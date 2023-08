TAIWAN. Pechino ha intensificato la preparazione per l’invasione

La Cina ha notevolmente aumentato le sue esercitazioni militari che simulano la presa di Taiwan. La gamma di attività dell’esercito cinese intorno a Taiwan è infatti cambiata: se prima della visita di Nancy Pelosi il 2 agosto 2022, aerei e navi militari cinesi si spostavano raramente a est di Taiwan, impegnandosi principalmente in attività a sud-ovest dell’isola, nell’ultimo anno sono diventati attivi nel Pacifico occidentale, o nel Mar delle Filippine, con Taiwan a ovest.

La Shandong il 5 aprile è stata inviata per la prima volta nel Pacifico occidentale per esercitazioni di decollo e atterraggio che sono durate fino alla fine del mese; a dicembre 2022 la Liaoning era nelle acque ad est di Taiwan, riporta Nikkei.

Ad aprile 2023, è stato confermato che un drone da combattimento cinese TB001 volava a est di Taiwan e intorno a Taiwan prima di tornare nella Cina continentale. La rotta era estremamente insolita, secondo il ministero della Difesa Nazionale taiwanese. Il 3 maggio, un drone da ricognizione BZK005 ha sorvolato le acque al largo della costa orientale di Taiwan.

La comparsa di aerei militari cinesi nell’aria a est di Taiwan è notevolmente aumentata da marzo scorso, arrivando a 10 giorni ad aprile, 12 a maggio, 6 a giugno e 12 a luglio.

Anche le attività militari russe a est di Taiwan sono diventate evidenti: due fregate sono apparse a maggio e hanno continuato le attività per più di un mese. Data la serie di attività militari cinesi a est di Taiwan, gli esperti ritengono che Pechino stia ultimando i preparativi per un “blocco di Taiwan” nel prossimo futuro.

Il Giappone nel 2012 ha nazionalizzato le isole Senkaku, che Pechino e Taipei rivendicano come proprie, quando è stata costituita l’amministrazione cinese di Xi Jinping. Da allora la Cina ha normalizzato le intrusioni delle navi cinesi in queste acque territoriali giapponesi del Mar Cinese Orientale.

Nel Mar Cinese Meridionale, dal 2013 la Cina ha costruito sette isole artificiali come roccaforti militari e ha rafforzato il suo effettivo controllo dell’area; recentemente ha inviato un numero enorme di navi in un’area rivendicata dalle Filippine a dimostrazione della sua posizione.

Gli schieramenti di portaerei sono efficaci nel prendere possesso dei tre mari. La Cina dovrebbe commissionare la Fujian come terza portaerei nel 2024 e ha in programma di costruirne un’altra.

Inoltre, il numero di aerei militari cinesi che volano intorno a Taiwan è aumentato notevolmente: di recente, ce ne sono stati più di 30 al giorno.

Gli aerei militari cinesi in passato raramente attraversavano la “linea mediana”, un’effettiva linea di cessate il fuoco attraverso lo stretto di Taiwan in passato.

Come si difenderà Taiwan? Le armi della Cina sono drasticamente migliorate e c’è un’opzione aggiuntiva per la guerra elettronica. Per la Cina, lo scenario di invasione più promettente è la rapida caduta dell’isola. Ciò richiederebbe tempo all’esercito taiwanese per organizzare contrattacchi e agli Stati Uniti per intervenire, concordano gli esperti taiwanesi. Uno scenario specifico prevede il blocco di Taiwan e l’avanzata verso Taipei e l’edificio degli uffici presidenziali dell’isola.

Dall’inizio di quest’anno, l’esercito taiwanese ha ripetuto le esercitazioni principalmente sulle spiagge per impedire lo sbarco delle forze cinesi. Taiwan, costituita in gran parte da terreno scosceso, ha solo un piccolo numero di luoghi adatti alle operazioni di sbarco, compresi quelli nelle parti settentrionale e meridionale dell’isola.

Un punto focale è l’entità del coinvolgimento dei vicini di Taiwan, Giappone, Filippine e Corea del Sud, se la Cina dovesse invadere militarmente l’isola. Il Giappone sta rafforzando le sue difese delle isole Nasei, vicino a Taiwan, in risposta all’intensificarsi delle attività militari della Cina nelle acque vicine. La Ground Self-Defense Force ha dispiegato un’unità di guerra elettronica nell’isola abitata più occidentale del Giappone, Yonaguni.

In base a un accordo di febbraio, gli Stati Uniti hanno ottenuto l’accesso a nove basi militari nelle Filippine, rispetto alle cinque precedenti.

Anche la cooperazione tra Stati Uniti e Taiwan si è ampliata: sostegno militare quinquennale per un valore fino a 10 miliardi di dollari per Taiwan; stoccaggio anticipato di munizioni statunitensi a Taiwan, guerra in Ucraina nonostante.

Inoltre lo scambio di personale militare tra Stati Uniti e Taiwan sta facendo progressi e gli Stati Uniti hanno triplicato il numero di militari di stanza a Taiwan, portandolo a circa 100.

