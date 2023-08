VENEZUELA. Maduro lancia le Squadre della Pace per battere la rivolta

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro Moros ha parlato di una nuova campagna contro il suo Paese e ha invitato tutti i cittadini a impedire che il fascismo e un colpo di Stato riempiano le strade di violenza e di scontri sterili.

Maduro ha anche detto nel suo programma televisivo di aver ordinato l’attivazione delle Squadre di Pace, con più di quattro milioni di miliziani in tutto il Paese per garantire l’unione civico-militare. Le parole del capo di Stato sono arrivate dopo le dichiarazioni dell’ex sindaco di Caracas Antonio Ledezma, riporta MercoPress.

«Con queste dichiarazioni, Antonio Ledezma e tutti i suoi gruppi golpisti sono completamente nudi. Dobbiamo prepararci istituzionalmente per difendere la sovranità, la pace e l’unione interna. Chiedo la massima organizzazione per garantire la massima mobilitazione», ha sostenuto Maduro.

«Ho dato ordine di attivare immediatamente tutte le Squadre di Pace, con più di quattro milioni di dirigenti delle Squadre del Paese attivati nel Piano Speciale Anti-Colpo per garantire la tranquillità e la pace», ha proseguito ricordando il tentativo di colpo di Stato del 2001 contro l’allora presidente Hugo Chávez e le proteste del 2014, 2017 e 2019, quando l’opposizione scese in piazza.

Maduro ha anche chiesto che la Milizia bolivariana venga «attivata nel Piano speciale anti-golpe per garantire la tranquillità, la pace, affinché la violenza non ritorni mai più».

«Nel colpo di Stato del 2002 li abbiamo sconfitti, e non eravamo uniti come oggi», ha avvertito. «In Venezuela trionferà la pace, ma non daremo ascolto agli appelli all’odio, al divisionismo e alla richiesta di intervento militare straniero che questi settori estremisti stanno facendo», ha aggiunto.

I settori di estrema destra vogliono chiedere un intervento militare “dell’imperialismo statunitense sul nostro Paese”, ha insistito Maduro. Ha inoltre affermato che le Forze Armate Nazionali Bolivariane (FANB) difenderanno le risorse naturali del Paese e affronteranno le attività minerarie illegali condotte in territorio venezuelano dalle mafie colombiane.

«Tutto il sostegno alla FANB nelle sue azioni per difendere le nostre giungle, le nostre fonti d’acqua, la sovranità del Paese, difendere l’Amazzonia», ha sottolineato Maduro.

«Ho dato l’ordine di aumentare il numero di militari e poliziotti e di uomini e donne della milizia nella zona fino a quando non avremo liberato completamente tutti i parchi nazionali, l’Amazzonia e tutte queste aree protette», ha inoltre osservato.

Ledezma ha affermato che una ribellione civile deve essere fondata con l’appoggio dei settori militari e ha assicurato che sono in corso colloqui con i quadri militari. La Procura generale ha emesso un mandato di arresto per Ledezma.

Le Squadre della Pace di Maduro sono organizzazioni civili composte da sostenitori del governo nazionale che cercano di garantire la pace sociale in coordinamento con le autorità di polizia.

Membro del partito Vente Venezuela della leader dell’opposizione María Corina Machado, Ledezma ha chiesto l’attivazione della “disobbedienza civile”, un meccanismo costituzionale in base al quale i settori radicali di solito cercano di rovesciare il presidente.

Ledezma ha partecipato a una trasmissione condotta dalla giornalista Patricia Poleo e ha parlato dei presunti contatti con i militari che l’opposizione, squalificata dall’Ufficio del Controllo da qualsiasi carica pubblica dal 2015, avrebbe avuto.

«L’unico modo per poter effettuare la registrazione di una donna a cui il regime pone il veto è lanciare la disobbedienza civile e lei sta parlando con i militari, e questo è normale, e non è una cospirazione», ha detto Ledezma. Ha anche ammesso che membri del FANB hanno incontrato Machado sotto mentite spoglie.

Nel 2017, Ledezma è fuggito in Spagna mentre era agli arresti domiciliari. Era stato arrestato nel febbraio 2015, per cospirazione e associazione a delinquere, essendo coinvolto in un piano per rovesciare il presidente Nicolás Maduro.

«C’è una nuova fase e la nostra lotta si adatta, senza lasciare da parte valori e principi», ha concluso Ledezma nell’intervista.

Lucia Giannini