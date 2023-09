VENEZUELA. L’opposizione si appella a Lula

Il 12 settembre, la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha chiesto alla Commissione di Pubblica Sicurezza del Senato brasiliano, attraverso un video, di aiutare Caracas a tenere elezioni primarie corrette. Machado ha anche denunciato gli attacchi del regime di Nicolás Maduro e ha insistito sul fatto che intendeva candidarsi nonostante la sua privazione dei diritti civili.

«Voglio chiedervi di accompagnare questo processo, per farci sentire che non siamo soli», ha detto Machado durante una videoconferenza organizzata dal senatore Sergio Moro, convinto oppositore del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da lui incarcerato per 580 giorni quando era giudice, riporta MercoPress.

«Aspiro che il governo brasiliano, attraverso il suo ministero degli Esteri, imponga un impegno reciproco a rispettare le istituzioni democratiche», ha sottolineato Machado. “Credo che vincerò” le primarie, ha aggiunto.

«Parteciperò alle primarie, credo che le vincerò e, con questa legittimità, potremo fare appello a tutti i governi latinoamericani affinché facciano capire al regime di (Nicolás) Maduro che, per il suo bene, deve consentire elezioni competitive» nel 2024, ha insistito Machado.

«Abbiamo un’enorme opportunità di avanzare lungo un percorso di transizione democratica che ci permetta di ristabilire istituzioni inclusive, sovranità, democrazia, libertà e il ritorno di milioni di venezuelani», ha affermato

Il leader di Vente Venezuela ha continuato. Moro si è anche rammaricato che Lula si riferisse a Maduro come a un amico.

Machado si è chiesto come sia possibile che una nazione che in meno di due decenni ha ricevuto miliardi di dollari per il petrolio, “abbia visto la sua economia crollare così drasticamente” con più di 23 miliardi di dollari “mancati” dalla PDVSA. «La violazione dei diritti umani è cresciuta drasticamente. Oggi sono quasi 8 milioni i venezuelani che hanno lasciato il Venezuela. Si tratta di quasi il 25% della popolazione», ha assicurato.

«Sono pensioni da 5 dollari al mese. Un insegnante vive con 1 dollaro al giorno. C’è malnutrizione, [più] mancanza di acqua ed energia. Una realtà del Venezuela che cercano di nascondere con la propaganda», ha anche osservato.

Machado ha citato anche i rapporti internazionali che parlano di migliaia di esecuzioni extragiudiziali oltre a circa 14.000 detenuti negli ultimi 14 anni e ha sottolineato che il Venezuela è il quinto paese che inquina maggiormente l’Amazzonia a causa della combustione del petrolio.

Il politico conservatore ha inoltre spiegato che il 61% del territorio venezuelano è “nelle mani di gruppi irregolari” che vanno dalla guerriglia colombiana ai cartelli della droga messicani e ai gruppi di estrazione mineraria illegale fino alla criminalità organizzata del Primo Comando della Capitale del Brasile.

Il senatore ed ex vicepresidente brasiliano Hamilton Mourão, che come generale è stato addetto militare a Caracas tra il 2002 e il 2004, ha affermato che se le forze armate non avessero sostenuto il regime chavista, questa situazione non sarebbe durata.

Machado ha invitato i senatori a visitare il Venezuela “per vedere con i propri occhi la realtà della crisi e la dignitosa lotta dei lavoratori perseguitati dal regime il cui crimine è denunciare i salari da fame”.

«Ho 10 anni di divieto di lasciare il Paese, 7 anni in cui non posso acquistare un biglietto aereo all’interno del Paese. Devo girare il Venezuela con la mia macchina e sono perseguitato dalla polizia», ha detto anche Machado.

«Maduro sa che, nelle elezioni presidenziali del 2024, lo sconfiggerò, ed è per questo che ha paura», ha sottolineato.

Luigi Medici