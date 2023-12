BRASILE. Raccolti record per il 2024, tranne che per la soia

Si prevede che gli agricoltori brasiliani raccoglieranno circa 312 milioni di tonnellate di cereali e semi oleosi nel raccolto 2023/2024, un volume inferiore del 2,4% rispetto al volume record del raccolto precedente.

Secondo la Conab, la Corporazione brasiliana di approvvigionamento, ciò è dovuto alle precipitazioni modeste e alle temperature elevate negli Stati centro-occidentali, mentre al sud, soprattutto nel Rio Grande do Sul, si è registrato un eccesso di precipitazioni. Queste condizioni climatiche hanno avuto un impatto sul grano e sulla soia, secondo l’indagine sui cereali 2023/24 pubblicata da Conab recentemente, riporta MP.

«Dovremo raddoppiare il monitoraggio delle aree di produzione poiché il comportamento del clima quest’anno, in qualche modo irregolare, sta diventando un fattore determinante per la semina delle colture o in fase di sviluppo a causa del fenomeno El Nino, allo stesso modo un certo ritardo con la soia piantagioni significa incertezza per il secondo raccolto di mais», sottolinea Silvio Porta, responsabile delle politiche agricole e dell’informazione di Conab.

Conab sottolinea inoltre che la produzione di riso è stimata in aumento del 7,5%, e potrebbe raggiungere i 10,79 milioni di tonnellate, una buona notizia per il mercato interno. Ciò è dovuto ad una maggiore area coltivata e ad una resa migliore.

La contronotizia è che l’eccesso di precipitazioni nel Rio Grande do Sul, lo stato leader nel settore del riso, sta ritardando la maturazione del chicco a causa dell’eccesso di umidità.

Per quanto riguarda invece la soia, di cui il Brasile è il primo esportatore mondiale, Conab stima che gli agricoltori ne raccoglieranno 160,18 milioni di tonnellate, meno dei 162,42 milioni di tonnellate originariamente previsti lo scorso novembre, anche a causa dei ritardi nella semina causati dalla El Nino.

Secondo Conab, ai primi di dicembre era già stato seminato l’83,1% delle superfici coltivate a soia mentre nel ciclo 2022/23 le superfici coltivate avevano raggiunto il 90,7%.

«In alcuni stati, le piogge irregolari e le alte temperature hanno già avuto un impatto sul potenziale di rendimento dei raccolti, motivo per cui abbiamo ridotto la nostra stima di produzione di soia per questo raccolto». Conab è rimasta indietro rispetto alle società di consulenza private, che nelle ultime settimane sono state più rapide nel ridurre il potenziale di produzione di soia brasiliana a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

All’inizio della stagione, la maggior parte delle società di consulenza prevedeva che il raccolto di soia brasiliana sarebbe stato di circa 164 milioni di tonnellate. Ma poiché la mancanza di piogge nella zona centro-occidentale del Brasile ha ritardato la semina o costretto molti agricoltori a ripiantare i raccolti, le aspettative sono state abbassate a soli 150,67 milioni di tonnellate.

Tommaso Dal Passo

