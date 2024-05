BRASILE. Per sfamare gli alluvionati, Lula compra riso dal Mercosur

Alla Compagnia nazionale di approvvigionamento brasiliana (Conab) è stato affidato l’acquisto di un milione di tonnellate di riso per nutrire la popolazione del Rio Grande do Sul ed evitare l’intervento di intermediari e del mercato nero. In circostanze normali, il Rio Grande do Sul rappresenta il 70% della produzione di riso del Brasile.

Secondo l’ultimo rapporto ripreso da MercoPress, fino ad oggi, dal 29 aprile sono morte 143 persone, mentre altre 125 risultano disperse e 806 ferite, mentre il numero delle persone evacuate dalle loro case ha raggiunto quota 618.000, di cui 81.000 in rifugi e 537.000 alloggiate altrove, presso amici o parenti.

Le operazioni di soccorso hanno portato al salvataggio di 76.399 persone e 10.555 animali poiché sono stati colpiti 446 comuni in tutto lo stato. Ulteriori previsioni di pioggia e freddo per i prossimi giorni tengono in guardia le autorità.

In questo scenario, il governo federale ha pubblicato venerdì scorso sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento che autorizza la Conab a importare fino a un milione di tonnellate di riso pronto o paddy.

La misura mira a impedire l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, ha affermato il Ministero dell’Agricoltura. L’acquisto avverrà tramite aste pubbliche al prezzo di mercato. Le scorte saranno preferibilmente vendute a piccoli rivenditori.

”Al momento, la misura serve ad evitare qualsiasi speculazione sul prezzo del riso. Ho parlato anche con i produttori per chiarire che non si tratta di competere con il nostro riso, perché i produttori hanno già (abbastanza) per soddisfare la domanda nazionale, ma hanno difficoltà logistiche. Con le difficoltà logistiche per l’approvvigionamento, arrivano le speculazioni”, ha spiegato in un comunicato il Ministro Carlos Fávaro. “Non vogliamo alcun peso sulle tasche dei brasiliani. Vogliamo stabilità e cibo in tavola”, ha aggiunto.

Giovedì scorso, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato che avrebbe emesso una misura provvisoria per consentire alle importazioni di riso di abbassare il prezzo interno del prodotto. “Non devi pagare le tasse sul cibo. Mi sono un po’ incazzato perché l’altro giorno ho visto un pacchetto di riso da 5 kg sullo scaffale del mercato che costava 33 reais. Ho detto: ‘No, non è normale’. I poveri non possono permettersi di pagare 33 reais per un pacchetto di riso da 5 kg. Oggi inviamo un provvedimento affinché il compagno Arthur Lira possa votarlo. Dovremo importare riso dalla Bolivia, dal Paraguay, dall’Uruguay, dall’Argentina… per abbassare il prezzo del riso e dei fagioli in questo paese, che sono l’alimento essenziale per la popolazione”, ha detto Lula.

Il consumo medio annuo di riso del Brasile è vicino ai 10 milioni di tonnellate. Il presidente del Conab, Edegar Preto, ha sottolineato anche che parte della produzione del Rio Grande do Sul non è stata raccolta e che il 15% si trova in terreni che rimangono sommersi dall’acqua.

Secondo Diego Moreira, membro del coordinamento nazionale del Movimento dei Lavoratori Rurali senza terra, la nuova iniziativa non sarebbe stata necessaria se i governi degli ex presidenti Michel Temer (2016-2018) e Jair Bolsonaro (2019-2023) non avessero fermato gli acquisti alimentari del Conab e creato riserve.

Sotto Lula, il Brasile ha annullato la vendita dei magazzini Conab avviata da Bolsonaro e ha promesso di ricostruirli. Nel giugno 2023 Conab ha effettuato il primo acquisto alimentare in sei anni, costituito da mais. Le scorte di riso e fagioli sono rimaste a zero.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/