TAIWAN. Pechino accusa: gli USA vogliono una guerra per procura simile all’Ucraina

L’aeronautica e la marina dell’Esercito popolare di liberazione cinese hanno inviato dozzine di aerei e navi nello stretto di Taiwan dopo che le marine degli Stati Uniti e del Canada hanno fatto passare due navi da guerra attraverso lo Stretto il 9 settembre.

Nelle 24 ore che precedono le 6 del mattino del 12 settembre, ora di Taiwan, almeno 22 aerei e 20 navi, inclusa la portaerei Shandong, sono stati schierati dal Comando del Teatro Orientale nelle aree intorno a Taiwan, secondo il ministero della Difesa Nazionale di Taipei, riporta AT.

Tra questi, 13 aerei sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea sudoccidentale – Adiz – di Taiwan. Il numero di navi cinesi schierate è stato il più grande mai registrato, secondo i dati risalenti all’agosto dello scorso anno.

Taiwan ha affermato che le sue forze armate hanno monitorato la situazione e hanno incaricato aerei di pattuglia aerea da combattimento, navi della marina e sistemi missilistici terrestri di rispondere alla provocazione della Cina.

La mossa della marina cinese è arrivata dopo che la Uss Ralph Johnson e la fregata di classe Halifax della Royal Canadian Navy Hmcs Ottawa hanno attraversato lo stretto di Taiwan il 9 settembre. La Marina americana ha dichiarato di voler garantire la libertà di navigazione nella regione.

I recenti passi politici statunitensi e cinesi nell’area testimoniano una volontà di confronto, evitando però una escalation che potrebbe sfociare in azioni cinetiche sul modello russo-ucraino.

Il 28 luglio, l’amministrazione Biden ha annunciato che fornirà a Taiwan finanziamenti militari esteri per un valore massimo di 345 milioni di dollari. Il 23 agosto l’amministrazione ha approvato un nuovo ciclo di vendite di armi a Taiwan.

Il 29 agosto, ha notificato al Congresso degli Stati Uniti il suo piano per fornire a Taiwan una prima tranche di 80 milioni di dollari di assistenza militare estera.

Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato il 31 agosto che gli Stati Uniti devono smettere di creare fattori che potrebbero aumentare le tensioni nello Stretto di Taiwan e smettere di sostenere i tentativi separatisti di cercare “l’indipendenza di Taiwan” con la forza.

Il 6 settembre, il giornale Cankaoxiaoxi, pubblicato da Xinhua, riprendendo Chinatimes, sito di notizie pro-Pechino pubblicato a Taiwan, affermava che la recente decisione di Biden di fornire assistenza militare a Taiwan alimenterà il conflitto nello Stretto di Taiwan.

L’articolo di Cankaoxiaoxi afferma che poiché gli Stati Uniti stanno per entrare nella stagione delle elezioni presidenziali, nel paese ci saranno sempre più opinioni anti-cinesi; questo sarebbe il motivo per cui Biden deve portare avanti la legge sull’autorizzazione della difesa nazionale fiscale 2023 che ha firmato lo scorso dicembre.

Allo stesso tempo, l’articolo afferma che Biden vuole anche evitare provocazioni in Cina, quindi ha effettivamente ridotto al minimo l’assistenza del FMF a Taiwan. Nel frattempo, l’articolo afferma che il DPP ha agitato le acque esagerando gli effetti dell’assistenza statunitense, utilizzando diverse scuse per acquistare armi e lodando i propri sforzi nella preparazione alla guerra.

L’articolo afferma che questa “mentalità sbagliata” e le decisioni politiche di Taipei sono diventate i maggiori rischi per la sicurezza di Taiwan.

L’emittente radiofonica del Fujian, e fondata dal Pla, The Voice of the Strait, ha affermato che gli Stati Uniti hanno recentemente aumentato le vendite di armi e l’assistenza militare a Taiwan perché vogliono replicare la loro “guerra per procura” in Ucraina nello Stretto di Taiwan: «Gli Stati Uniti vogliono utilizzare il Partito Democratico Progressista come agente per rafforzare il controllo su Taiwan e cercare di iniziare una guerra quando sarà il momento giusto (…) Vuole sfruttare il crudele confronto tra i cinesi attraverso lo Stretto per ridurre la forza della Cina continentale e sopprimere lo sviluppo della Cina».

Prosegue poi dicendo che gli Stati Uniti “hanno valutato male” la situazione mentre Pechino ha la saggezza e la capacità di fermare il presunto piano di guerra di Washington. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato ai media durante la sua visita in Vietnam che il rallentamento dell’economia cinese significa che è meno probabile che la Cina invada Taiwan nel breve termine.

«Ogni tanto continuano a riemergere commenti di ogni genere che prevedono il collasso dell’economia cinese», ha detto Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese. «Ma l’economia cinese è sopravvissuta a tutti loro. Ciò che è crollato è questa retorica, non l’economia cinese».

Mao ha affermato che la forte resilienza e i fondamentali dell’economia cinese rimarranno invariati. Ha affermato che lo sviluppo della Cina porterà maggiori opportunità ai suoi vicini asiatici e al resto del mondo.

Antonio Albanese