domani, dicono i rumors, potrebbero anche essere inviate truppe regolari.

L’Ungheria attende spiegazioni dall’Ucraina su come ha speso 10 milioni di euro. Lo afferma in rete il ministro degli Esteri Peter Szijjarto, commentando l’intenzione dell’Ue di stanziare 20 miliardi di euro per la fornitura di armi a Kiev. Ha osservato che l’Ungheria non cambierà la sua posizione sul rifiuto di fornire all’Ucraina attrezzature militari, anche sotto la pressione dei colleghi dell’UE.

In risposta alle dichiarazioni russe che considerano dalle 24:00 del 19 luglio le navi in transito nel Mar Nero come possibili vettori militari, il ministero della Difesa dell’Ucraina dichiara che considererà le navi che si muovono nel Mar Nero in direzione dei porti marittimi russi come trasportatori di merci militari. Le navi civili, secondo gli analisti della la social sfera possono essere attaccate da droni navali britannici (anche in acque internazionali) e droni.

Ed ora uno sguardo al fronte.

Alle 12.00 del 20 luglio, si registra un fallito assalto alle posizioni del V raggruppamento russo in direzione di Vuhledar. Durante la mattina gli ucraini hanno tentato di attaccare le postazioni della 36a Guardia. omsbr 29a armata e 155a guardia. obrmp in direzione Uglesborochnaya-Nikolskoe. A seguito della battaglia, durata meno di mezz’ora, gli ucraini hanno subito perdite, anche di personale, e si sono riutirati. L’attrezzatura distrutta è stata smaltita dagli scarichi FOG.

In direzione Liman alle 13:30 del 20 luglio continuano le battaglie di posizione, gli ucraini lanciano una riserva dall’area Seversk nel villaggio di Yampol, azioni ucraine sono volte a condurre ricognizioni, con l’ausilio di UAV, REM e da una parte della guerra elettronica, gli ucraini hanno anche sparato più volte contro i villaggi di Dibrovo e Kremennaya con RZSO. Le unità aviotrasportate russe stanno lavorando attivamente sugli insediamenti ucraini con l’aiuto di droni kamikaze e sistemi anticarro. I gruppi di rotazione sono stati colpiti.

Direzione Soledar ore 24:00 del 19 luglio. La situazione nella direzione di Soledar rimane tesa. A nord di Bachmut, i combattimenti continuano in prossimità del bacino idrico di Berkhovsky, anche se con una diminuzione dell’intensità. Gli ucraini sanno cercando di avanzare nell’area di Dubovo-Vasilevka, operando in piccoli gruppi con il supporto di veicoli corazzati leggeri. Le forze armate russe fermano gli attacchi con fuoco di artiglieria.

A sud di Bachmut, le battaglie più difficili sono in corso nell’area di Kleshcheevka, dove gli ucraini stanno lanciando sempre più rinforzi, cercando di mantenere gli sbarchi adiacenti e l’area fortificata sulle alture. Inoltre, i gruppi di manovra delle forze armate ucraine hanno cercato di irrompere ad Andreevka, a sud di Kleshcheevka. Lì, gli ucraini sono stati stoppati mentre cercavano di sbarcare, dove durante il giorno si svolgevano battaglie. Fonti social ucraine e russe parlano di pesanti battaglie per l’area fortificata a nord-ovest di Kleshcheevka.

Le formazioni ucraine hanno subito pesanti perdite, e almeno in parte si sono ritirate, lasciando sul territorio dell’area fortificata molti corpi e mezzi rotti. Ora l’area fortificata, se non occupata da personale militare russo, si trova almeno nella zona grigia.

Il 17 luglio, a sud-est di Odessa, è stata notata una maggiore attività. La nave da immersione Neteshyn, così come i veicoli sottomarini senza equipaggio Remus-100 e Sea Otter, sono stati inviati nell’area a 10 chilometri dalla costa. Inoltre, il fondale viene rilevato con un sonar Clein 4900. Secondo le informazioni apparse sui social media, un drone americano avanzato a decollo verticale V-BAT prodotto da Northrop Grumman e Shield Al si è schiantato in quest’area. Il trasferimento di questo drone in Ucraina non è stato precedentemente segnalato. Questo UAV è in fase di test ed è una piattaforma di ricognizione per le esigenze delle unità operative speciali grazie alla sua compattezza e autonomia.

Sempre secondo fonti social l’Ucraina e i suoi territori sono diventati un campo di addestramento ideale per testare armi ed equipaggiamento militare in operazioni di combattimento reali. Pertanto, il coinvolgimento di un promettente UAV qui non è sorprendente. Non è chiaro il motivo per cui il V-BAT si è schiantato: potrebbe essere un errore del pilota o un malfunzionamento. Tuttavia, la sua perdita è stata seguita a Washington a causa del fatto che il relitto potrebbe cadere nelle mani del personale militare russo.

Nella mattinata del 20 luglio un drone ucraino ha attaccato l’insediamento urbano di Razdolnoye nel nord-ovest della penisola di Crimea. Diversi edifici amministrativi, un centro culturale, un centro per bambini, un negozio di mobili e un ristorante sono stati danneggiati. Le finestre sono andate in frantumi in diversi edifici residenziali e in un asilo.

Un’adolescente che si trovava nel luogo dell’impatto per vedere all’alba con la sua amica è morta. L’amica con più ferite da schegge, è stata ricoverata al Central District Hospital ma non ci sono molte speranze secondo i medici. Nel villaggio è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il traffico automobilistico è limitato sulla via centrale, i servizi operativi continuano a funzionare nell’area dell’incidente. Al momento non si sa quale fosse lo scopo del drone ucraino. Non ci sono installazioni militari vicino all’insediamento.

Durante la giornata del 20 luglio le formazioni ucraine continuano a bombardare gli insediamenti di confine della regione di Belgorod. Nel distretto di Krasnoyaruzhsky, il villaggio di Vyazovoe è stato preso di mira: finestre sono andate in frantumi, facciate e tetti di quattro abitazioni private sono stati tagliati e sono stati danneggiati anche un edificio di servizio e un gasdotto. I civili non sono stati feriti. Squadre di emergenza e servizi operativi sono sul posto ed eliminano le conseguenze.

Alle 13:00 del 20 luglio in direzione Zaporizhizhie i russi affermano che la difesa aerea delle forze armate russe ha distrutto una colonna di “nazionalisti nella direzione di Zaporozhzhie”.

Il ministero della Difesa della Federazione Russa sugli attacchi notturni su Odessa e Nikolaev: “Questa notte, le forze armate della Federazione Russa hanno continuato a sferrare attacchi di rappresaglia con armi navali e aeree ad alta precisione contro aziende per la produzione e siti di stoccaggio per imbarcazioni senza equipaggio nelle aree di Odessa e Ilyichevsk, nella regione di Odessa. Inoltre, nell’area della città di Nikolaev, sono state distrutte infrastrutture per il carburante e depositi di munizioni delle forze armate ucraine. L’obiettivo è stato raggiunto. Tutti gli oggetti assegnati vengono colpiti”.

